【IT之家评测室】微星强袭 2 GE76 游戏本测评：移动端最强 3080 表现如何？

搭载英伟达最新的 GeForce RTX 3080 Laptop 显卡的游戏本已经上市好久了。使用最新安培架构的 30 系显卡在性能方面有了不小的提升，但在功耗方面也提升了不少。因此，GeForce RTX 3080 Laptop 能否在移动端维持尽量高的性能，成为了消费者们非常关心的点。

英伟达官方给 RTX 3080 Laptop 设定的功耗范围为 80-150w，但目前市面上大多数的 3080 游戏本都只给到了 80w-130w 的功耗，而我们今天的主角强袭 2 GE76 游戏本则给到了目前市面上最高的 155w 的功耗。在本篇评测文章中，IT之家将会带大家深入了解这台 23999 元的游戏本在各个维度上的表现，看看它是否不负满血 3080 之名。

第一部分：外观设计

强袭 2 GE76 作为 17.3 寸的旗舰级游戏本，体积还是相当大的。重量为 2.9kg，三围 397x284x25.9 毫米。随附的 280W 电源适配器也是目前 RTX 3080 游戏本中功率最大的之一，重量为 850g 左右。强袭 2 GE76 的设计风格与便携商务的绝影 GS 系列不同，主打高调电竞风。A 面采用了磨砂金属的材质，中间有经典的微星龙盾 LOGO，下方转轴处设计了两个如同肩铠一般的凸起。

B 面是一块 17.3 英寸 1080P 的 300Hz 超高刷 IPS 屏，超高的刷新率能为专业的电竞玩家提供绝对性的优势。同时这块屏幕还有接近 100% sRGB 的高色域，可以满足日常的内容创作需要，对于专业创作者来说，还有 4K+120Hz 的屏幕版本可以选择。B 面上方还有一颗支持 1080P 录像的摄像头和一对麦克风，对于有直播需求的玩家来说，无需外接设备便可进行高清直播。

C 面是一块与赛睿携手打造的键盘，有数字小键盘且方向键布局合理，按下时响应快速，回弹有力。电源键在右上角，手感和其他键一致，建议未来有不同的阻尼以区别开关的确认感。有趣的是，每枚按键下方都有独立的 RGB 背光，键盘下方就是棱形塑料包裹的 1670 万色矩阵极光灯效系统。键盘可以通过软件编辑自己想要的图案，也可以根据游戏内的血量、击杀等信息显示不同的灯效。在赛睿引擎软件中，已经适配了上百种游戏，可以说强袭 2 GE76 是把 RGB 玩出花来了。键盘左右两侧是一对来自丹拿的扬声器，支持 NAHIMIC 3 音效软件。下方是一块触摸板，面积不大，塑料材质，按压手感尚可。

D 面是塑料材质，采用了蜂窝状的散热孔设计，并且在上方有垫高设计，可以提高进风量，增强散热能力。

侧面的接口非常丰富，共有 3 个 A 口两个 C 口。左侧接口为 USB3.2 Type-C Gen 2x2 (20Gbps)、USB3.2 Type-A Gen 2 x1 (10Gbps) 和一个耳机耳麦接口。右侧接口为两个 USB3.2 Type-A Gen 1 (5Gbps) 和一个读卡器接口。后侧依次为电源方口，全功能 USB3.2 Type-C 口（支持 8K DP 视频输出），mini DP 视频输出口，HDMI2.0 视频输出口和 RJ45 网线接口。整机接口的布局非常合理，需要拉线的接口都放在机身背面，唯一遗憾的是没有搭载雷电接口。

第二部分：硬件配置

为了让大家更好的了解强袭 2 GE76 的硬件配置，我们直接把它拆开，在拆解的过程中为大家分析各个部件。

拧开背部的 13 颗螺丝，即可打开后盖，整体的做工比较规整。上方是双风扇 6 热管的 Cooler Boost 5 散热模组，模组下压着的是 i7-10870H 的处理器以及 GeForce RTX 3080 Laptop 16GB 显卡。强袭 2 GE76 是为数不多的搭载 16GB 超大显存的游戏本之一，也是目前供电与散热系统最奢华的 3080 游戏本。

