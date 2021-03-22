我国第一任核潜艇总设计师彭士禄院士逝世

IT之家3月22日消息 据中国核网消息，我国第一任核潜艇总设计师彭士禄院士于 3 月 22 日 12 时 36 分在京逝世，享年 96 岁。

1988 年 9 月 27 日，中国导弹核潜艇发射运载火箭成功，彭士禄才作为中国第一任核潜艇总设计师、中国第一个核动力装置的主要设计者，走进人们的视野。

而在这之前，他隐姓埋名 30 年，他的名字和他从事的工作一样，都是中国的最高机密。

IT之家了解到，彭士禄院士是我国的核动力专家，广东省海丰县人。1956 年毕业于莫斯科化工机械学院，后又在莫斯科动力学院核动力专业进修。1958 年回国后，一直从事核动力的研究设计工作。曾任造船工业部副部长兼总工程师；水电部副部长、总工程师，大亚湾核电站总指挥、秦山二期核动力电站首任董事长。

20 世纪 60 年代中、后期，彭士禄主持了核动力装置的论证、设计、试验以及动行的全过程。亲自建立的核动力装置主参数计算方法，在主参数的选定、系统组成及关键设备的选型等方面有很强的实用价值并可推广应用于压水堆核电站。

1961 年，彭士禄任原子能所核动力研究室副主任，接着受郭沫若聘请兼任中国科技大学近代物理系副教授。

1962 年起，彭士禄主持潜艇核动力装置的论证和主要设备的前期开发，主持了核动力装置的扩动和施工设计，亲自建立了核动力装置静态和动态主参数简易快速计算法，解决了核燃料元件结构型式和控制棒组合型式等重大技术关键。

1967 年起，彭士禄组织了 1:1 潜艇核动力装置的安全运行，分析异常现象、事故苗头，排除故障。在担任第一任核潜艇总设计师期间，对核潜艇研制、生产中的许多重大技术问题，如惯性导航、水声、武备、造水装置等拍板决定，协调解决，并指导后续艇的研制、生产。

1973 年起，彭士禄任七院（中国舰船研究设计院）副院长，随后任六机部副部长兼总工程师，国防科委核潜艇第一位总设计师。

1978 年彭士禄获全国科学大会奖励；1985 年作为第一完成人获 “为国防科技事业作出贡献的荣誉奖”；1996 年获何梁何利基金科学技术进步奖；1994 年，当选为中国工程院首批院士。