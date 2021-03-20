马斯克造火箭，李书福搞卫星，造车满足不了吉利躁动的心

根据路透社在 3 月 19 日的消息显示，吉利计划推出新的高端汽车品牌 “ZEEKR”，新品牌将采用不同的销售政策与特斯拉展开竞争。尽管目前关于 “ZEEKR” 的消息并不多，但是小雷大致可以推断该品牌是一个由 SEA 浩瀚架构衍生而来的汽车品牌，并且品牌定位应该会高于领克。

为什么小雷会认为 “ZEEKR” 会是 SEA 浩瀚架构下衍生的产物呢？很简单，因为 SEA 浩瀚架构是吉利在纯电动领域最大的一张王牌，并且它的高端属性也与新品牌的定位相契合。

SEA 浩瀚架构战果扩大化

SEA 浩瀚架构此前一直都被吉利当成了一张对外合作发展的 “外交王牌”。吉利先后通过 SEA 浩瀚架构与百度、富士康以及 FF 搭上了线，并且还专门为此成立了用于管理该架构的公司，SEA 浩瀚架构对于吉利的战略意义可想而知。

SEA 浩瀚架构的强大是得到了吉利众多的合作伙伴认可的。然而吉利并不是孔融，它自己辛辛苦苦研发出来的东西除了给外人用之外，自己当然也得用起来，而 “ZEEKR” 就是吉利控股集团内部将 SEA 的威力发挥得淋漓尽致的最大获利者。

上面吹了一通 SEA 浩瀚架构有多厉害，但是可能很多人都不知道这玩意儿到底是何方神圣，它为何既能给自己打鸡血，又能成为它对外发展的 “外交王牌” 呢？下面，我们可以用短短的几句话来聊一聊 SEA 浩瀚架构的厉害之处。

SEA 浩瀚架构是吉利历时 4 年，耗资超过 180 亿元研发出来的智能纯电动汽车架构。这一架构拥有全球最大的带宽，支持 A~E 级车型的开发；能够将软件开发周期缩短 50%；架构中 110kWh 电池包能够提供超过 700 公里的续航能力；并且可以在 2025 年之前实现完全自动驾驶。

是取长补短也是远交近攻

通过 SEA 浩瀚架构与各个领域的巨头联合对于吉利而言既是取长补短的手段，也是远交近攻的策略。在取长补短这方面，吉利可以在和百度的合作中学习智能汽车相关的技术，和富士康合作可以向富士康学习代工方面的经验，和 FF 合作也可以跟老贾学学造豪车的经验嘛，毕竟人家贾跃亭随随便便造台车就能卖到 200 万。

至于远交近攻，指的当然不会是距离上的远近，而是竞争关系上的亲疏。从吉利今年以来的数次合作就能够看得出来，它对合作方其实是很挑剔的。和吉利产生合作关系的公司在短时间内都很难成为它直接的竞争对手，而把潜在的竞争对手培养成合作伙伴是一种明智的选择。

吉利之所以没有选择和它直接的竞争对手 —— 传统车企合作，主要的原因还是因为其它传统车企有着自己的造车底蕴。实力不够的传统车企最多只会眼馋于吉利的 SEA 浩瀚架构，但是对这个技术平台并没有太多迫切的需求。

通过和科技巨头百度、代工巨头富士康的合作来为吉利的未来铺路，对它在传统造车领域中的竞争对手们发起进攻，小雷认为这就是吉利的远交近攻策略。

另外，吉利控股集团除了拥有 SEA 浩瀚架构这一先进的纯电动汽车平台之外，还有同样耗费了数百亿巨资研发的 BMA、CMA、SPA 等多个拥有尖端技术的国际化造车平台架构。

只是从造车平台这种技术层面上来看吉利控股集团，那么只能看到它的冰山一角。如果有朋友研究过吉利控股集团的品牌矩阵，以及它所涉及的领域就会真正震惊于李书福近乎疯狂的野心。

马斯克造火箭，李书福搞卫星

相信有很多人都知道沃尔沃是吉利控股旗下的子品牌，但是很多人都不知道，这依然只是吉利控股产业的冰山一角，吉利控股集团旗下一共有 6 个独立的子集团，沃尔沃和吉利也只是这六个子集团中的两个汽车品牌而已。

在吉利控股集团旗下的整车业务版块当中，主要包括了吉利汽车集团和沃尔沃汽车集团。其中吉利汽车集团旗下的吉利汽车主攻的是国内平民市场，领克主打潮流，几何则是吉利汽车集团的纯电动汽车品牌。宝腾作为马来西亚最大的汽车品牌，主攻的自然也是马来西亚的汽车市场。

虽然主打高性能跑车的路特斯和主打年轻运动的 smart 从收购至今还没有量产出 “吉利” 化的产品，但是这两个极具个性的品牌也代表着吉利控股未来多样化发展的可能性。沃尔沃汽车集团则包括了两个以安全著称，主打全球市场的瑞典高端汽车品牌 —— 沃尔沃和极星 Polestar。

在吉利科技集团当中又有两个出行品牌、一个飞行汽车品牌以及一个航天设施品牌。对，你没看错，在汽车圈里除了企图埋骨火星的马斯克在造火箭之外，中国的李书福也在玩卫星。铭泰集团则是以发展体育事业和旅游文化为主。

当然，体育、旅游、造卫星这类的产业都不是吉利控股集团发展的重点，吉利控股集团的核心业务依然是汽车。不过在小雷看来，虽然吉利控股集团最核心的业务是汽车，但是最具前瞻性的业务却是以旗下吉利人才发展集团主导的教育事业。

由于尚未步入社会的学生可塑性强，导致校招一直都是车企主要的招聘渠道。想当年小雷还在学生时代时，我们学校就有 “广汽班”、“丰田班”、“日产班” 之类由车企直接重点扶持培养的班级，而吉利控股集团在人才扶持方面直接在全国各地开设了多家高等院校，由此可见它对人才培养是何等的重视。

总结

尽管吉利新品牌的传闻截止到发稿日依然还没有得到官方的回应，但是小雷认为吉利推出一个专属于 SEA 浩瀚架构的高端品牌是一件板上钉钉的事，因为 SEA 浩瀚架构对于吉利的战略意义是有目共睹的。

在产业布局方面，小雷认为吉利控股的汽车品牌矩阵就像是大众，但是集团所涉及的领域却更胜于大众。且不论体育、旅游、卫星这些看上去对吉利控股有着鸡肋的产业，也不论它目前飞速发展的汽车产业，单单是从教育上培养起来的企业文化就能够一窥它的野心。