《龙之谷手游》宣布停止运营：腾讯代理到期，6 月 1 日正式关服

IT之家3月22日消息 腾讯今日上午宣布，由于与《龙之谷手游》开发商的代理协议即将到期，将于 2021 年 6 月 1 日 11 点正式停止《龙之谷手游》在中国大陆地区的运营。

IT之家了解到，《龙之谷手游》是由盛趣游戏、上海欢乐互娱网络科技有限公司共同研发的一款角色扮演类的 3D 动作冒险手游，该作于 2017 年 03 月 01 日全平台正式上市。

《龙之谷手游》还原了端游《龙之谷》的世界观、剧情、人设等，并带来了地狱犬、狮蝎，海龙等独创 BOSS 玩法。游戏主要讲述名为萝丝的小女孩被魔物抓去的故事，玩家可扮演战士、魔法师、弓箭手、牧师、学者、刺客、舞娘等职业，去拯救这位小女孩。

以下为官方公告内容：