2021 年大批 3A 大作在路上，这些游戏本就是为你准备的

对于游戏爱好者来说，搞清楚每年即将推出的游戏新作，是必须要做的功课。目前来看，2021 年也许不会是游戏大年，但是仍然会有很多值得期待的 PC 游戏大作将发布，包括《生化危机 8》、《战地 6》、《守望先锋 2》等等，都是颇具人气的作品，此外国产的《仙剑奇侠传 7》不出意外也会在今年发布，简直把期待值拉满。

不过俗话说 “好马配好鞍”，想要畅玩这些游戏大作，你需要准备一台性能、体验出色的游戏 PC。而如今随着技术的进步，不仅仅是台式机，一台游戏本也可以为玩家带来出色的游戏体验，并且游戏本还具有更便捷的移动性。更重要的是，得益于英特尔酷睿这样的处理器在性能和功耗平衡上做得越来越好，如今的游戏本正朝着轻薄和美观的方向快速前进，游戏本，已经成为越来越多玩家的理想选择。

而在市面上众多游戏本中，搭载英特尔 10 代酷睿 H 处理器以及全新英伟达 RTX30 系显卡组合的产品无疑是备受欢迎的选项，在性能、功耗等特性上相比其他产品也有明显的优势。

提到笔记本玩游戏，很多小伙伴的第一观念可能是 “这比较考验显卡的性能”。的确，显卡的性能如何很大程度上直接决定了笔记本运行游戏体验的好坏，但是现在有一个趋势，就是很多 3A 游戏对 CPU 的单核与多核主频的依赖度越来越高。在这个背景下，处理器和显卡的良好配合，对于游戏体验的舒适性越来越关键。

因此我们首先来看一下，在英特尔 10 代酷睿 H 处理器和全新英伟达 RTX 30 系列显卡的加持下，游戏本在体验上能够获得怎样的增益。

英特尔 10 代酷睿 H 处理器 + Aperem 显卡，为游戏体验保驾护航

当前市面上的游戏本，大多数搭载的仍然是英特尔第 10 代移动处理器，而 11 代酷睿 H（35W）系列处理器虽然今年年初才发布，但眼下已经有部分产品可选。因此我们主要以十代酷睿游戏本为例进行说明。

首先，英特尔酷睿移动版 H 处理器这两年有一个很重要的看点，就是高主频，英特尔破天荒地将整个 i7 系列和 i9 系列的睿频水平线提高到了 5.0GHz 的水平上，并且在 i7 系列上也用上了 8 核 16 线程的设计。

高主频可以为游戏带来更高的帧率。以 10 代酷睿来说，相较于三年前的笔记本，可以在游戏帧率上实现 44% 的性能提升、同时在视频输出效率上获得 70% 的提高，整体性能也提升了 33%。帧率是游戏体验的关键环节，这一点至关重要。

同时，目前酷睿移动处理器中大部分型号都拥有了超过 10MB 的缓存能力，这意味着游戏本可以更加高效快速地把海量游戏数据输送到处理器中去，这也可以进一步提高游戏的帧率和流畅性。

另外，通过 Turbo Boost MAX 3.0 技术以及尔 Adaptix 动态调优技术，酷睿移动处理器进一步在 CPU 核心主频上做文章，前者可大幅提高最快内核的频率，后者可以根据游戏本运行状况来对处理器的系统频率进行动态调优，这些都可以更充分地释放 CPU 性能，提升游戏的表现。

除了上面这些，还有更多提升游戏体验的细节特性。以 10 代酷睿为例，它可以支持最高 40 条 Pcle 通道，用于扩展显卡、RAID 等；同时还支持 Thunderbolt 3 协议，拥有 4 倍于 USB 3.1 的带宽，这样你就可以通过游戏本高效地传输多媒体内容，例如连接两台 4K 显示器进行游戏，相比其他对手，显然可以在游戏中获得更高的胜率。

可以说，目前游戏本市场上，采用英特尔 10 代酷睿处理器搭配英伟达 RTX 30 系显卡是最受欢迎也最主流的操作。

RTX 30 系移动显卡基于英伟达最新的 Ampere 架构。全新 Ampere 拥有诸多特性提升，如 SM 单元优化带来 FP32 吞吐量翻倍；此外还有第二代 RT Cores，计算能力是上一代 2 倍，处理光追时候会拥有更高的效率；还有第三代的 Tensor Cores，大幅提升 AI 计算效能等等，令 RTX 30 系显卡性能大涨，进而令游戏更加稳定、丝滑流畅。

除了性能大幅提升外，RTX 30 系显卡能效也达到了上代的 2 倍，并支持第三代 Max-Q 技术，同时还拥有 Dynamic Boost 2.0 动态加速技术、WisperMode 2.0 噪音控制、Resizable BAR 及 DLSS 等技术的加持，诸多的特性，自然可以带来更具沉浸式、更舒爽的游戏体验。

