百度回港上市，李彦宏现场致辞：这是我们的二次创业

IT之家3月23日消息 今日上午，百度正式在香港二次上市，上市首日开盘价为每股 254 港元，较发行价 252 港元上涨 0.79%，总市值达 7185.26 亿港元，约合人民币 6021.98 亿元。

李彦宏表示，百度在最初的 10 年专注于搜索引擎技术的开发，最近 10 年在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI 芯片等前沿领域投资，成为一个拥有互联网基础的 AI 公司。

李彦宏称，回到香港二次上市，是百度的再次出发，是百度的二次创业。

IT之家了解到，百度于 3 月 9 日通过港交所聆讯。招股书显示，百度计划全球发售 9500 万股 A 类普通股股份，每股发行价为 252 港元，本次募资总额约 239.4 亿港元。

以下为李彦宏致辞全文：

各位嘉宾、各位朋友，百度同学们，大家好！

很开心和大家一起，见证百度香港上市，这个激动人心的时刻！

谢谢大家到来。

感谢从学校请假来到现场的郭同学，这样小小的年纪，就拥有一份对技术的热爱，让我们对未来充满期待；

感谢我们的投资人，你们因为相信技术的价值，给予了百度坚强的支持；

感谢港交所的支持和认可回港上市让百度离我们的用户更近，让更多的用户可以分享百度成长的果实；

感谢每一位百度同学，感谢你们的努力和对公司的陪伴！

今天，我们站在一个新的起跑线，去实现用技术改变世界的梦想。我相信，你们和我一样兴奋，并且充满信心。

2005 年百度在美国上市，是百度的第一次出发。那时候，我们对 “技术改变世界”，充满探索和热望。我还清楚地记得，无论是华尔街的现场，还是北京的百度青玉案会议室，大家都热泪盈眶、激动不已。作为一家成立仅仅 5 年的技术公司，百度在美国资本市场创造了上市奇迹，为中国赢得了骄傲。

当天，我在纳斯达克大楼前拍了一张游客照。我是一个旅行者，路的起点是中国，纳斯达克只是其中一站，最终百度会回到中国来，因为我们的根在中国！今天，我们终于达成所愿，回到中国香港上市！我们回家了！

在百度最初的 10 年，我们专注于搜索引擎技术的开发，让我们得以服务 10 亿互联网用户，并演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术；最近 10 年，我们在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI 芯片等前沿领域投资，让我们成为一个拥有强大互联网基础的领先 AI 公司。

这并不是因为我们比别人更聪明，而是因为我们更专注，我们更喜欢不断地去思考，什么是属于我们的机会，什么不是。作为一家从 day one 到今天，始终相信和热爱技术的公司，我们也更愿意为长期投资、为未来投资。即使在最困难的时候，也一样坚持：有 1 块钱的时候，我们会投进技术里；有 1 个亿，我们会投进技术里；有 100 个亿，我们还是会投进技术里。因为，只有保持对技术创新的不断投入，我们才能抓住属于百度的云服务、智能交通、智能驾驶和其他人工智能领域的巨大市场机遇。

今天的百度，不再是鲜衣怒马的少年，而是踌躇满志的青年了。但是我们对技术的信仰，没有一丝丝改变。这些年，百度很多创新的业务，Apollo 自动驾驶、小度助手，飞桨深度学习平台，AI 芯片，都是用内部创业的方式，从一个小团队，三五个人开始做起。因为心中有梦，眼中有光；披荆斩棘，一路坚持，逐渐就跑了出来，跑在了领先的位置。

面向未来，我们将在人工智能的无人区去探索，我们的很多业务只有靠创新才能打出来。所以我想说，回到香港二次上市，是百度的再次出发，是百度的二次创业。我们要始终保持着创业者 “朝不保夕”的危机感，要有在机会面前 “临渊一跃”的求生欲和勇敢，要在前行路上始终坚守我们的使命和担当。

百度纳斯达克成功上市后，我讲过一句话，“身处这样一个不确定的年代，我们仍然是一家心中有着远大理想的小公司。”这句话在今天，依然是我最想表达的。

我们正在迎来一个为技术创新加冕的大时代，我们爱这样的时代，我们将勇敢奔赴星辰大海。

谢谢大家，一起见证百度的再次出发！