联想将推高端安卓平板：搭载骁龙 870，8+128GB

IT之家 3 月 20 日消息 联想笔记本产品经理林林今天预热了一款新款的联想平板电脑，搭载了高通骁龙 870 处理器。

如上图所示，联想新款的平板电脑搭载了骁龙 870 处理器，8GB 内存，128GB 闪存，运行基于安卓 11 的 ZUI 12.5.11。

IT之家了解到，骁龙 870 5G 基于台积电 7nm 工艺制成，包括一颗 A77（3.19GHz）超大核 + 三颗 A77（2.42GHz）大核以及四颗 A55（1.8GHz）效能核心，其他方面如 Adreno 650 和 X55 5G 基带未变更，但 WIFI 芯片仅支持到 FastConnect 6800。

去年 11 月，联想小新 Pad Pro 平板电脑上市，搭载了骁龙 730G 处理器，配以 6GB LPDDR4X 内存和 128GB 闪存。屏幕方面，小新 Pad Pro 平板配备了 11.5 英寸 OLED 屏，分辨率为 2560×1600，350nit 亮度，100% P3 色域。音响方面，小新 Pad Pro 平板配备了 4 个 1.5W 的 JBL 认证扬声器，支持杜比全景声。其他方面，小新 Pad Pro 平板采用了电源指纹识别，支持 4096 级触控笔，支持磁吸键盘。