可以说，英特尔 10 代酷睿 H 处理器与英伟达 Ampere 显卡的搭档，就是游戏本体验的暴涨，无论你是自己玩游戏，还是和朋友开黑，甚至参加电竞比赛，不同档位的性能需求都可以得到轻松满足。

畅玩 3A 大作，这些游戏本就是为你准备的

在了解了英特尔 10 代酷睿处理器和 RTX 30 系显卡的强大特性后，接下来我们不妨盘点一下目前市面上有哪些值得大家入手的、采用这个搭配的游戏本产品。

首先，小编先将自己挑选的产品和配置列举如下：

1、雷神（ThundeRobot） 911P1

小编首先推荐的是来自雷神的全新 911P1。这款游戏本搭载的是英特尔 10 代酷睿 8 核 i7-10870H 处理器。该处理器拥有 8 核心 16 线程，基础频率 2.2GHz，加速频率 5.0GHz，L3 缓存 16MB，TDP 为 45 W，其主频相比之前的 i7-10875H 降低了 100MHz，但整体性能表现和后者差距不大。

2021 款的雷神 911P1 还是一款拥有 240Hz 高刷新率屏幕的轻薄游戏本，良好的移动性和出色的屏幕素质兼备，屏幕尺寸为 15.6 英寸，支持 100%sRGB 高色域。如果你经常和小伙伴开黑，甚至是职业的电竞玩家，那么这块屏幕会非常适合你，超高的刷新率让你可以更清晰地抓住对手的运动轨迹，从而做到一击致敌。

显卡方面，雷神 911P1 配备的是英伟达 RTX 3070 移动版显卡，该显卡采用 Ampere 架构，搭载全新 RT Core 和 Tensor Core、SM 多单元流处理器以及高速 GDDR6 显存，同时还支持英伟达 Dynamic Boost 2.0，可以智能调节 CPU 和 GPU 的功耗，突破 Max-Q 80W TDP 设定，最高可达 105W 功耗，解锁更高游戏操作上限。

其他方面，雷神 911P1 还搭载 16G 3200MHz 双通道内存，512GB NVMe SSD 存储，支持 Thunderbolt 3 接口。

以 i7-10875H 和 RTX 3070 为核心的性能配置，让雷神全新 911P1 非常适合极致发烧的游戏玩家，当你假期和小伙伴一起开黑，甚至是参加一些线下的电竞比赛时，带上 911P1，绝对会成为你获胜的一大利器。

雷神 911P1 售价 11999 元：点此购买

2、机械革命（MECHREVO）钛钽 PLUS

如果你是极致发烧的游戏电竞选手，这里还有一款游戏本也很适合你，它就是最新的机械革命钛钽 PLUS。这款游戏本搭载英特尔 10 代酷睿 i7-10875H 处理器，相当于上一个 i7-10870H 的 “加强版”，它也是 8 核 16 线程设计，基础频率 2.3GHz，睿频 5.1GHz，三级缓存 16MB，TDP 为 45W，整体性能比 i7-10870H 更强劲。

显卡方面，机械革命钛钽 PLUS 搭载的也是英伟达 RTX 3070，5120 核心数量，8GB GDDR 6 显存，256 位显存位宽，功耗最高可解锁至 140W。

至于屏幕，机械革命钛钽 PLUS 则拥有 165Hz 刷新率、17.3 英寸窄边框的 2K 大屏幕，色域为 100%sRGB，并且支持 DC 调光。

机械革命钛钽 PLUS 相比雷神 911P1，更适合学生党们宿舍开黑或者观影追剧，其整体出色的性能无论是联机对战还是观看超高清电影，都可以获得绝佳的体验。而且它还支持 Wi-Fi 6，可以解决宿舍经常遇到的多人用网信号不佳的问题，非常实用。

机械革命钛钽 PLUS 售价 11988 元：点此购买

3、机械师（MACHENIKE）战空 F117-X

机械师战空 F117-X 相对来说是一款性价比更高一些的高端游戏本，这款笔记本采用的也是英特尔 i7-10870H 处理器，睿频最高可达 5.0GHz，显卡采用的也是英伟达 RTX 3070，支持实时光追技术。

机械师战空 F117-X 拥有一块 15.6 英寸的 100% sRGB 屏幕，刷新率最高可达 240Hz，三面微边框，屏占比为 83.5%，打游戏时可以为你带来出色的视觉观赏体验。

此外，这款游戏还搭载了 16G DDR4 大内存，能够为游戏的平均帧数提升 15%-20%，硬盘采用的则是 1TB 的 PCI-E 固态硬盘，顺序读取速度达 2000MB/s 左右，顺序写入速度则可达 1220MB/s。

