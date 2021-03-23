2499 元起，黑鲨 4 系列发布：全系磁动力升降肩键、120W 闪充 15 分钟充满

IT之家 3 月 23 日消息 黑鲨今日正式推出了全新的黑鲨 4 系列游戏手机，黑鲨 4 标准版搭载高通骁龙 870 芯片，黑鲨 4 Pro 则是骁龙 888，其他方面差别不大（除配色镜头外其他不同见文尾）。

黑鲨 4：¥2499（6GB+128GB ） ¥2699 （8GB+128GB ）¥2999（12GB+128GB）¥3299（12GB+256GB）

黑鲨 4 Pro：¥3999（8GB+256GB）¥4499（12GB+256GB）¥5299（16GB+512GB）

限量版尊享礼盒售价为 5899 元（16GB+512GB 棱镜灰）

值得一提的是，实际上还有一款黑鲨游戏手机 4 Pro 彭昱畅签名版，但似乎买不到。

IT之家了解到，黑鲨 4 系列手机全系配备 “磁动力升降肩键”，采用无接触磁驱动方案，拥有 6 级磁力驱动以及 160g 按键力度，可达 100 万次的按键寿命，拥有 15 种拨动键纹理方案，黑鲨还为该机制定了一种机械音效（类似枪械扳机），大大增强游戏体验，还支持自定义功能（映射游戏技能或其他功能键）。

设计方面，该系列采用了常规手机上的一体式玻璃背板，玻璃内置经典的 X 纹理，类似 “黑超人”的既视感，厚 9.9 毫米。黑鲨 4 提供幻镜黑、墨海黑、凌光灰、风暴蓝、樱舞粉 5 款配色，Pro 提供遂空黑、棱镜灰、墨海黑（无 X 纹）、战羽青四个配色。

性能方面，黑鲨 4 Pro 搭载高通骁龙了 888 芯片，辅以满血版 LPDDR5、增强版 UFS3.1，配合黑鲨 RAMDISK 加速器可使加载速度提升 20%，支持 Wi-Fi 6 增强版，采用三明治液冷散热（前壳液冷单元 + 高导热石墨 + 后壳液冷单元 + 高导热石墨 ），自称核心温度降低 18℃。

值得一提的是，该机拥有黑鲨独家定制 SSD，类似于苹果 MacPro，配合增强版 UFS3.1、磁盘阵列系统、服务器级存储解决方案，宣称可实现数据双通道极速读写：读取性能提升 55%，写入性能提升 69%。

黑鲨用《天涯明月刀手游》安装举例，黑鲨 4 Pro 可在 16 秒内完成，而友商 iQOO7 和三星 S21U 则需要 39/23 秒。

该机配备了 6.67 英寸 E4 材质三星 AMOLED 屏幕，钻石排列，局部峰值 1300nit，刷新率高达 144Hz，支持 720Hz 多指触控采样率，8.3ms 多指触控响应延迟，支持多档调节，支持全对称双区屏幕压感（压力阈值可调），适配多款高帧游戏。

此外，黑鲨 4 手机的屏幕还支持 DC 调光和 MEMC，采用居中打孔设计。

续航方面，黑鲨 4 全系采用 120W 闪充技术（黑鲨 4 是首款骁龙 870 的 120W 快充机型），可在 14 分 50 秒内将 4500mAh 大电池充到 100%（官方还对比显示快出友商 iQOO7 4000mAh 120W 25 秒）。

影像方面，黑鲨 4Pro 搭载 64MP 主摄（IMX686）、黑鲨 4 则是 48MP 主摄（IMX582），以及相同的 8MP 超广角镜头和 5MP 微距镜头，前置 2000 万像素镜头。

音质方面是该机最值得炫耀的地方，以一分优势超过小米 10S 登顶 DXOMARK 音频榜。该机顶部和底部采用完全对称双扬声器（双 1216 线性扬声器）设计、15V Smart PA、7 磁路发声单元、等效 1.5cc 大音腔、BISO 音效，保留 3.5 毫米的耳机插孔。

官方还表示，该机扬声器驱动功率相比普通智能功放提升 50%，支持 DTS、大象声科、瑞声科技、cirrus logic 等专业级调音及算法，25 格音量，堪称 “音乐手机”。

其他方面，该系列机型采用侧边指纹识别，拥有 Z 轴线性马达、金属中框、隐藏摄像头等，并带来了黑鲨 Joy UI 首席体验官——鲨鲨酱（类似于米哈游人工桌面），运行 Joy UI 12.5 ，支持独特的 “平板模式”和 “弹幕通知 2.0”，并且终于上新了你们心心念念的多功能 NFC。

配件方面，简单总结如下，感兴趣的小伙伴可自行查看：

黑鲨 3.5mm 入耳式游戏耳机标准版：149 元

黑鲨 3.5mm 入耳式游戏耳机圈铁版：249 元

黑鲨散热背夹 2 Pro：199 元

黑鲨 20000mAh 移动电源：159 元

黑鲨 4/4 Pro 铠甲导热保护壳：79 元

黑鲨 4/4 Pro 荧彩保护壳：39 元

有拿到真机的数码博主总结了一些两款机型的不同之处：除芯片配色外，Pro比黑鲨 4 多了一个磁盘阵列系统；Pro 的 LPDDR5 (6400Mbps)强于基础版的LPDDR5 (5500Mbps)；外放音腔大0.6CC；比基础版重 10 克；虽然是同样的电池的快充但 Pro 可在 14 分 50 秒充满而标准版需要 16 分钟；基础版无屏幕双区压感；搭载骁龙 888 的 Pro 支持 5G 双载波聚合；基础版是普通 WiFi 6 而非增强版。