该囤实体游戏了，消息称索尼 PS3/PSP 在线商店将在 7 月 2 日永久关闭

IT之家3月23日消息 外媒报道，经历了漫长的 14 年，索尼 PlayStation 3 和 PSP 的在线商店即将关闭。

根据 The Gamer 的报道，据 “熟悉情况的消息来源”称，索尼 PSP 和 PS3 的商店将于今年 7 月 2 日关闭。

另外，PS Vita 商店将继续开放一段时间，直到 8 月 27 日，然而在那之后，你将无法再购买任何游戏的数字拷贝或 DLC。

外媒称这一切应该会在本月底的公告中得到确认，不过在这个消息泄露之后，我们可能会更早的看到官方公告。

IT之家获悉，PS3 于 2006 年 11 月发布，在其生命周期内共售出 8700 万台。这款游戏机在成功上市 11 年，并进行了三次型号重新设计后，于四年前正式结束生产。PSP 也取得了类似的成功，自 2005 年 3 月发布以来，销量约 8100 万台。

值得注意的是，PS Vita 有点失败。索尼的第二款掌机于 2011 年 12 月发布，尽管是一款优秀的小机器，但其一生的销量在 1000-1500 万台之间。最近这款掌机的人气有所回升，这要归功于它很容易变成一款便携式模拟器。

如果你拥有这三款游戏机中的任何一款，而且你一直想下载一款特定的游戏，现在是时候了。毫无疑问，一旦在线商店不复存在，实体游戏的价格将会跳涨。