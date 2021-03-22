比亚迪电动巴士将登陆日本京都，未来实现全面电动化

IT之家3月22日消息 根据日经新闻消息，日本关西电力公司、京阪巴士公司与比亚迪日本分公司近日达成合作，将开展在京都市内运行电动巴士的试验。运营的线路为京都站与七条站及梅小路的路线巴士 “Station Loopbus”，这些线路今年起将全部实现电动化。

官方表示，比亚迪运营这些线路的电动巴士，充电 1.5 小时可以行驶 150~200 公里，乘车费用相比之前不变，但振动和噪音会更小。

IT之家获悉，比亚迪纯电动城市公交车覆盖 7~12 米车型，已经应用到了全球 6 大洲，50 多个国家和地区，超过 300 个城市。截至 2017 年，比亚迪位居新能源大客车销量全球第一。目前比亚迪的纯电公交车产品拥有 K6 至 K9 多款，其中 K8 公交车轴距 5 米，长 10.5 米，33 座设计，整备质量 12.2 吨，搭载两个永磁同步电机，最大扭矩 2×430N·m，最大功率 2×430kW，续航里程 190/280/350km 可选。

目前外媒尚未公布即将登陆京都的比亚迪公交车具体型号，但京阪巴士公司还表示，将在未来逐渐替换掉现有的约 630 辆巴士，因为电动车的运营费用要比汽油巴士便宜 6 成左右。日本政府此前提出规划，将在 2035 年实现包括轻型汽车在内的新车全部电动化。