小米 11 Lite 开箱

IT之家3月23日消息 预计小米将在本月底推出小米 11 Pro 系列机型以及小米 11 青春版等产品，一家意大利零售商在 Youtube 上传了一份宣称是小米 11 Lite 的开箱视频，即小米 11 青春版。

IT之家曾报道，此前有消息称小米 11 Lite 预计将同时提供 4G 和 5G 两种版本，海外机型将搭载骁龙 765G 和骁龙 732G，国内版本则仅有 5G 支持的骁龙 775和骁龙 765G（但数码闲聊站称国内暂时只有骁龙 765G 版本）。

此开箱视频的机型参数简单罗列如下：



6.55 英寸 AMOLED 屏，FHD+分辨率（2400 x 1080），90Hz 刷新率

高通骁龙 732G 芯片

64MP 主摄+ 8MP 超广角 + 5MP 长焦镜头

4250mAh 电池，33W 快充

基于安卓 11 的 MIUI 12

蓝牙5.2、NFC、双SIM卡、micro SD、3.5耳机孔

164 x 74 x 6 毫米

150克

外媒预测价格在300/357/257欧元左右

值得一提的是，小米的一款型号为 “M2101K9C”手机此前通过了 3C 认证。近日这款手机通过工信部入网认证，实拍照片得到公布，从图中看即为小米 11 Lite。