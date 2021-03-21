三星堆文物也有了 “身份证”：采用三维精细化扫测，一码识别考古信息

IT之家3月21日消息 自从三星堆遗址考古工作重启以来，考古人员近日新发现了 3-8 号六个新的祭祀坑，出土了各种造型的青铜尊、青铜神树等文物。

今日据央视报道，三星堆时隔 35 年再次出土文物，考古人员采用了比 35 年前更加先进的技术进行发掘。

新发现的六个祭祀坑发掘全部在恒温恒湿的大棚内进行，考古人员身穿防护服作业，并采用了载波相位差分技术，每一件文物、土样在出坑时都会实时记录经纬度。

在 4 号坑的发掘中，考古人员将考古区域划分为多个小方格，并采用三维精细化扫测对平面和剖面图像进行记录，当数据积累到一定量时，可有助于发现古蜀人在填坑时是从哪些方向填的土。

三星堆遗址考古发掘队领队雷雨表示：

所有的信息，不光是它的层位，第几层，哪个坑的哪个方位，即使是这些信息流失掉了，一看二维码，一扫反应出来经纬度，马上可以判断出来在这个坑的哪个部位，这个标签具有唯一性的，是器物或者标本的身份证。

IT之家了解到，本次文物出土还首次采用了 3D 打印制成的硅胶膜，该硅胶膜可贴合在铜尊表面，比软布、薄膜的效果更好。

目前，三号坑已经发掘到了大量堆积器物的层面，也被称为 “器物层”，有造型独特的各种青铜尊、青铜神树、大量的象牙，还有着之前从未见过的外形酷似青铜立人像顶着大尊的器物，特别是象牙的密集程度，在目前已经发掘的三星堆遗址来说，都是最多的。