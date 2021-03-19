消息称小米 11 Pro 系列有望于 3 月 29 日或 30 日发布

IT之家 3 月 19 日消息 数码博主 @秃然熊猫 透露，小米 11 系列两款新旗舰有望于 3 月 29 日或 30 日发布，预计为小米 11 Pro（大杯）以及小米 11 Pro+（超大杯），不排除下周一或周二官宣的可能。

值得一提的是，昨日有网友曝光了一份宣称是小米 11 Pro 系列的海报，显示小米 11 两款顶级旗舰将于 3 月 30 日 19:00 发布，但可靠性存疑。

▲无法考证，仅作参考

目前关于小米 11 Pro 以及小米 11 Pro+（或 Ultra）的爆料信息已经很详尽了，甚至这两款型号为 M2102K1C/M2102K1AC 的两款机型已经通过工信部和 3C 认证，种种迹象表明小米确实有意在近期为大家带来一款新的旗舰机型，具体信息可参考IT之家此前报道。

从 @数码闲聊站 此前的爆料内容来看，小米 11 超大杯将采用全球最大底且附带各种旗舰新技术的三星 GN2 主摄，后置模组面积非常大。还有其他博主称该机可利用后置镜头旁边的小窗自拍（特殊摄影模式）。

此外，还有 YouTuber 还曝光了小米 11 Ultra 的部分信息，该机将拥有黑白两色，将搭载与小米 10 Ultra 一脉相承的 120 倍变焦镜头，以及 67W 无线充电，后置镜头参数为 5000 万像素的主摄、4800 万像素的广角和 4800 万像素的变焦，预计搭载 MIUI 12.5 系统。

从图中可以发现，小米 11 Ultra 有望配备后置双大底主摄 + 120 倍潜望镜头，附带一个可提供屏幕映射的副屏，IT之家目前尚不清楚该屏幕有哪些功能，但至少可用作后置自拍。

▲图源：@BenGeskin，外观以最终量产真机为主

此外，小米 11 Ultra 有望搭载 6.8 英寸的四曲面 OLED 显示屏，分辨率为 WQHD+，具有 120Hz 的自适应刷新率，配备 2000 万像素的左上角挖孔前置镜头，采用康宁大猩猩玻璃。

其他方面，该机有望支持 67W 有线快充、67W 无线快充和 10W 反向无线充电，支持 IP68 级防尘防水，电池容量为 5000 mAh，由哈曼卡顿调教的扬声器，以及高通骁龙 888 芯片等。