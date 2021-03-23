开放现货：红米 K40 Pro 京东 Plus 用户 2799 元起

今日京东开启 Redmi K40 Pro【Plus 用户专属购买链接】，开放现货购买，售价2799元起。

且多数地区今日11:00前下单，预计今日下午~晚上送达：

2 月 25 日，Redmi 发布了 Redmi K40、Redmi K40 Pro 和 Redmi K40 Pro+ 三款机型，K40 Pro 起售价 2799 元，搭载晓龙 888 旗舰移动处理平台，配备 4520mAh 大电池等众多旗舰特性。

Redmi K40 Pro 相机部分采用了阶梯式设计，与小米 11 设计语言略有相撞，但对称排列的后置组合确实可以满足大部分用户的审美。

Tip：该机采用主摄（IMX686，64MP）+ 超广角镜头（8MP）+ 微距镜头（5MP）后置三摄设计，没有所谓的 “凑数镜头”。

Redmi K40 Pro 机身长 163.7 毫米、宽 76.4 毫米、厚 7.8 毫米，相比前代薄了 1 毫米，手感不俗。此外，由于该机在中框两侧引入了亮面饰条（并非切割面）设计，用户拿在手里的实际观感还要显得更薄一些。

该机拥有一块所谓的 “顶级直屏”， DisplayMate 评级 A+， 6.67 英寸大小刚刚好，分辨率为 2400*1080，刷新率 120Hz，峰值亮度可达 1300nit，拥有 5000000:1 的对比度，屏幕观感上乘。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】