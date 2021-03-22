疫情下 MWC2021 照办？巨额展费无法退回，中国厂商进退两难

2021 MWC 上海展刚刚落下帷幕，在一家科技公司负责市场工作的张洋（化名），却没有丝毫轻松感。

由于近日主办方 GSMA（全球移动通信系统协会）再次强调，巴展（MWC21）将于今年 6 月举行。这让他和他的公司陷入进退两难的境地。

去年 9 月，GSMA 宣布 MWC 2021 由 3 月初延期至 6 月 28 日至 7 月 1 日在西班牙巴塞罗那举行，往年在 6 月举行的 MWC 上海活动则提前至 2 月 23 日至 2 月 25 日，相当于时间上做了对调。

如果按照参展准备，那么，张洋现在就得忙活起来。要将物料通过海运送往西班牙巴塞罗那、请供应商搭建展台，并准备差旅。而随着爱立信、诺基亚、索尼等大厂商纷纷宣布退出，他又担心是否会像去年一样，临近开展时主办方突然取消，这样，前期的开销将再次打水漂。

目前，西班牙每日新增新冠肺炎确诊病例仍然在数千级别，这让他对展会是否能顺利举行并无信心，对于现在就去巴塞罗那出差也没有足够的安全感。一位不愿意透露姓名的手机厂商人员表示，他们现在也在观望，心里很没有谱。

一家主营通讯产品的中国公司知情人士向搜狐科技爆料，根据主办方的政策，主动退出需支付合同全部费用，MWC2020 顺延至 MWC2021 部分的款项也将作废。

搜狐科技就此向 GSMA 大中华区方面求证，截至发稿尚未得到回复。

谁来承担疫情风险？

搜狐科技拿到的一份退费政策文件显示，若参展商选择更改合同，不设展台，需要支付 25% 的合同费用转购其他项目，比如现场广告、会议室等资源，然后退还少于 75% 合同款项。MWC2020 因取消顺延而来的退款费用则全部作废。

另一种方案是不设展台或取消参展，需支付合同全部费用，主办方不退款。同时，MWC20 顺延至 MWC21 的部分退款将作废。

也就是说，无论展商选择哪一种方案，主办方都不会全部退款。主办方提到除非受到政府限制签证及出行的情况，出具政府文件才会全额退款。从目前的情况来看，这一可能性几乎没有。

作为通信领域最具影响力的展会，MWC 迄今已走过二十多年，主办方 GSMA（全球移动通信系统协会）也是通信领域最有影响力的组织之一。1995 年，首届世界移动通信大会（MWC）在西班牙首都马德里举行，此后辗转法国戛纳，至 2006 年 “定居”西班牙巴塞罗那，MWC 也逐渐成了通信领域各大厂商秀出最新技术与产品的世界舞台。近年来，三星 Galaxy S 系列、华为 Mate X 折叠屏系列等新品多在此发布。

MWC 的展位费高昂且紧俏。搜狐科技了解到，巴展 100 平左右的展台，光展位费就在百万人民币左右。像爱立信、华为这些大的参展商，每年的展位都至少在千平以上。

某通信公司一位负责展会事宜的人士告诉搜狐科技，MWC 的展台、会议室等费用都要在上一届刚刚结束时就要定下来，比如 2020 年的参展费用其实是 2019 年年初就交了的。

2020 年年初，疫情席卷全球，形势愈发严峻，英特尔、爱立信、LG 等大厂商接连宣布将退出展会，随后英伟达、vivo、亚马逊等其他厂商也纷纷跟进，在疫情和厂商退出的双重压力下，2 月 13 日，GSMA 宣布 MWC2020 取消举办。

最初 GSMA 并未打算向参展商退款，官方给出的理由是 “因‘不可抗力’而取消”。GSMA 在发给参展商的电子邮件中写道：“由于属于不可抗力情况，根据 “展览、广告和赞助的标准条款和条件”第 21、10 条之规定，我们将不会提供退款。”GSMA 还提及，作为非营利性组织，出现取消 MWC 的情况对其财务影响非常大，希望获得理解。

MWC 巴塞罗那的活动收入约占 GSMA 年收入的高达 80%。据彭博社报道，在去年宣布取消举办 MWC 巴塞罗那与上海活动之后，GSMA 裁减了全球约 1000 名员工中的 20% 左右。GSMA 首席营销官 Stephanie Lynch-Habib 在接受采访时表示，现在情况非常困难，预计将需要至少三年时间才能恢复。

