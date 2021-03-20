美国加密货币交易所 Coinbase 将直接上市计划推迟到 4 月

北京时间 3 月 20 日下午消息，据报道，知情人士透露，美国加密货币交易所 Coinbase Global 将直接上市从本月推迟到 4 月。

美国证券交易委员会一直在审核该公司的直接上市计划。Coinbase 拒绝对此置评。

Coinbase 支持者本周登记注册了多达 1.149 亿股股票，计划在上市后交易。对于采用直接上市方式的企业，投资者可以在上市后立刻出售股票，而不必等到限售期结束。如果采用 IPO 方式，则通常会有长达 6 个月的禁售期。

周三提交的监管文件显示，包括 Andreessen Horowitz 和 Union Square Ventures 在内的投资公司，以及 Coinbase CEO 布莱恩 · 阿姆斯特朗（Brian Armstrong）和联合创始人弗雷德 · 厄萨姆（Fred Ehrsam）都登记了待售股票。

Coinbase 今年在私有市场交易的价格区间为 200 至 375.01 美元，1 月至 3 月 15 日的加权平均值为 343.58 美元。按照截至周一的总流通股本计算，该公司的对应估值为 676 亿美元。如果将员工激励计划和限售股包含进来，估值还会远高于这一数字。

这将成为纳斯达克的第一笔大型直接上市交易。之前的这类交易主要在纽交所进行，包括 Spotify、Slack、Asana、Palantir 和本月上市的 Roblox。

Coinbase 最新的财报显示，该公司已经盈利，因此与其他新上市的创业公司存在很大不同。该公司去年扭亏为盈，实现利润 3.22 亿美元，净营收则翻了一倍多，达到 11.4 亿美元。