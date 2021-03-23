虎牙高管解读四季度财报：前几大游戏都是腾讯系是结果不是目的

北京时间 3 月 23 日晚间消息，虎牙今日发布 2020 年第四季度及全年财报。财报显示，2020 年 Q4 营收 29.9 亿元，市场预期 30.57 亿元，去年同期 24.67 亿元。2020 年虎牙营收 109.14 亿元，市场预期 109.91 亿元，去年同期 83.75 亿元。

财报发布后，虎牙 CEO 董荣杰，CFO 刘晓钲等高管召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为电话会议实录：

杰弗瑞分析师 Thomas Chong：晚上好，谢谢管理层接受我的提问。我的问题主要关于 2021 年的展望。想知道管理层怎么看待今年的收入跟用户增长，以及我们在游戏直播和非游戏直播侧的战略。

董荣杰：我来回答战略这个问题。我们今年 2021 年，虎牙在业务战略上来说，大方向上，第一个我们还是希望，在直播上面能够抓住今年几个新手游的机会，我们能够持续地巩固我们在直播领域的一个优势。然后，我们也希望，我们能够在电竞赛事的版权上面，可以有更多的领先。然后，我们在赛事和 PEC 内容制造上面可能也会有所加强。接下来，我还想稍微提一下视频业务，去年可能也有提过。大家应该也能够理解，视频业务，它是一个相对慢热的业务。那我们目前能够看到的数字就是，同比大概增长了接近 40%。这是目前的数据。我们目前的虎牙视频业务的核心方向是这样的。常规的点播视频我们持续还在做，但是我们还会加强另外一块。就是因为我们一直在思考，直播平台做视频，跟视频平台做视频的区别。所以，我们除了做常规的点播视频之外，也在尝试把直播和视频做产品层面的一个融合。这方面，虎牙也做了很多的尝试，目前也看到了一定的效果。这块应该是未来一个业务突破的潜在方向。这是视频业务。然后另外的话，在直播之外，有一些社区，包括我们跟腾讯的项目组更紧密的联系，我们希望能够把游戏的资讯、攻略，和这个社区，能够跟我们的业务做一个更深度的结合。然后非游戏部分可能大部分还是之前的一些路径，但我们可能更多地会探索一些以往已经验证的比较有效果的内容。然后海外的话，这里面可能涉及几点内容。海外的话，就是我们现在看到，今年 NIMO 的海外重点依旧是希望能够做扎实，希望能够做好业务生态。所以我们会根据我们对一个地区的营收平衡的评估，对每个地区的制度进行一些调整。我们整体认为亏损无法收窄的区域，我们可能会制度收缩，然后我们会大力加大像东南亚中东之类的发展。

刘晓钲：鉴于刚才董总在开场词中提到的虎牙 2021 年增长战略，我们相信，虎牙的用户和收入在今年会继续增长。至于游戏和非游戏的战略，显然，我们目前的重点仍是游戏内容。但是非游戏类内容，也是我们变现的重要一部分。所以我们会继续投资游戏内容，以培养更多用户。我们也会投资非游戏内容，来改善变现。但是，对于有些的非游戏内容类别，如果我们确实看到它们发展到较大规模，我们也会尝试对这些类别做更多的投资，以培养未来的新用户。

美银美林分析师 Lei Zhang：管理层晚上好，谢谢接受我的提问。我有两个问题，第一个是想请董总帮我们展望一下 2021 年，游戏直播领域的一个大的竞争环境，尤其是我们可能跟一些对手的增速也不太一样。所以我们怎么看我们在 2021 年可能面临的一些机遇跟挑战。第二个问题是，因为你们刚才也提到可能会在一些视频内容或者电竞版权方面进一步布局。所以我想知道，我们 2021 年在内容方面的一个整体投资计划可能是怎样的？

董荣杰：我来回答一下。视频平台像 B 站、快手，它们在过去几年直播业务转的比较快，其实主要是受益于他们现有的视频 Up 主和视频用户转化成直播的主播和直播的用户。但是最近各公司密集的发财报，大家也能看到，不管是快手也好，B 站也好，我们整体认为从 Up 主转主播，然后视频用户转直播用户的红利，整体上已经过去了。所以，我整体认为，到了现在这个时间节点，整个游戏直播这个行业可能还是要回归到我们最原始的，老老实实培养自己的主播、老老实实搭自己生态的这个阶段。然后在这方面，虎牙历来是更有优势的。所以整体上来说的话，这个游戏直播平台，我们的专业内容，专业的现有主播，现有优质主播的获得，然后我们在变现等等这个方面，都是相对更专业的。整体上，不管是海外和国内，大的游戏直播的格局其实并没有发生太大变化。

刘晓钲：关于内容投资的话，今年我们仍会侧重游戏内容的投资，其中一个较为重要的领域就是电竞赛事。我们也会增加自制内容的投资，以进一步增长我们的用户。在视频方面，今年我们确实计划对游戏视频做额外的投资，以为未来的用户增长奠定基础。我们相信，如果我们可以拥有一个成功的视频业务，这不仅可以帮助我们铺平未来用户增长的到来，也会带来未来的一个变现机会。

