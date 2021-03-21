未来纸币不会消失，但可能减少 40% ，和数字人民币等同时共存

IT之家 3 月 21 日消息 3 月 20 日，在由国务院发展研究中心主办的 “中国发展高层论坛 2021”上，清华大学国家金融研究院院长朱民表示，未来 10 年纸币仍然会存在，不会完全消失，但是可能会减少 40%。未来数字货币可能会遍及全球。

IT之家获悉，另外，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春 3 月 20 日在中国发展高层论坛 2021 年会上表示，在可预见的将来，纸钞、电子支付和数字人民币将同时共存。

穆长春认为，虽然货币形式改变了，但是实质没有发生变化，我们的法定数字货币依然是法定货币，而不是其它形式的货币。即数字货币不是颠覆者，不是要颠覆现有的法币。

穆长春表示，数字人民币是由中国人民银行发行的法定货币，是数字形式的法定货币，是由纸定运营机构参与运营并向公众进行兑换，以广义账户体系为基础，支持银行帐户松耦合功能与硬币和纸币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

穆长春表示，虽然有人怀疑央行是不是可以通过电信运营商查手机号来获取用户的真实身份信息，但其实这是一种误解。因为，尽管电信运营商的支付部门也参与了数字人民币的研发过程，但是根据现行的国家有关的法律和法规，电信运营商不得将手机客户信息披露给央行等第三方，同时当然也不能披露给自己的运营数字人民币的部门，内部是有防火墙的，因此用手机号开立的钱包对于人民银行和各个运营机构来讲是完全匿名的。