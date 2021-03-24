中国家电崛起的秘密，全藏在这 15 万平米里：一文看尽 AWE 干货

昨天，时隔一年才重启的中国家电及消费电子博览会（AWE）在上海正式开展！对比美国 CES 被迫改为线上，AWE 能落地开展已经不易，因而参展的消费电子、家电玩家们也都卯足了劲，亮出不少硬科技。

开展首日，智东西如往年一样冲进前线，辗转在共计 15 万平米的 6 大展馆内，为大家带来新鲜出炉的干货报道。

在国内外近千家厂商的云集下，AWE 首日可谓是亮点纷呈：海尔、海信、格力、星络等玩家互秀全屋智能解决方案，全面深入厨房卫浴、卧室客厅等多个场景；索尼、TCL、康佳、创维等厂商大秀 8K、OLED 和折叠屏等新技术；格力、格兰仕、科大讯飞、思必驰、探境科技等玩家也亮出面向不同细分赛道的芯片解决方案……

▲AWE2021 参会通道

整体来看，今年大家在将以往黑科技逐步变成 “标配”的同时，也在更多思考如何落地、如何增强用户体验的问题，许多 AI 解决方案也从原来的 “满足场景需求面”逐渐往 “解决具体应用点”发展。

作为新冠疫情后全球首个在线下举办的顶级家电与消费电子展会，AWE2021 的顺利开展既彰显着我国疫情防控工作的显著效果，也承载着人们对行业发展风向和技术创新的期待。

那么，这场家电及消费电子盛宴到底呈现了哪些五花八门的行业黑科技？又预示着哪些行业风向？一起跟随智东西的脚步来看看吧！

一、智能家居方案百花齐放，场景愈发多元化、细分化

今年 AWE 上虽然少了三星这位重磅玩家的身影，美的也并未展出家电产品，反而在一个小展台中亮出了机械自动化设备，但其他玩家秀出的智能家居方案同样让我们大饱眼福。

智东西发现，随着智能家居行业进入落地和调整期，传统家电玩家都更倾向于利用自身多年的硬件制造优势，推出覆盖面向厨房、卫浴、客厅、阳台、卧室等多个场景的全屋智能解决方案。

不仅如此，当 AI 语音交互已逐渐成为智能家居的标配，厂商们的解决方案也进一步朝着多模态交互的方向拓展，或者推出自研交互系统，以更好地兼容自主品牌的全套系产品。

TCL 展示了灵悉 C12 全套系 AI 家电，包含智慧新风空调、智屏集成灶、量子点 Mini LED 电视、急冷智屏冰箱、复式分类洗衣机、智能门锁等多个产品，部分带屏的产品还可实现无缝投屏、视频监控等功能。

例如，当用户在厨房炒菜时家里有人拜访，用户就能直接通过灶台上的一块屏幕看到门外的情况。不过，这样我就再也没有机会为自己炒糊的菜找借口了。

▲TCL 灵悉 C12 智慧集成灶

海尔几乎承包了一个展馆三分之二的面积，展示了海尔智家（Smart Home）覆盖衣、食、住、娱、行等多个 IoT 场景解决方案，直接让我在展馆中迷失了方向。

海尔所展示的 IoT 及智能家居解决方案也是今日所有家电产商中最为丰富的，尤其是其首次亮相的 “三翼鸟”场景品牌方案，相比以往的智能家居解决方案进行了更细分化的赋能。

▲海尔几乎承包了一个展馆中三分之二的面积

例如，基于以往的智慧阳台、智慧卫浴等场景，三翼鸟将其进一步细分为智慧洗护家政空间、萌宠家政空间、智慧穿搭衣帽间、智慧收纳衣帽间、智慧护理衣帽间等多个独立功能的智慧场景。

