刚刚，百度香港上市的锣声正式敲响。

“百度已不再是鲜衣怒马的少年，而是一个踌躇满志的青年。回港上市是百度的二次出发，二次创业。”百度董事长兼 CEO 李彦宏在上市致辞中表示。

上市现场，不放过任何一次强调公司新定位机会的百度，先是以 AI 助手小度开场、播放了一段献给技术信仰者的视频，还邀请来 12 岁开发者、AI 新职业代表、小度机器人云敲锣，并用技术和业务创建了一个 “芯片代码锣”。

“看远一点，看向星辰，看向未来。”视频的结尾这样总结。

回港上市前夕，百度也是以一条短视频提前渲染气氛。视频中，百度用起点、繁华、彷徨、蜕变、孤独、“一度”、喧嚣、煎熬、信仰几组词语总结了其过去 21 年的跌宕起伏。百度在这些描述前面，都加上了 “爱这”，以表明其走过 U 型发展曲线后，依然坚定 AI 的决心。

李彦宏强调百度坚持为长期投资、为未来投资。可能长期价值对百度来说，并不是主动选择，而是千帆过尽后的自我鼓励。如今的它，只能在 AI 的道路上孤注一掷、一往无前，在一条最难的路上持续投入，这似乎是转型、翻身的唯一可靠机会。

虽然回港，但百度新阶段的挑战也接踵而至。

“新百度”市值超 7100 亿港元

此次回港，百度发售价定为 252 港元，全球发售募集资金预计 239.4 亿港元，香港股票代码 9888。首日开盘涨 0.79%，市值超 7100 亿港元。

回港上市现场百度高管合影

根据其通过聆讯是披露的招股书显示，百度 2018 年营收 1023 亿元、2019 年营收 1074 亿元、2020 年营收 1071 亿元。2020 年百度净利润为 225 亿元。2020 年，百度 App 月活为 5.44 亿。

持股方面，百度公司董事局主席李彦宏持股 17%，其中 16.4% 的股份有 3 个月限售期，投票权高达 57%。

从此次募资的用途来看，一是用作持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化；二是用作进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；三是用作流动资金及一般公司用途，以支持百度的业务营运及增长。

AI 这张牌，百度利用到了极致，这也是其新故事的重要灵魂所在。

为了在技术型道路上持续走下去，未来，百度在技术研发上还需要大量的投入。包括吸引及留用人才，特别是人工智能与软件工程师、数据科学家及其他研发人员，投资智能电动汽车的研发，增加 Apollo Robotaxi 车队的规模，投资 AI 芯片，以及其他战略合作、联盟、收购及投资。

从 “搜索引擎”到 “AI 公司” 从落后到重拾希望

回顾百度过去的 21 年，起点是搜索引擎。

1999 年底，身在美国硅谷的李彦宏看到了中国互联网及中文搜索引擎服务的巨大发展潜力，抱着技术改变世界的梦想，辞掉硅谷的高薪工作，携搜索引擎专利技术，于 2000 年 1 月 1 日在中关村创建了百度公司。

2005 年 8 月 5 日，百度以搜索引擎的身份在美国纳斯达克成功上市，创造了中国概念股的美国神话，首日股价涨幅达 354%。

百度在纳斯达克上市

16 年过去了，正如百度短视频所记录的，中间经历了彷徨、孤独、煎熬，如今开始蜕变。经历 U 型曲线发展的百度，如今多了 AI 傍身，仿佛有了更多的故事可讲。

实际上，在回港上市之前，百度的故事轮廓已经清晰。百度核心的业务可分为移动生态、智能云、智能驾驶与其他增长计划三部分。其中广告仍是主要变现手段，云服务已成新增长点。