机械师战空 F117-X 也是一款面向电竞玩家的游戏本，如果你经常会参加一些电竞比赛，但是预算又略为有限，那么 F117-X 绝对是值得入手的选项。

同时，作为一款轻薄向的游戏本，F117-X 还支持办公、游戏和 Turbo 三种模式，可以应对不同的使用场景，当你处理工作上的一些事务，不需要太强的性能输出，就可以打开办公模式，降低笔记本的功耗和噪音；当你工作之余和朋友同事一起玩游戏放松一下，则可随时切换游戏模式，获得相对平衡的性能、噪音和使用体验，既可以畅玩游戏，也不会影响别人；而当你走向赛场，或者要和朋友大干一场时，打开 Turbo 模式，F117-X 就会将性能拉满，并且动态调整 CPU 和显卡的功率，获得更佳的游戏体验。这些都离不开英特尔 10 代酷睿优秀的动态调优特性，可以让你在任何场景下都显得游刃有余。

机械师战空 F117-X 售价 10999 元：点此购买

4、宏碁（掠夺者）战斧 300

万元左右的游戏本中，宏碁（掠夺者）战斧 300 也是值得推荐的选项。这款游戏本搭载英特尔 i7-10870H 处理器，可见这款处理器确实是为各大游戏本厂商青睐有加。

同时，宏碁（掠夺者）战斧 300 还有英伟达 RTX 3060 显卡加持，其基于第二代英伟达 RTX 架构 - Ampere，搭载全新 RT Core Tensor Core 以及 SM 多单元流处理器，可以带来逼真的光线追踪效果和先进的 AI 功能。

屏幕方面，宏碁（掠夺者）战斧 300 采用 7.8mm 窄边框的 15.6 英寸 IPS 屏，支持 72% NTSC 色域和 144Hz 的刷新率。另外，这款笔记本还搭载了 16G DDR4 3200MHz 双通道内存以及 1TB PCI-E NVMe 固态硬盘。

战斧 300 也定位于电竞本，i7-10870H +RTX 3060 的性能组合让它足以应对目前绝大多数的大型游戏，屏幕素质也属上乘，它很适合一些对各方面要求不那么顶级的游戏场景，比如和小伙伴进行大型的在线游戏，当然，用它来打比赛也是可以的。还有就是，这款游戏本支持独家的 DTS：X Ultra 沉浸式声音技术，可以实现立体声音效，当你用它进行《绝地求生》这类游戏时，凭借敌人靠近的脚步声，你可以判别他所在的方位，从而在对方发现你之前将之淘汰。

宏碁（掠夺者）战斧 300 售价 9999 元：点此购买

5、全新宏碁（Acer）暗影骑士 · 擎（AN515-55-72ST）

如果你觉得上面这些有点贵，那么这款宏碁暗影骑士 · 擎也可以成为相对亲民的选择。它搭载的是英特尔酷睿 i7-10750H 处理器，这款处理器为 6 核心 12 线程，基频 2.6GHz，最大睿频 5.0GHz，三级缓存 12MB，TDP 为 45W，整体性能也是十分强大。

全新暗影骑士 · 擎还搭载了英伟达 RTX 3060 显卡，，这款显卡基于 GA106 GPU，具有 3840 个 CUDA 内核，基础频率为 1283MHz，加速频率为 1703 MHz，支持光线追踪，整体性能出色。

其他方面，暗影骑士 · 擎拥有 16GB DDR4 3200MHz 内存和 512GB PCI-E NVMe 固态硬盘，屏幕为 15.6 英寸 144Hz 的 IPS 屏。

可以看到，这款游戏本虽然在配置上没有上面这些产品极致，但整体实力仍然不俗，并且像 Wi-Fi 6、高刷屏、DTS：X Ultra 等方面的特性也都不缺，带着它随时可以和小伙伴一起愉快玩耍，就算是自己在家游玩大型单机 3A 大作，也会获得优异的体验。

宏碁暗影骑士 · 擎售价 7699 元：点此购买

结语

从上面的分析和推荐可以看到，如今对于玩家或者电竞选手来说，能够流畅地玩一款大型 3A 游戏已经是最基础的要求，在游戏本上，优秀的视觉观感、高刷屏为游戏胜率带来的增益，出色的声音效果，还有可狂野可精细的性能输出调控等等，这些都是人们在选择游戏本时非常关注的因素。

事实上，这些特性也已经逐步出现在游戏本中，而在这背后，其实有赖于英特尔 10 代酷睿移动版处理器和 RTX30 系列显卡在底层运算和能力方面的加持。就拿玩家们普遍关注的高刷新率以及出色的游戏画质来说，如果没有 10 代酷睿处理器和 RTX30 系显卡在底层算力上提供支持，屏幕本身的素质再好也无法提供给玩家出色的体验，这就是 10 代酷睿处理器 + RTX30 系显卡能够带给游戏本的意义，不仅是更强的性能，还可以带来更多的可性能，进而以硬件推动游戏软件层面的进步，最终受益的，无疑是广大游戏玩家们。