我最喜欢的是智慧穿搭衣帽间的智能穿搭镜，通过人脸扫描，系统能生成用户自己的虚拟形象，可实现各种穿衣风格的一键试穿，喜欢即可下单，同时还可以进行换发型、调体型等操作。这是不是意味着，以后再找 Tony 老师换发型前，我就能提前预料到自己的 “结局”？

▲参展观众在体验海尔 “三翼鸟”的智能穿搭镜

相比之下，创维这位传统电视玩家的智能家居方案并不复杂，但也十分有着自身特点。它以智能显控屏为主，延伸到智慧厨房、智能冰洗和智慧社区三个方面，包括厨柜显控、冰箱显控、洗衣机显控和人居中控等显示产品。

除了传统家电玩家之外，随着智能家居前装市场逐渐受到更多关注，恒大高科旗下的星络家居也在现场秀出了它的智能家居系统解决方案。

简单来看，该解决方案的核心是一块名为 “星络家居电脑”的智能面板，具备 Wi-Fi、Zigbee 和蓝牙连接功能，通过这个连接和交互接口，能直接实现影音娱乐、智能照明、智能晾晒、智能看护、家居安防和健康服务等多场景联动。

与此同时，基于超过 205 个品牌、302 个品类和超过 1137 个型号的连接生态，用户针对自身各类细分需求可进行不同品牌和产品的灵活搭配。

▲星络家居的智能家居解决方案展示

二、拓展智能生态边界，智慧城市、车联网赛道成趋势

除了智能家居方案百花齐放外，这届 AWE 上最明显的一个趋势就是各个玩家们已不满足在室内大施拳脚，正逐步朝着智慧社区、智慧交通、智慧城市等领域展开布局，因此今年玩家们面向户外的智能解决方案更多了，也更广泛了。

海信展示了智慧城市解决方案，基于自研城市云脑，包含城市运行态势感知、领导驾驶舱、精准地址服务三大应用，能科学地辅助城市管理决策，方便市民生活和工作。其中，领导驾驶舱提供了 23 个领域的城市管理主题服务，构建了一套指标体系和专业问答系统，通过语音交互就能快速操作，大大提升了各级决策的论证决策组织效率。

中国家用电器协会在 “云云互联应用示范体验区”中也展示了一个家庭场景与公区联动的解决方案，将智能家居服务的起点从往常的户内，迁移到了户外。例如，当住户步行进入小区时，小区的人脸识别门禁就会识别到业主身份，并自动放行。

而这一刻，小区的智能门禁就会联动到住户家中的智能家居，启动回家模式，帮住户提前将屋内的空调、热水器、照明等设备启动好，等住户回到家就能即刻享受到适宜的家居体验。

前不久刚成功在纽交所上市的涂鸦智能，实际上早就在智慧城市、智慧商业等领域进行布局，同时面向海外也已打通 Amazon Alexa、Google Assistant 和 Samsung SmartThing 三大平台。

今天涂鸦智能也展示了一个面向智慧出行的解决方案，通过搭载上游供应商的模组，电瓶车能够提醒用户里程、电量等数据，同时还支持 4G 和 Wi-Fi 连接，大大提升用户的使用体验。

▲涂鸦智能展示的智慧出行方案产品

三、8K、OLED 娱乐影音显示屏未退烧，商务显示受关注

电视及屏幕技术一直是历年 AWE 上的主角之一，今年包括 TCL、海信、夏普、创维、索尼、康佳、长虹等厂商都展示了各自的电视及屏幕技术。

目前来看，5G 8K、Mini LED 等电视仍是玩家们推崇的电视产品，尤其是今年不少厂商都发布或特别展示了面向游戏领域的显示屏产品。不过，一向热门的透明电视和卷轴屏等技术，在本次展会上只有一两家厂商进行展示。

大手笔的 TCL 不仅展示了 72 寸的 Mini LED 智屏、85 寸的 5G 8K 智屏、XESS 旋转智屏等一系列显示屏技术，还直接在现场发布了游戏智屏 C9。

