10499 元起，惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版上架：R7-5800H/5900H+RTX3070

IT之家 3 月 22 日消息 去年 7 月份，惠普在国内推出了暗影精灵 6 笔记本电脑，现在又推出了暗影精灵 6 Pro 的锐龙版，采用 15.6 英寸电竞屏，搭载 AMD R7-5800H、5900H 处理器，配备 16G 内存和 1TB SSD，拥有 RTX3070 8G 独显，售价 10499 元和 10999 元。

惠普暗影精灵 6 Pro 锐龙版依然采用 15.6 英寸 144Hz 刷新率 72%NTSC 色域的屏幕，整机厚度 22.9mm，宽度收窄 8%，三边窄边框（左右边框 4.97mm 上边框 8.6mm），顶置摄像头。

此外，该机支持 WiFi6 网络，提供 3 个 USB 3.2 Gen1 数据接口以及Тyрe-C 全功能接口，拥有 MINI DP、HDMI 视频接口和 RJ45 网线等接口。

设计方面，该机采用酷凉风暴散热技术，搭载 8mm 主热管、12V 三相马达风扇（双风扇四热管，鳍片总长度增加 25% 扇叶面积增加 15%）、液态轴承，在保持轻薄低噪音的同时尽可能提高强悍的散热动能，拥有 75.6% 后轴开孔率和 42% 底部开孔率。

IT之家了解到，该机内置红外传感器，实时监控机身部件温度配合 OMEN 控制中心至高程度压榨系统性能（狂暴模式下显卡功耗可达 100W 图形增强时钟至高 1290MHz）；支持四区 RGB 无冲键盘，26 键无冲突设计；支持 Bang&Olufsen 音效和 DTS：Ultra 3D 模拟环绕效果。