【IT之家评测室】120w 快充 + 144Hz 高刷：黑鲨 4 Pro 游戏手机评测

近两年电竞游戏手机的市场已经趋于成熟，形成了黑鲨红魔 ROG 三分天下的格局，外面还有联想拯救者想要分一杯羹。红魔和 ROG 在月初都发布了各自的年度旗舰，而黑鲨则选择了压轴登场，在 3 月 23 日发布了黑鲨 4/4 Pro 游戏手机。

IT之家第一时间拿到了黑鲨 4 Pro，本篇文章将和小伙伴们一起分享它的实际体验。

一、外观看着就很 “游戏”

黑鲨 4 Pro 在外观方面与黑鲨 3 系列有很大不同。厚度 9.9mm，重量 220g，与黑鲨 3 比都有略微减少，但仍然是一台很有分量的游戏手机。正面是一块 6.67 英寸的 FHD+AMOLED 全面屏，由于采用了超小中置挖孔的设计，屏占比有了很大提升。

黑鲨 4 Pro 拥有遂空黑、墨海黑、棱镜灰和战羽青四种配色，IT之家本次拿到的是 12G+256G 的遂空黑版本，说是黑，但其实更偏墨蓝色。背面采用了蓝黑交织的 X 型设计，黑鲨的 “S” logo 位于 X 的交界处，磨砂玻璃的背板不易沾染指纹。

三摄模组居中横置，像一个防爆盾，如此的设计让它平放在桌上玩音游时也不容易被戳得晃来晃去。摄像头下方是一块三角形的 RGB 灯带。灯带可以在系统中设置常亮、呼吸和随应用变化等模式，配合背面冷峻的蓝黑色，视觉效果低调中透着酷炫。

中框则是黑鲨 4 Pro 最亮眼的部分了。在其他游戏手机还在使用触控肩键或者外置肩键的时候，黑鲨从去年开始就提供内置的机械肩键了。而在黑鲨 4 Pro 上触控肩键进一步升级，从原来的电动升降变成了手动开关，这样虽然少了一些科幻感，但大大提升了便利性和耐用性。而且这个开关的手感还相当不错，拨动起来噼噼啪啪的相当解压。

除了升降肩键，黑鲨 4 Pro 还在中框上集成了 3 个独立麦克风、2 个独立扬声器和 1 个 3.5mm 耳机接口，不论是以何种角度握持都可以获得优秀的音质体验。值得一提的是，黑鲨 4 Pro 采用了电源指纹一体式的设计，解锁顺畅识别率高。

二、这次的配件挺丰富

配件方面值得单独拿出来说一说。首先是随机附赠的 120w 充电套装，这个充电套装采用了小米充电器 120w（秒充版）的同款设计，但得益于黑鲨 4 Pro 内部结构的优化，充电速度有了进一步提升，实测 15 分钟就可以充满 4500mAh 的电池，这个速度称得上是数一数二了。不过在进行 120w 充电时机身的发热还是比较严重的，为此黑鲨提供了智能充电功能，可以在温度过高时适当限制充电速度减轻发热。这个充电套装不仅可以给黑鲨 4 系列 120w 快充，还兼容 65w 的 PD 快充，可以兼容绝大多数的轻薄本。实测可以为 RedmiBook Pro 激活快充，出门时可以少带一个充电头了。

除了赠送的充电套装外，黑鲨还推出了 “黑鲨装备箱”，装备箱内有手柄、键鼠、散热背夹和游戏耳机。IT之家此次拿到了全新的散热背夹和圈铁游戏耳机。

新款的黑鲨冰封散热背夹 2 Pro 在散热风扇中加入了大家喜闻乐见的 RGB 元素，可以通过蓝牙连接手机调整光效和风力大小，同时当前温度可以直观的通过 LED 显示屏展现。针对传统散热背夹对佩戴手机壳的手机散热效果差的问题，黑鲨还提供了配套的铠甲散热保护壳，在手机中部有一块导热金属，让散热背夹可以直接接触到手机发热区，提升了散热能力。

需要注意的是，由于黑鲨 4 系列的按键采用中置设计，使用散热背夹会卡住按键，所以需要戴上特制的皮套才能避免误触，不过夹上以后就没法按到这些键了。在接下来的游戏性能测试中，IT之家将为大家实测黑鲨冰封散热背夹 2 Pro 的降温效果。

