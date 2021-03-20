薛其坤院士对话马斯克：谈量子计算、星际探索、颠覆创新

他来了，他又来了，马斯克这次在家中远程视频参会中国发展高层论坛。

这次很遗憾，马斯克不能现场展示 “动感舞蹈”了。他谈到了自动驾驶，也谈到了星际探索。薛其坤院士谈到了太阳能，量子计算。

这次对话，堪称科技界的一次巅峰交流！

今天是 3 月 20 日，中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，中国科学院院士、南方科技大学校长对话特斯拉 CEO 伊隆 · 马斯克，进行了主题为 “下一个颠覆性创新”的主题探讨，清华大学苏世民书院院长薛澜客串主持。

太阳能可能成为下一个颠覆性技术

薛其坤院士谈到，未来 30 年颠覆性的信息技术就是量子计算和量子网络，如果我们有了通用的量子计算机将非常有前景。因为太阳系每时每刻都在发生巨变，每秒五六万吨煤的水平，这是巨大的能量，这些太阳能造就了地球上的万物，造就了我们地球上的化石能源。

但是我们的现有能量快用光了，半个世纪以后化石能源就没有了，我们现在的技术还存在吗，汽车飞机轮船等等应该怎么驱动？

马斯克提供了部分答案，就是利用电能，这是解决问题的办法之一，但如果想颠覆性地解决问题，基于光电效应的太阳能高效利用与可持续循环。

薛其坤院士呼吁，全球的科学家、工程师、企业家应该联合起来，实现可控核聚变。通过 30 到 50 年甚至 100 年的科技创新，在化石能源被消耗殆尽之前，完成这一使命，保障人类社会的可持续发展。

要给 AI 设置专门的 “监督警察”

面对主持人提出怎么激发学生对物理兴趣的问题，马斯克表示，物理学就是关于世界的运转的科学，包括思考和实践，这对下一代的学习非常重要。他还在开场提到，地球已经存在 45 亿年了，第一次出现在这样的机会，生命可以走出地球，我们可以探索其他星球，人类要一起努力抓住这个机会。

薛其坤院士还现场建议马斯克开设一个特斯拉大学，马斯克表示非常有可能，特别是机器人编程，特斯拉会认真考虑这件事。

谈及人工智能威胁的话题，薛其坤院士的建议是要给机器人设置红线，人类应该设置监督机器人警察。马斯克同样表示这是一个非常显著的挑战，“之前没有什么比人类更聪明”，马斯克将人工智能比作人类，认为二者之间有非常多的共同点，但人类处理事情的带宽有限，所以人工智能会强大很多，我支持对人工智能进行监管。

马斯克还提到，很多时候美国的关切是不必要的，担心抖音等等，其实大家应该建立信任关系，才能构建一个美好的未来！