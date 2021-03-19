徐起调查用户多款手游关注度，预计 realme GT Neo 已适配高帧模式

IT之家3月19日消息 realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起今日向用户发布用户对四款热门游戏的偏好调查，但目前距离真我 GT Neo 正式发布还有一周多的时间，加之数码博主 @数码闲聊站 透露该机现已适配《王者荣耀》90 帧模式，极致画质 + 抗锯齿条件下可稳定 89.8fps。

目前网友认为，虽然徐起表面上向用户做调查，但实际上已经对《王者荣耀》《和平精英》《QQ 飞车》《使命召唤》这四款游戏中的一款或多款完成高帧率模式适配。

据悉，realme GT 系列第二款机型真我 GT Neo 将搭载联发科平台最强旗舰芯天玑 1200 SoC，型号为 RMX3116，机身尺寸约 159.9×73.4×7.8mm ，搭载 6.55 英寸屏幕，配备双 2200mAh 电芯，支持 65W 快充，具备双卡双待功能，运行安卓 11 系统。

IT之家获悉，今年 1 月，联发科正式发布了天玑 1200 芯片，采用台积电 6nm 工艺，1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz，3 个 Cortex-A78 2.6GHz，4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心，性能提升 22%，能效提升 25% 。GPU 规模变化不大，性能最多提升 13%。

天玑 1200 支持全场景的 5G 连接，支持 5G 高铁模式，5G 速度 + 40%，下行速度达到 400Mbps+；支持 5G 电梯模式，智能感知 5G 电梯场景，平均快竞品 3 秒。采用 5G UltraSave 智能 SA 量测排程，智能 SA/NSA 混合搜网策略，SA 表现更省电。