但是今天，资本市场看到的百度的价值，更多是造车、DuerOS 的发展、Apollo 无人车的落地和应用、云业务的增长，对于其移动核心业务的增长，已鲜有提及。

虽然智能汽车、自动驾驶和智能云，甚至 AI 芯片在资本市场更具有吸引力，但都还处在初级阶段，尤其智能汽车，概念性强于实质性进展。

在港股市场上，百度的定位是一家 AI 公司。然而从收入结构看，作为基本盘的移动业务仍是支撑百度赚钱的中流砥柱。

2020 年百度在线营销业务为 728 亿元，其他收入为 342 亿元，总营收 1071 亿元。在线营销收入占比达 68%。

这一比例在 2019 年为 73%，2018 年高达 80%，在更早的 2016 年之前，这个比例甚至高于 90%。而在百度赴美上市那一年的全年营收为 3.192 亿元，其中网络营销收入 3.074 亿元，占比高达 96.3%。

这些年来，百度的在线营销收入占比在一直在下降。一方面，是由于移动业务在过去几年持续走低，以及受广告大环境影响；另一方面，云业务等 AI 板块带来了一定的收入，不过占比不高。

逐年下降的在线营销营收占比，是百度从移动时代走向 AI 时代最直接的体现，这背后，也是百度整体向 AI 技术型公司的战略性转变，这一转变开始在 2020 年小有成效。

去年，百度智能云服务收入 91.7 亿元，同比增速 44%，占公司总营收的比重已达 8.6%。此外，自动驾驶也贡献了小部分的收入。

此前，百度在文件中称预期 YY 直播将为其移动生态带来协同效应，丰富变现能力和收入来源。数据显示，2020 年 YY 直播的总收入为 99.5 亿元，占百度总收入的 9.3%；净利润为 31.41 亿元，占百度净利润的 16.5%。

将 YY 收入囊中之后，直播收入将成为百度新的收入组成部分。

不过，公司旗下爱奇艺、欢聚时代曾频遭沽空，后续依然存在不确定性。

百度在招股书中也披露了相关风险：若无法为在线营销服务挽留现有客户或吸引新客户，公司的业务、经营业绩及发展前景可能受到严重损害。在严峻宏观经济环境下，受影响的在线营销业务，也可能会影响公司业务及经营业绩。

百度还是那个百度？回港能该改变印象吗

“当天，我在纳斯达克大楼前拍了一张游客照。我是一个旅行者，路的起点是中国，纳斯达克只是其中一站，最终百度会回到中国来，因为我们的根在中国！”李彦宏在回港上市市场这样回忆。

实际上，除了情怀，趁着中概股回归潮二次上市，百度也想刷新其在外界眼中的固有印象和认知。

不过，如今的百度，尽管在历经磨难后显得雄心壮志。它强调自己 AI 公司的定位、宣扬 AI 技术的潜力，但此时还不能完全抛开对搜索的依赖，真正的技术化，还需时日。

2019 年以来，中概股掀起一股回归潮。以阿里巴巴为先，以同股不同权的形式，成功回归港交所。

此后，网易、京东先后完成在香港二次上市。如今，在百度之后，在美上市仅 3 年的 B 站紧接着也要回港上市，目前已启动全球发售，公布发行价上限 988 港元，将发行 2500 万股 Z 类股。

港交所对中概股在港二次上市有几大核心要求：目前在美国上市至少两年；属于新经济消费、科技、医药等领域；市值在 400 亿港币以上，或市值在 100 亿港币以上且 2018 年年度利润在 10 亿港币以上。

2020 年 2 月，内地券商中金公司发表报告，认为继阿里巴巴之后，另有 19 只在美国上市的中概股有望来香港做第二上市，预计募资在 340 亿美元左右 (约 2,652 亿港元)，将有助激活港股，巩固香港在全球股权融资市场中的领先地位。

拼多多、携程等中概率都在赶往回港的路上。

已经完成回港的网易和京东，现时股价均大幅高于发行价。截至 3 月 23 日开盘，京东股价 329.2 港元，发行价 226 港元；网易股价 170.4 港元，发行价 123 港元；而百度股价 256.2 港元，发行价 252 港元，百度涨幅还有空间。

回港之后，百度将成为港股市场一个技术创新性 AI 巨头代表。分析认为，回归港股将有利于百度拓展融资业务，增强股票的流动性。