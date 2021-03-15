吉利汽车 2 月销量上演 “冰与火”之歌

近日，各个车企都发布了今年 2 月份的销量数据，这是验证它们过去一个月收获成果的唯一标准。吉利汽车控股集团有限公司（以下简称：吉利汽车）也公布了自家的销量成绩单，尽管它的销量数据一如既往地漂亮，但其中也隐隐暴露了它的 “偏科”现象。

完成年销目标 15%

据相关数据显示，今年 2 月份吉利汽车一共销售了 77221 辆新车，相比起去年同期暴增 264.8%，相比起今年 1 月份下滑了 50.6%。其中，领克汽车的销量为 11825 辆，相比起去年同期暴增了 472.4%，相比起今年 1 月份下滑了 53.6%。值得一提的是，今年 1-2 月份，吉利汽车累计销量为 233547 辆，同比增长 76%，已经完成了今年 153 万辆销量目标的 15%。

我们且不讲吉利汽车这两个月的累计销量数据，就说一下它在 2 月份的数据情况，对比起 1 月份下滑了 50.6%，这究竟是怎么回事呢？关于吉利汽车在2月份的销量下滑，我们可以通过另一组数据来解读。

国内整个汽车行业在2月份的销量估计完成 145.2 万辆，环比下降 42%，同比增长 3.7 倍。通过对国内整个汽车行业销量情况的解读就会发现，2月份整体汽车销量都在大幅下滑，这是市场大环境不好，并非是吉利汽车自身出了问题。

导致汽车行业整体销量下滑的原因也很简单，因为2月份有个全年最长的春节假期。在这种情况下，不仅吉利汽车的销量受到了影响，整个汽车行业都受到了影响。

关于吉利汽车在2月份的销量对比去年同期暴增 264.8% 这个数据，大家同样也不用太过惊讶。因为去年2月份正是国内疫情爆发的时候，国内各个行业几乎都进入了停滞期，大家都老老实实呆在家里面，谁还敢出去买车卖车呢。

出现 “偏科”现象

在新能源汽车方面，吉利汽车旗下的几何 A、几何 C、帝豪 EV 等新能源汽车以及电气化产品在 2 月份的总销量为 2539 辆，相比起去年同期增长了 53.04%，相比起今年 1 月份下滑了 40.8%。

前面小雷才说了吉利汽车总销量对比去年同期暴增 264.8% 属于正常现象，那么在同样的大环境下，吉利汽车的新能源汽车销量在同期仅增长 53.04% 可就不是什么乐观的数据了。要知道，吉利汽车旗下几何、帝豪新能源以及枫叶这三个新能源汽车品牌的销量还不及长城欧拉一个品牌的1/2。由此可见，吉利汽车在新能源方面的实力仍然较弱。

小雷认为造成这一问题的原因有以下三点：一是吉利汽车在新能源汽车领域还处在蛰伏期，就连旗下的纯电动汽车品牌枫叶推出新车也并未大张旗鼓地进行宣传。二是吉利汽车旗下的新能源汽车缺乏品牌识别度，其设计风格笼统单一，并且油改电的气息浓厚，消费者大多不会选择这种设计的新能源汽车。

三是吉利汽车在新能源领域的主销车型帝豪EV大部分的销量都出自旗下的网约车品牌曹操出行。这样自给自足的销售方式虽然能够暂时解决产能过剩的问题，但是却是一个治标不治本的方法。如果帝豪EV的销量长期依赖网约车的话，吉利新能源很可能会走上北汽新能源的老路。

未雨绸缪还是亡羊补牢？

为了在新能源汽车领域赶上友商，李书福公布了吉利控股集团（以下简称：吉利控股）的蓝色吉利行动计划书。这份计划书制订了吉利控股集团未来在新能源汽车以及智能汽车领域的战略发展方向。

在新能源汽车方面，吉利控股截至目前为止在电池领域的投资超过百亿。它不仅有自己全资控股的威睿电动汽车技术公司，还间接持有电池公司山东衡远的股份，并且建立了湖北吉利衡远新能源公司。吉利控股在新能源汽车领域的布局相当深入，从原材料、电芯、模组、电池包再到换电领域都有涉及。这就意味着吉利控股想将电池技术掌握在手中。

那么，吉利控股拥有这么强大的电池技术，怎么还没有开始发力呢？小雷觉得吉利控股在等待一个契机。因为现在的新能源汽车并不是续航里程多就行了，续航能力新能源汽车发展的其中一项重要指标而已，未来的新能源汽车业还需要更加智能化。长续航和智能化的结合才能让它在市场具备竞争能力，而吉利与百度合作就是吉利智能化的契机所在。

百度在自动驾驶领域混迹多年，并且已经取得了不错的成绩，未来它生产的新车型必定会搭载自家研发的阿波罗自动驾驶技术。届时，吉利汽车可以在和百度的合作中学到先进的自动驾驶技术，提升自己在自动驾驶技术方面的优势。

总结

虽然吉利汽车近两年在新能源汽车领域表现差强人意，但这是因为它在新能源领域的布局还处在蛰伏期。吉利汽车在新能源领域有着多方面的布局，它先是在电池公司、换电领域等方面进行了铺垫，接着又与百度、富士康、FF 等公司进行了合作。另外，吉利汽车的 SEA 浩瀚平台将在今年正式投入使用，这也就意味着今年的吉利新能源将不再低调。