这一方案无疑令众多参展商无法接受，为了 MWC 能够持续举办，主办方也不得不考虑再三。

当年 3 月份，GSMA 决定退还参会者的门票。另外，“对于花费低于 5000 英镑的客户，可以选择全额退款或 125% 的积分（可在未来三年内使用）。对于花费超过 5000 英磅的参展商，将获得一半的已支付费用，最高可达 150000 英磅，或者选择 125% 的积分。”

这些费用只是包括参展商交给主办方的展位费等，而参展商前期的营销费用、差旅以及搭建展示用具和制造产品原型的费用损失只能自己承担。另外需要注意的是，在官方取消之前宣布退出展会的厂商，并不能得到退费。

一位知情人士告诉搜狐科技，以积分形式的退费被分成 3 年发放，第一年为 65%，第二年 35%，第三年 25%。比如参展商预交的 2020 年展位费是 100 万，则获得相当于 125 万的积分，其中 65% 也就是 81.25 万顺延至 2021 年。假如 2021 年的展位费没有变化仍是 100 万，则可以使用 65% 上一年度顺延下来的积分，再另外交 35% 的部分也就是 18.75 万元。

希望主办方 “早做决断”

Worldometers 实时统计数据显示，截至美西时间 3 月 18 日 13 时 52 分，西班牙新冠病毒确诊病例达 321 万例，过去 24 小时新增 6216 例；死亡病例新增 117 例。

据央视新闻报道，当地时间 3 月 18 日，世界卫生组织欧洲区域警告西班牙称，该国与其他欧洲国家同样存在新冠疫情反弹的风险，并要求西班牙遵守欧盟相关防疫规定。世卫组织称，当前更多种类的变异新冠病毒正在该国传播，令控制变异病毒蔓延更具挑战性。因此西班牙必须继续作出所有可能的努力。

GSMA 对此准备了一系列防控措施应对，如参会者在进入会场前必须出示核酸检测阴性证明，并每 72 小时重复测试一次。此外，还会有保持社交距离、强制佩戴口罩、定期消毒、无触摸登记、体温测量等一系列措施。GSMA 的目标是多达 5 万人参加活动。

有人认为，在日新增病例仍然在数千人的级别且持续蔓延的现状下，这些防范措施根本无法提供保障，国内厂商那么多员工去欧洲出差也是在给国内防疫工作找麻烦。

“这种情况下还坚持办几万人的线下展会，是非常不负责任的做法。”一位行业人士直言。

3 月 9 日，爱立信宣布退出。作为 MWC 上的常客，爱立信几乎每年都占据着巴展的最大舞台，“老大哥”带头作用下，很多厂商开始动摇。前不久，诺基亚、甲骨文（Oracle）和索尼等厂商，也陆续宣布不参加今年的巴展线下活动。

对于无法参加线下展会的厂商，GSMA 准备了线上虚拟观展。不过，张洋指出，线上观展需要另外交费，并不能拿线下的费用如展台费抵消，线下的损失还是一分不少。

另外，不同于发布会、论坛会议，逛展和线下交流可以说是展览类大会的主要魅力与价值，这是线上虚拟展会无法比拟的。

“我们现在也在观望，很多兄弟参展商都挺纠结的。如果不去的话，参展费就拿不回来。如果要去的话，现在就要开始很多准备工作了，还有很多新的开销，包括搭建展台，但如果准备着准备着主办方又取消，这些费用又浪费了。”

财力雄厚的大厂商可以将这些损失轻松消化，而对于一些中小厂商来说，可能就没那么好受。在一家智能硬件公司工作的李明（化名）对搜狐科技吐槽，“像海运搭建展台的物料，当地的酒店住宿、差旅都非常贵。参加一个巴展，像我们这种小厂商下来得 2、300 万成本。”

而在张洋看来，“主办方是在故意拖延时间，想让参展商自己选择退出，这样就不用退费。”作为对比，他表示，CES（国际消费电子展）宣布取消后则比较痛快地给他们公司退了钱。

“中国厂商挣点钱不容易，还要被别人捏在手里。”张洋无奈地说。