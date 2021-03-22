华尔街顶级分析师一致看涨亚马逊、微软等科技股

北京时间 3 月 22 日上午消息，据报道，在当前的金融环境下，投资者采用哪种策略可以准确找到诱人的机会呢?

尽管存在通货膨胀的担忧，但仍有股票有望跑赢大盘。下面讨论的股票都是分析师们评级为 “买入”的股票。分析师们一致看好这些科技公司的前景。

以下是目前表现最好的分析师最中意的五支股票：

Amazon

美国投资研究公司 Baird 分析师科林 • 塞巴斯蒂安 (Colin Sebastian)将电商巨头亚马逊视为 “新宠”。因此，该分析师重申了买入评级和 4000 美元的价格目标。华尔街完全同意这一观点，其他 30 位顶级分析师也将该股评为 “买入”。

塞巴斯蒂安称：“由于目前市场关注点转为价值、利率、重新开放和电子商务的竞争，我们认为投资者可能会错过互联网和科技行业最具吸引力的订阅或准订阅模式之一。”

具体来说，这位分析师认为，订阅服务的关键优势之一是它 “能够通过引人注目的服务留住客户，同时有效地增加新服务。”此外，塞巴斯蒂安认为亚马逊至少 75% 的收入是经常性收入来源。

就网店而言，塞巴斯蒂安估计，亚马逊正在迅速接近 2 亿付费 Prime 用户，这意味着有 4 亿至 6 亿人定期在亚马逊购物，推动着该公司 80% 的电子商务总量，其服务支撑着消费者生态系统。

塞巴斯蒂安认为，对于第三方卖家服务来说，他们应该受益于更高的用户留存率和使用率。他还指出，亚马逊云服务（AWS）的收入是循环反复。该分析师评论道：“具体来说，该公司在‘基础设施即服务’ (infrastructure as-a-service)领域的市场领导地位往往会产生大量重复使用，而不断增加的软件服务组合 (如 Aurora)则会增加准订阅收入流。”

考虑到所有这些因素，塞巴斯蒂安认为 “基于电子商务、市场服务和云计算的强劲趋势，该公司股价被严重低估，中期有望达到美股 5000 美元。”

Microsoft

根据美国投行 Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾夫斯（Daniel Ives）的说法，微软的云计算 “正在进入下一个增长阶段”。为此，他维持买入评级和 300 美元的目标价不变。

华尔街的其他投资者也是 100% 看涨，该股共享有 23 个 “买入”评级。

艾夫斯估计，未来 10 年，全球云服务支出将达到近 1 万亿美元，“随着亚马逊和微软争夺云服务这块黄金馅饼，下一代平台 / 基础设施将推动IT转型。”

根据最近对 3 月份这个季度的实地调查，艾夫斯认为 :“云服务军备竞赛的趋势正在改变，微软 Azure 的市场份额增长了 50%，而上个季度亚马逊云服务的市场份额同比增长了 28%。”这让艾夫斯得出结论，Azure 的云发展势头在其庞大的安装基础上仍处于初级阶段，Office 365 正面向消费者和企业过渡，这将 “在未来几年提供增长推动力”。

“作为IT领域的前沿和中心并拥有具有最高优先级的，我们相信，85%-90% 的云服务部署工作已经得到了批准，2021 年云预算也已经到位，在这场云军备竞赛中，微软将稳居领先地位，比亚马逊云服务赢得更多的市场份额。也就是说，这将是未来 12 到 18 个月的关键，因为行业将聚焦亚马逊与微软在云服务方面的成功和决心的对比，科技大佬贝索斯不再是前沿和中心，” 艾夫斯解释说。

鉴于此，全球云服务转变只是刚刚开始形成，艾夫斯告诉投资者，“这将给微软的云服务带来额外的好处，因为微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉 (Satya Nadella)和该公司已经做好准备，在企业核心业务中进一步部署作为云服务重点支撑的 Azure 和 Office 365。”

Alphatec

Alphatec 是一家致力于改变脊柱手术方式的医疗技术公司。

在 2020 年第四季度财报发布后，华尔街生物科技精品投行 H.C. Wainwright 的分析师肖恩 · 李（Sean Lee）维持了对该股的 “买入”评级。这位分析师还将目标价从 16 美元上调至 19 美元，这是一个进一步看涨的信号。值得注意的是，肖恩 · 李拥有 75% 的成功率和 69.2% 的平均回报率。

此外，总体而言，Alphatec 获得了 6 个顶级分析师的买入评级，平均股价预测为 19.67 美元。

该公司第四季度的总收入为 4400 万美元，超过了普遍预期的 4370 万美元。肖恩 · 李指出： “我们注意到，2020 年第四季度的收入比 2019 年第四季度增长了 36%。我们认为，鉴于去年上半年新冠肺炎大流行造成的全行业逆风趋势，这一增长尤其令人印象深刻。”