CPU 下方是两根三星的 16GB 3200MHz 的内存条，组成了一个 32GB 的双通道，超大的内存为大规模的渲染和直播需求提供了便利。

内存左边是两个 m.2 硬盘接口，其中一个预装了三星 PM981 2TB 固态硬盘，这是一块被广泛认可的高性能固态硬盘。

内存右侧是英特尔的 AX210 无线网卡，支持最新的 Wi-Fi 6E 网络协议。Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的升级版，可以在 6GHz 频段上运行，而不仅仅是 2.4GHz 和 5GHz 频段。这为用户带来极大的宽带和速度提升，将可用于 WiFi 的频段数量几乎增加了 5 倍，为游戏玩家提供了更好的网络性能。

强袭 2 GE76 继承了微星游戏本超大电池的传统，下方的 99.99Whr 电池占据了机身近三分之一的空间，这是民航局批准的能够带上飞机的最大容量，也是目前民用笔记本市场内的最大容量。

实测在电池供电下进行办公、安装文字等轻度工作，2 个小时耗电约 53%。这个续航表现虽然比不上轻薄本，但是在游戏本中已经是数一数二的了。

一般的游戏本在断电后往往就打不了游戏了，但强袭 2 GE76 在断电后仍然能维持基本的游戏体验。实测电池供电下可以流畅地游玩《英雄联盟》，一局 45 分钟的游戏下来耗电约 25%。假设游戏打到一半寝室断电，也能流畅地再打上两个小时。

第三部分：性能跑分

强袭 2 GE76 之所以特别，是因为它在给到了目前市面上最高的 155w 功耗的 3080。而这 155w 其实是 (140+15) w，这 140w 是显卡的基准功耗，而这额外的 15w，是来自于强袭 2 GE76 搭载的 Dynamic boost 2.0 技术。这个技术允许 GPU 在高负载场景下从 CPU “借” 电，以满足高强度的渲染需求。

在微星的龙盾控制中心 Dragon Center 中，还提供了多种性能模式以满足不同环境下的用户需求，分别是极致、均衡、静音、节能和自定义。

其中高性能模式下甚至可以手动对显卡进行超频，还可以开启风扇强冷模式，以噪音为代价换来更好的散热。实测开启强冷后人位噪音为 54.7 分贝。

为了展现出厂时正常的硬件性能，以下的跑分将在打开性能模式、打开强冷、打开独显直连并关闭超频的设定下进行。

首先是代表 CPU 性能的 R15 和 R20 跑分，R15 得分 1493 分，R20 得分 3500 分，均为 i7-10870H 的正常表现。

然后是代表 GPU 性能的 Time Spy，这颗 155w 的 3080 得分为 12464，比其他低功耗的 3080 游戏本要高出 10%—30%。

看来 155w 的 3080 果然有不小的提升，那么强袭 2 GE76 的散热能否压得住呢？我们进行了几轮烤机的压力测试。在 30 分钟的单烤 GPU 的甜甜圈项目中，强袭 2 GE76 全程能给显卡提供 155w 以上的功率，最高温度 81℃。

在 Time Spy 压力测试中，这颗 3080 也得到了 99.3% 的好成绩，这意味着它不仅可以在高功率下持续游玩，甚至还有一些超频潜力。

在压力最大的 AIDA64 双烤 30 分钟，显卡功耗会降低到 120w，此时 CPU 温度稳定在 95℃，显卡温度稳定在 71℃，在这种极限环境下强袭 2 GE76 还是发生了一些降频的。不过此时机身温度仍然不是很高，WASD 主要操作区温度仅 34.6℃，可以舒适地游玩。

第四部分：游戏实测

对于这台搭载 300Hz 屏幕的游戏旗舰，我们对它有三个期待，一是希望它可以在电竞游戏中帧率能越高越好，以减少操作延迟；二是希望它在 3A 大作中能跑满 144 帧，带来更丝滑的体验；三是希望它在光追游戏中能稳定在 60 帧，让光追真正发挥作用。那么强袭 2 GE76 能否满足呢？IT之家为大家测试了大量的游戏，我们来看看它的表现吧。