圈铁游戏耳机则采用了扁线和拐弯头的设计，可以在握持时最大限度减少对手部的干扰。配合系统内置的 DTS 音效，能够辅助玩家进行听声辩位。

三、屏幕和系统都为电竞而生

众所周知，高刷新率可以减少游戏画面的卡顿和拖影现象。在 PC 电竞显示器中，比较普及的高刷新率标准是 144Hz，黑鲨也将屏幕的刷新率升级到了 144Hz，同时将触控采样率提升到了 720Hz，在游戏空间内可以手动打开，显著提升了操作的响应速度。

在游戏以外的日常使用中，这块屏幕也能带来非常出色的体验。黑鲨 4 Pro 的这块屏幕比例为 20:9，分辨率为 2400*1080，采用最新的三星 E4 材料，支持 DC 调光。在系统设置中还准备了几套不同的屏幕色域文件，色温风格也可以无极调节。它还支持可变刷新率，在系统内可以选择 60Hz、90hz 和 144Hz 的手动设置选项。

根据 IT之家的体验，高刷新率是存在边际效应递减的，60Hz 升级到 90Hz 可以提供明显的快感，再往上更多的就是为了降低游戏延迟了，我们在不玩高强度电竞游戏时，可以调到 90Hz 来获得体验和节能上的平衡。

黑鲨 4 Pro 的屏幕还继承了黑鲨倍受好评的压感功能，在屏幕上下分别有两个压感区域，在游戏时，可以设定为自定义按键，实现一键开镜开枪，按住打开地图，松开关闭地图等功能。

在游戏之外，还可以设置映射不同的功能。比如设置用力按下为返回，用力下滑为 HOME 键，这样手指不用长距离移动，比全面屏手势还方便。

系统方面，黑鲨 4 Pro 搭载了基于 Android 11 的 JOYUI 12.5 系统，这套系统继承了 MIUI 的大部分功能，同时还针对游戏进行了一些优化。同时按住肩键或重压左右屏幕即可进入游戏空间，对于新用户，黑鲨设计了一款叫《指尖训练场》的小游戏，在游戏中让用户学会黑鲨的种种黑科技。

除了上文提到的升降肩键和屏幕压感以外，还有语音控制和体感控制。语音控制可以自定义触发语音，然后激活对应键位，比如笔者在《和平精英》中设置了 “队友呢救一下啊”，就可以触发信号标记。

体感控制也类似，只要设定好陀螺仪的摆动方向，就可以活对应键位的键位。以上四种辅助工具配合使用，让玩家们手不离开屏幕就可以触发大量按键，减少了其他操作的频率，全身心投入到对战当中。

四、性能和游戏才是关键

作为一款游戏手机，高通骁龙 888+LPDDR5 高速内存 + UFS3.1 旗舰级闪存自然是基本操作。黑鲨 4 Pro 不仅这些料都给堆足了，在存储系统上还搞出了点黑科技。众所周知，在 PC 上用两块硬盘组 Raid 可以提升读写性能，黑鲨 4 Pro 这次居然在手机上也搞了一个 Raid 系统。黑鲨将一块固态硬盘和一块 UFS3.1 磁盘组合在一起，并行存储并行写入。经 AndroBench 跑分测试，相比于传统的 UFS3.1 的读写速度，这套 Raid 系统有了不小的提升，表现到游戏中就是游戏的加载速度明显更快了。

那么它的性能表现有没有惊喜呢？IT之家现在就来测测看。以下所有测试都在系统默认状态下进行，室温约 25℃，未佩戴散热背夹。首先是大伙喜闻乐见的跑分环节，室温环境下安兔兔 V9.0.1 版本中跑分为 876166 分，其中存储项目的跑分有了很大进步。

体现处理器性能的 GeekBench4 单核跑分为 5203 分，多核跑分为 14840 分。相比于骁龙 865 有大约 25% 的提升。

看来黑鲨 4 Pro 在理论跑分上的表现很不错，那么实际游戏体验怎么样呢？

首先是最近进行了大版本更新的《王者荣耀》，黑鲨 4 Pro 已经适配了《王者荣耀》的 90 帧模式，在游玩的过程中，得益于出色的性能释放，整个游戏过程中都稳定在 90 帧，帧数波动非常低，30 分钟游戏后平均帧率为 86.7 帧，后盖温度最热处为 40.1℃，摸起来有些热了。





