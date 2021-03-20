海盗船发布 iCUE SP RGB ELITE 系列风扇，售价约 162 元起

IT之家3月20日消息 海盗船于本周发布了 iCUE SP RGB ELITE 系列散热风扇，包含 120mm、140mm 两款。风扇采用黑色的框架搭配白色扇叶制造，采用液压轴承，有着静音设计，支持 RGB 灯光控制和 PWM 调速。

海盗船该系列风扇具备多达 8 颗 RGB LED 灯，提供更复杂多变的颜色效果，渐变性能更佳。其中 120mm 款风扇的转速范围是 550~1500RPM，最低噪音仅为 18dB。这款风扇的风压为 1.46mm-H 2 O，最大风量 47.7 CFM。官方表示，这款风扇有着气流集中技术，不论是用作进风还是排风，均能够提高散热效率。

海盗船 iCUE SP RGB ELITE 140mm 风扇的转速为 450~1200RPM，采用类似的设计，扇叶增加至 9 片，能提供 1.43mm-H 2 O 的风压、62 CFM 风量，风扇噪音为 26dB。

IT之家了解到，该系列风扇支持海盗船 iCUE 灯光控制技术，可以搭配专用的控制盒以及 PC 端软件，进行丰富的灯光调整。

价格方面，120mm 款单个售价 24.99 美元，约合 162 元人民币；三只套装售价 79.99 美元。140mm 款单个售价 29.99 美元，两只套装售价 69.99 美元。目前 iCUE SP RGB ELITE 系列风扇尚未在国内发售。