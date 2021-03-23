联想拯救者 2021 款游戏本规格公布，共三款

IT之家3月23日消息 日前，联想宣布将在 3 月 30 日举行 2021年春季新品发布会。今天，联想官方公布了R9000K 2021、R9000P 2021 和R7000P 2021的详细配置。

联想拯救者旗舰机型 R9000K 薄至 20.1mm，重约 2.5kg。屏幕为 16英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器可选80W性能释放的R9 5900HX和R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）和RTX 3080 16G（165W）。

联想拯救者R9000P 薄至 21.7mm，重约 2.58kg。屏幕为 16英寸 2560*1600 165Hz，500nit 亮度。处理器为80W性能释放的R7 5800H，显卡可选 3060（130W）、3070（140W）。

联想拯救者R7000P 薄至 22.5mm，重约 2.45kg。屏幕为 15.6英寸 1080p 165Hz，300nit 亮度。处理器为70W性能释放的R7 5800H，显卡为 3060（130W）。

IT之家了解到，联想新款拯救者系列均采用了HMDI 2.1 接口，最高支持 100W PD充电。消息称，联想新款拯救者游戏本首发供货紧张，感兴趣的小伙伴可以关注一下。