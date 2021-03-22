《龙之谷手游》宣布停止运营：腾讯代理到期，6 月 1 日正式关服

IT之家3月22日消息 腾讯今日上午宣布，由于与《龙之谷手游》开发商的代理协议即将到期，将于 2021 年 6 月 1 日 11 点正式停止《龙之谷手游》在中国大陆地区的运营。
IT之家了解到，《龙之谷手游》是由盛趣游戏、上海欢乐互娱网络科技有限公司共同研发的一款角色扮演类的 3D 动作冒险手游，该作于 2017 年 03 月 01 日全平台正式上市。
《龙之谷手游》还原了端游《龙之谷》的世界观、剧情、人设等，并带来了地狱犬、狮蝎，海龙等独创 BOSS 玩法。游戏主要讲述名为萝丝的小女孩被魔物抓去的故事，玩家可扮演战士、魔法师、弓箭手、牧师、学者、刺客、舞娘等职业，去拯救这位小女孩。
以下为官方公告内容：
亲爱的冒险家：
感谢大家一直以来对《龙之谷手游》的支持和厚爱。
由于腾讯与《龙之谷手游》开发商的代理协议即将到期，经与开发商友好协商，我们遗憾地宣布：腾讯将于 2021 年 6 月 1 日 11 点正式停止《龙之谷手游》在中国大陆地区的运营。停运具体事项安排如下：
2021 年 3 月 22 日 12 点，停止游戏充值和新用户注册；
2021 年 3 月 25 日 12 点，上架替换 / 补偿页面（请关注后续公告链接）；
2021 年 6 月 1 日 11 点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，用户无法登陆游戏；
2021 年 6 月 1 日 11 点，游戏官网、论坛、专属客服关闭。
游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。
为表达我们深深的歉意，并感谢大家的支持和理解，我们准备了补偿活动（具体兑换内容请关注后续公告）。该补偿活动所涉及的礼包 / 点券 / 抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。
参与补偿活动的时间： 2021 年 3 月 25 日 - 2021 年 5 月 31 日。一旦您参与补偿活动，即视为对补偿 / 替换方案的认可。若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿 / 替换的权利。
再次感谢各位的理解与支持，同时也对此次停止运营给您造成的不便深表歉意！