然后是曾经的旗舰机考卷 ——《和平精英》，《和平精英》尚未适配 90 帧模式，因此在 HDR 高清加 60 帧模式下进行测试。



在帧数图中可以看出，帧率曲线都非常平滑，游戏体验非常顺畅，30 分钟游戏后平均帧率为 59.7 帧，背部最热处约 41.5℃。此外黑鲨还为《和平精英》适配了 “平板模式” 功能，此功能下屏幕左侧会生成一个虚拟手柄，这样可以避免传统手机视野遮挡的问题。

接下来是最近上线的射击游戏《使命召唤手游》，与《和平精英》一样，它也尚未适配 90 帧模式，只能在较高画质下开启 60 帧模式。不过它的帧数依旧非常稳定，30 分钟游戏后平均帧率为 57.8 帧，背部最热处仅 38.5℃，整体的游戏体验非常不错。

既然采用了 144Hz 的高刷屏，那我们有必要测试一下支持 144 帧的《王牌战士》。在王牌战士中开启最高特效和最高帧率，游戏对局中可以运行在 130-140 帧左右，游戏体验顺畅，射击手感非常爽快，压枪也变得轻松了不少，笔者连拿了好几把 MVP。





经过以上游戏笔者发现，高刷屏对于射击游戏的提升是立竿见影的，而高采样率也能减少操作的延迟，在对枪中占尽先机。



最后，我们来测试一下跑分软件《原神》。在《原神》的最高特效中，黑鲨 4 Pro 的表现令人惊喜。除了场景切换时会发生不可避免的掉帧以外，其它时候都稳定在 60 帧上下。最终 30 分钟平均帧率为 58.4 帧。

但此时后盖温度也达到了 43.9℃，握感已经很烫了。如果我们戴上黑鲨冰封散热背夹 2 Pro 的话，后盖温度则会下降到 38.3℃。因为不戴散热背夹时本就可以跑满帧数了，所以对于性能释放没有明显帮助。但最重要的是手感没那么烫了，可以长时间握持游玩。



对于游戏玩家们来说，续航表现也是重中之重，黑鲨 4 Pro 搭载的 4500mAh 的大电池经过 IT之家的测试，将屏幕调整至 50% 的亮度和 144Hz 刷新率下，连续游玩半个小时的《和平精英》、半个小时的《王者荣耀》、半个小时的《使命召唤》和半个小时的《原神》，共消耗了 54% 的电量，配合 120W 的快充，这些电量只要 10 分钟不到就能补满。

五、相机还是游戏手机的风格

对于一台游戏手机来说，相机的重要性并没有那么高，甚至被不少网友戏称为 “扫码器”。但是黑鲨 4 Pro 依旧采取了一个三摄的方案。

通过调取硬件信息发现，主摄是 6400 万像素的三星 S5KGW3 传感器，0.7um 的单位像素宽度，1/1.97" 的底，支持 HDR 拍摄和最高 8K 视频拍摄。实拍样张中，黑鲨 4 Pro 可以调用 AI 识别当前物体，使颜色更鲜艳，更讨好眼球，白天总体的成像质量还是不错的。

黑鲨 4 Pro 搭载了一个 800 万像素的 IMX355 副摄作为超广角，成像素质尚可，但色调偏暖。

暗光表现还不错，在夜景模式下能拍出好看的晚霞，但高光压制做的不是特别好。

500 万像素的微距镜头实测可以实现最近 3cm 左右物体的对焦，成像质量比较一般。

六、总结

曾经有不少人质疑游戏手机存在的意义，毕竟也就打打王者和吃鸡，一般的手机也能玩，合并买一台又笨重又高调的游戏手机呢？但随着这两年手游画质突飞猛进，手游电竞的概念深入人心，专业的游戏手机也正变得越来越有意义。

而我们今天聊的这台黑鲨 4 Pro，用它 144Hz 的高刷屏、激进的性能释放，独特的机械肩键和超快的 120w 快充，满足了手游玩家们的需求。作为一台电竞游戏手机，它的确交出了一份令玩家们满意的答卷。