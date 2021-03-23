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小米 11 Lite 开箱

2021/3/23 1:20:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月23日消息 预计小米将在本月底推出小米 11 Pro 系列机型以及小米 11 青春版等产品，一家意大利零售商在 Youtube  上传了一份宣称是小米 11 Lite 的开箱视频，即小米 11 青春版。

IT之家曾报道，此前有消息称小米 11 Lite 预计将同时提供 4G 和 5G 两种版本，海外机型将搭载骁龙 765G 和骁龙 732G，国内版本则仅有 5G 支持的骁龙 775和骁龙 765G（但数码闲聊站称国内暂时只有骁龙 765G 版本）。

此开箱视频的机型参数简单罗列如下：

  • 6.55 英寸 AMOLED 屏，FHD+分辨率（2400 x 1080），90Hz 刷新率

  • 高通骁龙 732G 芯片

  • 64MP 主摄+ 8MP 超广角 + 5MP 长焦镜头

  • 4250mAh 电池，33W 快充

  • 基于安卓 11 的 MIUI 12

  • 蓝牙5.2、NFC、双SIM卡、micro SD、3.5耳机孔

  • 164 x 74 x 6 毫米

  • 150克

  • 外媒预测价格在300/357/257欧元左右

值得一提的是，小米的一款型号为 “M2101K9C”手机此前通过了 3C 认证。近日这款手机通过工信部入网认证，实拍照片得到公布，从图中看即为小米 11 Lite。

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关键词：小米

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