C9 采用 120Hz+MEMC 屏幕、HDMI2.1*3 接口，搭载 VRR/ALLM 技术，能大幅度提升帧率同步和游戏操作流畅度。同时，C9 还可实现全生态 HDR，画面色彩和明暗细节十分丰富。

与此同时，TCL 还全新升级了智屏系统 UI5.0，除了提供云游戏内容外，UI5.0 也引入了 AI 健身、少儿教育、健康管理等应用，隔空手势、儿童健康保护和系统级推荐等功能也得到了升级。

▲TCL 游戏智屏 C9 发布现场

另外 TCL 华星光电也展示了一个具有 21:9 超宽比例、480Hz 刷新率、R800 高曲率的曲面屏。同时，还秀出了 Z 字型折叠屏、双内折柔性屏、像 “圣旨”一样徐徐展开的卷轴屏。

▲TCL 卷轴屏

索尼依然是游戏领域不能错过的玩家，它现场展出了新一代游戏电视（Next-Gen TV for Gaming），以及三套 PS5。当然，索尼并没有开放观众现场体验的资格。

▲索尼新一代游戏电视和 PS5 展台

尽管无法体验到索尼游戏电视和 PS5 搭配的快乐，但创维在其展区安置了一块电竞体验区，展示了它面向专业电竞领域推出的创维 G5AF49C、创维 F34G3Q、创维 F27G5F 等显示器，旁边还有观众在愉快地玩耍任天堂的健身环大冒险。

▲创维设置的游戏体验区

不过，这些电视玩家除了在游戏领域布局外，商用显示方案也是这次他们重点展出的产品之一。创维就展出了它的智慧商显产品，覆盖扫码支付终端、智慧双屏广告机，以及政务平板等行业终端。

另一方面，尽管海信在电视行业已深耕多年，不过今天它最吸引我的是商用显示解决方案，一块是面向教育领域的智慧黑板，另一块是面向办公领域的全场景智慧平板。

其中，智慧黑板将传统黑板和触控显示技术相融合，主屏有一层高分子纳米覆膜，既能显示 PPT 等课件，也可以直接进行黑板书写。

而全场景智慧平板是一块 4K 显示屏，能实现智能书写、无线传屏、声源定位、NFC 一碰传屏等功能，还支持语音转写、语音翻译等，大大提升了线上会议的效率。

▲海信的智慧黑板展示

康佳在现场展示了一块 OLED 自发光屏 75A6Q，采用微米级芯片背光驱动，拥有超 5000 个多分区控光，支持 8K 纯彩超高分辨率、QD 量子点超高色域显示和 800 万超高像素 3D 摄像头，同时还支持 AI 多模态识别和全生态 AI 语音。

▲康佳 OLED 自发光屏 75A6Q

长虹也展示了它的超薄 8K 电视，以及极智屏 3.0。其中，极智屏能够实现一体化音乐引擎和腾讯 START 云游戏，拥有 DCI-P3、93% 电影级色域，支持运动防抖和杜比 Vision，以及 AI 光感护眼、AI 健身、AI 人脸识别等功能。

▲长虹极智屏 3.0+AIoT

四、家电厂商造芯各分赛道，离线语音芯片隔空 PK

国内外各厂商的芯片技术同样也是本次 AWE 的重头戏。

尤其是随着近年家电厂商逐渐跨行业开启造芯路程，今天格兰仕和格力也在 AWE 上展出了自主研发的芯片产品，同时科大讯飞、思必驰和探境科技等 AI 语音芯片玩家也扎堆展示最新的解决方案。

首先看国外玩家，索尼展示了其电视图像处理芯片从 1997 年到 2019 年的历史，一路见证了图像处理技术的发展历程。同时，它还重点展出了其 XR 认知芯片，具有 3D 环绕声场转换、XR OLED 对比度增强、XR 色彩显示技术等功能。

