英伟达 GeForce NOW 云游戏会员更名，涨价至 9.99 美元 / 月

IT之家3月21日消息 英伟达官方于 3 月 18 日发布消息，表示为 GeForce NOW 云游戏服务推出了新的订阅套餐，将此前的 Founders 创始人版订阅更新为 Priority membership，价格为 9.99 美元 / 月或者 99.99 美元 / 年。

官方表示，目前 GeForce NOW 用户人数已经达到 1000 万人，新版 Priority 优先会员可以获得如同创始人会员同样的权益，包含游戏活动的优先特权、额外的游戏剧情内容以及 RTX 光追、DLSS 特效。

官方表示，GeForce NOW 如今的成就得益于此前购买创始人会员玩家的支持。因此官方表示为了报答老用户，2021 年 3 月 17 日订阅创始人会员的用户依旧享有 4.99 美元 / 月的优惠，只要账号信誉良好便可以长期以这个价格续费，但中途不能中断。

IT之家获悉，英伟达还公开了 GeForce NOW 云游戏未来的规划：

将支持《赛博朋克 2077》等游戏的当天更新，便于玩家及时体验新功能。

在目前 800 部游戏的基础上，进一步扩展游戏库。

在全球继续建设服务器，扩大至超过 20 个。

扩大已有数据中心的规模，以便未来扩充云游戏业务。

提升服务质量，将在未来优化效率。

此外英伟达还表示将提供自适应 Vsync 技术，可以选择 60Hz 或 59.94Hz 帧率，来满足不同的显示设备，降低延迟。此外新的防抖动技术能够提升视频的比特率，还能在网络不稳定的情况下依旧保证画质。