华兴资本分析师 Alex Liu：谢谢管理层接受我提问。我有一个问题是关于和腾讯的合作的。管理层刚刚也介绍过，我们有一部分还是挺大一部分用户，其实是在腾讯的产品里面的。管理层能不能分享一下，第一，虎牙和腾讯会通过什么样的方式继续拓展和增长这一部分的用户基础；第二，我们这部分用户的变现计划是什么样的？然后这部分用户长期的变现潜力是什么样的？

董荣杰：2020 年我们已经接入了腾讯 20 多款新游戏，还有一些产品，包括英雄联盟、王者荣耀、穿越火线等等。当然这些产品包括 WeGame、微信、微信游戏等等这些。我们其实在春节期间，我们还尝试着跟威视做了一些合作。目前，我们外链在腾讯体系内的这些用户其实没有列入我们的 MAU 统计。然后这部分这个量在四季度的时候是在 2000 多万，相比三季度来说会略低一点，因为三季度是暑假。然后今年，跟腾讯这边，可能有几件，或者说有一些事情，我们可能会重点推动。第一个，我们最近跟腾讯谈了 5 年的 LPL 赛事的版权，然后这个合约里面非常重要的一部分就是我们要共同探索基于赛事的一个变现方式，因为整体上来说赛事用户的规模是非常大的，但以往直播平台在这方面的收入几乎是没有的。然后剩下的就比较常规了，我们现在正在跟腾讯的账号进行深度的绑定，可能这样的话，我们对用户的定位和推送会更加的准确。

天灏资本分析师 Tian Hou：管理层晚上好，我有两个问题，一个是关于游戏的内容，直播的内容。因为我们现在已经是腾讯一部分了，而且我们这个游戏，主要给我们带来流量收入的这些游戏，也都是腾讯系的。所以我总觉得这个可能对我们有一点限制。有没有可能说我们引进一些非腾讯的游戏给到我们国内甚至国外的用户，增加一些我们的其他内容？第二个问题是，我看了一下我们这么多年的发展，感觉游戏直播已经经历了高峰的成长。如果看去年的话，已经到了全年 30%，这样的一个规模。那么四季度也是百分之二十几。再往后看，我们应该在哪些方面再多做一些投资，带来一些更高的成长？

董荣杰：第一个，从我们内容平台来说，其实跟我们有合作的游戏公司是非常多元的，我们并没有刻意地去筛选。我整体认为，就目前的这些更多的结果，为什么我们看到，比如在虎牙，或者说整个的游戏直播行业，比如说前几大游戏基本都是腾讯系的。我认为这是一个结果，但这不是我们的目的。所以就像不管是我们虎牙在国内也好，还是在海外也好，从虎牙的位置来说，我们都是愿意跟所有的游戏公司进行全方位的合作。这方面可能在海外相对会更加多元一点。我觉得这个 “更多”是一个结果，它不是我们的目的。然后，我们今年在新业务上面的投入，一方面海外我们还是希望能够慢慢地从财务上来说，能够自负盈亏。目前来看，海外收入的增长情况还是非常不错的。在国内业务侧，不管是出于防守也好，进攻也好，就是游戏的这个视频，包括我之前刚刚讲过了直播结合视频的事情，是我们今年甚至说我们可能未来的 1 年到 2 年之内都重点要做的。我觉得虎牙在游戏视频这一站，我们还是希望能够拿下应有的份额。最后剩下的这些，比如说新的游戏模式，像云游戏之类的，我们也在持续地做一些投入。

尼德汉姆投资银行分析师 Vincent Yu：谢谢管理层。我有两个问题。第一个是看到腾讯在 2021 年也会发布一些游戏，然后想问一下我们对于这些游戏的看法。这些游戏对我们的影响有多大？第二个问题其实是关于监管方面，尤其是直播监管，想问一下管理层对此的看法。

董荣杰：我们认为今年有几款游戏，像 DNF 手游、英雄联盟手游等，会比较火爆。但是从时间上来说，目前来看可能都要到三季度了。虎牙一直在行业里面，在新游、在手游上面，我们一直是运作得非常成功的。所以我们非常有信心在上面的两个手游上线以后，我们能够继续保持领先。其实不管是 DNF 手游也好，英雄联盟手游也好，我们的主播招募以及我们内容准备、生态的准备，去年就开始了。所以严格来讲，我们一直在等待游戏真正的大规模运营。

刘晓钲：我来回答监管的问题。我想，从 2020 年初开始，监管很重视游戏直播这个行业。我们也在密切关注并遵守监管的指导方针。目前，我们仍在等待新的潜在监管规定的更多细节出台。毫无疑问，我们会遵守政府的规定。那眼下，我们认为，政府的规定可以更好地监管整个行业，对行业的长期健康发展会有帮助。所以，我们相信，即便短期内我们可能需要为了遵守规定做出一些调整，但长期来看的话，影响是很小的。但具体还要看未来出台的新规定细节，我们也会及时向投资者更新信息。