其中在 XR 音质方面，索尼 XR 认知芯片支持声场定位和环绕声，一方面能分析信号中声音的位置，并输出与声源位置相匹配的声音，营造出声音的真实听感；另一方面，该芯片的 3D 环绕声场能将各种输入音源提升至 5.1.2 声道输出，实现更具空间感的 3D 环绕音效。

▲索尼电视图像处理芯片发展史

国内家电厂商方面，格兰仕是第一次在 AWE 上展示其自研芯片产品。格兰仕旗下的跃昉科技目前已基于 RISC-V 指令集自研出两款芯片，一款是主打 Wi-Fi / 蓝牙连接芯片，名为 “BF - 细滘”；另一款是边缘 AI 处理器，名为 “NB - 狮山”。

据现场工作人员介绍，BF - 细滘主要定位超低成本和低功耗的物联网无线连接应用，覆盖家电、照明和安全防控应用，并在去年应用到了格兰仕的智能家电中。

▲格兰仕芯片展示

而 NB - 狮山目前还处于研发阶段，是一款用于边缘计算、机器学习、语音和视觉等多应用的边缘 AI 处理器，采用 12nm 支撑，算力为 4TOPS。该芯片预计今年第三或第四季度流片，2021 年将全面应用于格兰仕高端智能家电中，以及智慧能源、智能制造等多领域。

格力的芯片布局则相对更广泛，它旗下全资子公司零边界目前拥有三条核心产品线，分别为 EAI 系列 AIoT 芯片、EM32 系列 MCU、EP 系列功率器件。

其中，EAI 系列 AIoT 芯片内置 CNN-NPU 和 2D 图像加速器，支持离线语音和视觉识别，以及高精度电机驱动和多重安全加密，可应用于智能家居、智慧医疗、智慧教育和智慧能源等场景。

▲格力零边界 AIoT 开发板

除了传统家电厂商外，AI 语音芯片玩家的产品基本上都朝着离线语音识别的方向大步迈进。

科大讯飞投资的聆思智能也展出了面向 AIoT 领域的 CSK 系列 AI 芯片，目前具有 CSK4002、CSK3002 和 CSK3001 三款型号。

其中，CSK4002 峰值算力达 128GOPS，支持双麦离线语音交互算法、通话降噪算法、离线语音合成算法和人形追踪算法等，离线语音识别率达 93%、离线唤醒率达 95%，支持离线命令词多达 200 个，能广泛应用于面板插座、空调、冰箱、洗衣机、智慧照明灯多种 AIoT 场景。

▲聆思智能 CSK 芯片介绍

思必驰旗下的深聪智能展示了一款名为 TH1520 的语音识别芯片，最多支持 6 麦克风拾音，支持全离线识别，可离线识别的指令达 100 条。与此同时，TH1520 还内置算法，方便开发者定制关键词以快速部署到各类设备中。

▲思必驰模组展示

探境科技则展示了离线语音芯片音旋风 voitist611，基于自主研发的 SFA（存储优先）架构设计，支持所有已知神经网络，离线唤醒率达 99%、识别率位 97%，支持 10 米远场识别举例，以及 200 条命令词。

▲搭载探境科技离线语音方案的智能台灯

结语：行业已迈入落地冲刺阶段，提升用户体验是制胜法宝

回顾 AWE2021，不难发现随着 5G、8K、AI 和 IoT 等技术的不断成熟，整个行业也进入了落地的冲刺阶段，各赛道玩家也逐渐找准了自己持续创新和精进的方向。

除了传统家电厂商的 IoT 及智能家居解决方案、电视显示技术和芯片设计研发等产品百花齐放外，还有许许多多的小家电和消费产品令人感叹黑科技，如可以语音交互和 AI 健身的 “健身魔镜”、能进行全自动尿检的智能监测马桶，其实还有更多产品在通过 AI 赋能为人们带来健康的生活体验。

但归根结底，整个行业的持续努力也是为了给消费者创造一个真正智能和便捷的生活。而未来，只有真正地专注消费者的心，才能在这个行业中走下去。