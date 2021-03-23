雷蛇：2030 年之前，所有产品均使用回收或可回收材料

IT之家 3 月 23 日消息 今天，雷蛇宣布了一项意义深远的长期承诺，即制定 10 年环保路线：到 2025 年，使用 100% 的可再生能源；到 2030 年，所有产品使用回收或可回收材料；以及到 2030 年，实现 100% 的碳中和。

雷蛇表示，为建立关爱地球的文化，承诺在所有办公室杜绝一次性塑料使用，减少温室气体排放，保护生物栖地，并争取在 2030 年实现 100% 的碳中和。在部分无法实现可回收利用的地区，Razer 则将支持当地林业或其他环保项目。目前，位于德国汉堡的欧洲办事处已采用可再生能源供电，即将开放的雷蛇 SEA 新总部将紧随其后。到 2025 年，全球所有办事处都将实现 100% 的可再生能源供电。

IT之家了解到，雷蛇将确保在 2025 年所有产品都能回收利用。这包括用户和全球经销商对产品的处理和回收。雷蛇鼓励用户将旧的雷蛇外设退回到全球任何一家 RazerStore 进行免费回收。雷蛇还将在全球各办事处和维修中心实施严格的废物处理程序，并承诺在 2030 年之前，所有产品均使用回收或可回收材料。该品牌制造的硬件将采用 PCR 塑料，并坚持环保设计，包括 FSC 认证的可生物降解包装。