首先是电竞游戏，我们选取了《CS:GO》、《英雄联盟》和《彩虹六号：围攻》三款主流的电竞游戏进行测试。由于强袭 2 GE76 支持独显直连，在高帧数时能降低传输过程中的损耗，所以在电竞游戏中应该会有不错的表现。

事实也的确如此，在《CS:GO》中，大部分场景都能跑到 400 帧左右，在对枪中会降低到 200 多帧，游戏体验丝般顺滑。在 300Hz 屏的加持下，发现敌人的时间比以前缩短了许多，感觉时间都变慢了。

在《英雄联盟》中，对线帧率一直维持在 200 多帧，团战期会降低到 100 多帧，这个游戏还真是 “众生平等” 啊。

最后一款电竞游戏是《彩虹六号：围攻》，这款游戏的配置要求要高不少，但因此强袭 2 GE76 可以火力全开。在最高画质下，平均帧数为 240 帧，“拆迁” 体验极佳。

接下来我们测试一下配置要求更高的游戏。在《绝地求生》中，我们开启三极致画质，游戏时帧数一直在 200 帧左右上下浮动，“吃鸡” 体验相当不错。

在去年的硬件杀手《地铁：离去》中，我们可以直接运行 BenchMark，实测平均帧率为 92.34 帧。

另一款 3A 大作《死亡搁浅》的优化就比较好了，最高特效下，帧数一直稳定在 110 帧左右。

《死亡搁浅》还支持 DLSS2.0 功能，可以通过 AI 计算，以比较少的画质损耗为代价，提升大量帧数，在 RTX 30 系列显卡中效果尤为明显。打开 DLSS 均衡档后，《死亡搁浅》的帧数提升到了 130 帧左右。

既然 RTX 30 系列显卡提升了光线追踪性能，那我们就跑几个光追大作来看看游戏体验如何吧。首先是画质出众的国产游戏《光明记忆：无限》，虽然还没上线，但它提供了独立的光线追踪 BenchMark，因为画质极佳，配置要求也高，所以一般作为检测显卡光追性能的指标。实测在极高光追质量和均衡 DLSS 档位下，可以达到 65 的平均帧数，看来等这款国产大作上架之时，便可以流畅光追游玩了。

最后一款游戏是《赛博朋克 2077》，最高画质下，不开光追帧率可以稳定在 80 帧以上，游戏体验不错。

但开启光追后帧率就会掉到 50 帧上下了，建议配合 DLSS 一起开减轻掉帧现象。

开启超级光追和平衡档 DLSS 后，帧率就可以达到 60 帧以上了。

第五部分：独特功能

作为一款面向顶级玩家的游戏本，强袭 2 GE76 不仅在硬件性能上堆满了料，还在软件层面做了一些有趣的功能。在龙盾控制中心 Dragon Center 中，可以打开显示器 OverDrive，提升屏幕响应速度，也可以设置独显直连，还可以设定屏幕准星，方便在射击游戏中，用一些没有准星的枪进行” 盲狙 “。

出厂时这块屏幕就进行了校色，并且预先设计好了适用于 sRGB、Adobe RGB 和 P3 色域的色彩文件。系统会自动识别当前运行的软件，自动调节色彩文件。用户也可以在微星真彩应用中手动更换，这就为创意工作者们提供了便利。

对于游戏主播们，微星提供了 MSI Sound Tune 和 Duet Display 功能。MSI Sound Tune 可以利用 AI 对麦克风和扬声器进行降噪处理，使得游戏主播们在户外也可以开播。而 Duet Display 功能则是在外接显示屏时，可以截取主屏上的一部分在副屏上放大显示，比如小地图、弹幕框、血量值等，方便主播们快速捕捉关键信息。

gif 动图演示

第六部分：总结

总的来说，微星强袭 2 GE76 游戏本的确没有让玩家们失望。作为目前微星游戏本中的旗舰产品，它提供了极致的性能表现。

对于普通的大众玩家来说，冲锋坦克 2 Pro GP、侠客 GF 等产品是更亲民的选择。但对于追求极限性能的硬核玩家，电竞选手以及主播群体，还是需要强袭 2 GE76 来给到他们全场景下的优秀体验。