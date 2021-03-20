Coinbase 因虚假报告向美国监管机构支付 650 万美元和解费

3 月 20 日早间消息，据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）周五宣布，将对数字资产交易平台 Coinbase 处以 650 万美元罚款，以和解其通过发布误导性交易数据虚增旗下专业平台 GDAX 交易量的相关指控。

CFTC 在声明中说：“2015 年 1 月至 2018 年 9 月间，Coinbase 针对包括比特币在内的数字资产的交易，鲁莽地发布虚假的、具有误导性的或不准确的报告。”

CFTC 还对 Coinbase 前员工在 GDAX 上从事的 “洗售”交易对其处以罚款。

2015 年 1 月至 2018 年 9 月，有两个 Coinbase 运营的交易程序相互匹配订单，导致该公司拥有的两个账户间发生交易。

CFTC 表示，GDAX 披露了 Coinbase 在 GDAX 上从事交易，但并未披露它运营不止一个交易程序且使用多个账号。

Coinbase 随后通过网站披露了这些交易信息，并将信息直接或间接提供给报表服务和交易所。

“这类交易信息被市场参与者用于进行价格发现…… 并有可能导致包括比特币在内的数字资产的交易量和流动性水平出现虚假的、误导性的或不准确的情况。”CFTC 说。

Coinbase 发言人尚未对此置评。

CFTC 还在周五表示，在 2016 年的 6 周时间里，Coinbase 的一名前员工在 GDAX 上对莱特币 / 比特币进行自买自卖，即所谓的 “洗售”交易，在莱特币的流动性和交易兴趣方面产生了误导。

身为全球最大加密货币交易所，Coinbase 目前正在筹备上市事宜，而此时曝出该公司的的自营交易可能对交易量产生误导的新闻，势必对其产生不利影响。

Coinbase 周三披露，该公司在最新一轮私有市场融资中获得的估值约为 680 亿美元，凸显出 Coinbase 的估值与比特币的价格息息相关。