展望未来，管理层规划预计的总收入约为 1.78 亿美元，但这还不包括收购医疗设备公司 EOS Imaging 可能带来的收入贡献，预计该公司将在 2021 年第二季度完成收购。

在阐述这笔交易的潜在影响时，肖恩 · 李表示 :“从长远来看，我们相信 EOS Imaging 的成功整合将为公司带来重大协同效应，并让 Alphatec 为脊柱市场提供新颖的、高度差异化的产品。我们也相信 EOS 可能在未来几年内成为 Alphatec 的主要增长动力，到 2025 年将贡献 1.27 亿美元的额外收入。”

除此之外，在最近的一个季度，Alphatec 推出了用于侧位手术的 PTP（prone transpsoas）患者定位系统。PTP 允许外科医生在不翻转患者的情况下完成整个手术，有可能缩短手术时间，产生可重复性的结果，并让后路手术同时进行成为可能。

在肖恩 · 李看来，这种产品 “可能成为该公司最重要的产品系列之一，并改变侧位手术的护理标准。”他补充说，“根据管理层的说法，PTP 自推出以来受到了最初采用者的欢迎，公司正与临床合作者大力推广该产品。我们相信，2021 年 PTP 可能成为该公司的主要增长动力。”

Addus Homecare

过去几周，加拿大皇家银行资本 (RBC Capital)的弗兰克 • 摩根 (Frank Morgan)连续三次获得顶级分析师的买入评级，他是对护理公司 Addus Homecare 大加赞赏的人之一。这位五星级分析师刚刚重申了买入评级和 136 美元的目标价格。

该公司最近公布了长老会健康计划（Presbyterian Health Plan）以价值为导向的协议，该协议旨在支持更紧密地协调对从急症护理医院出院到家中或急症后期康复中心的患者的护理。

摩根认为，该协议 “使 ADUS 在急症后期的协调中发挥更大的作用，有可能实现更长期的共享；其次，新冠肺炎救济立法好于预期的联邦医疗援助百分比（FMAP，federal medical assistance percentage）增幅，这表明联邦政府在日后新冠肺炎大流行的不利因素中将继续支持个人护理和相关服务”。

此外，该分析师对最近通过的新冠肺炎救济立法感到 “鼓舞”，因为 “该法案将用于大流行期间加强个人护理服务的联邦医疗援助百分比提高了 10%。”

这一增幅超出了摩根最初的预期，此前版本的法案提到增幅为 7.35%。

“FMAP 的增长表明联邦政府对继续资助家庭护理服务的强烈支持，但我们注意到资金的最终分配是由各州决定的。幸运的是，管理层已经注意到，将承诺在所服务的医疗救助计划中继续为个人护理经营者和患者提供资金支持，”摩根解释说。

Amyris

H.C. Wainwright 分析师阿米特 • 达亚尔（Amit Dayal）在一份名为《支持高增长率的多重催化剂》的报告中，阐述了他看好 AMRS 的理由。该分析师将目标价从 11 美元大幅提升至 35 美元，并重申买入评级。

持这种观点的并非只有达亚尔一人。过去两个月，该股还得到了其他三位顶级分析师的认可。分析师的平均目标价为 25.50 美元。

达亚尔的乐观情绪来源于可再生能源产品公司 Amyris 业务基本面的重大变化，其中包括 “对盈利部分内容的执行”，现在的盈利规模从最初预期的 4.5 亿美元增至 5 亿美元。该公司的前景也支持未来几年 30% 至 50% 的年度收入增长预期。

更重要的是，预计到 2021 年第三季度末，公司债务将降至 1 亿美元以下，这将低于 2020 年初的 2.97 亿美元。此外，达亚尔还强调，在 60% 的毛利率支持下，该公司未来可能会向持续积极调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）转变。

达亚尔说，“我们认为，公司的增长轨迹将在未来几年保持较高的水平，主要受到以下因素的支持：(1)目前正在开发的 18 种原料，到 2025 年底，公司将拥有超过 30 种商业化原料；(2) 2021 年推出四个新品牌；(3)注重利用独家配方和成分抢占细分市场份额（如痤疮粉刺治疗产品；(4)扩大消费品实体零售面积；(5)包括中国和巴西在内的国际市场的收购和分销协议做出的贡献。”

综上所述，该分析师认为，从 2021 年到 2030 年，公司收入将以 28.8% 的年复合增长率增长，高于之前预测的 20.4%。