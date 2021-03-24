【IT之家评测室】OnePlus Watch 体验：「长续航方向」智能手表中体验最流畅

3 月 24 日，伴随着一加 9 系列手机的发布，一加品牌首款智能手表 ——OnePlus Watch（一加手表）也正式和消费者们见面。一加认为，未来最好的智能生态体验，是无缝连接，家庭场景、个人穿戴、以及第三方智能终端全部打通，在这种理念下，一加打造了首款智能手表 OnePlus Watch。

OnePlus Watch 定位长续航时尚运动手表，走的是类似华为 Watch GT 的路线，在设计上采用了精钢材质打磨的圆形表盘，运动健康方面与国家体育总局体育科学研究所独家合作伙伴 Gomore 体力体能算法，提供了百余种运动模式和丰富的健康监测功能。

注：IT之家拿到的 OnePlus Watch 非零售版本，具体版本号为 W301CN_11_A.30，以下测试均基于此版本，并不代表零售版产品体验。

第一部分：外观设计

OnePlus Watch 采用了传统的圆形表盘设计，造型较为简洁和大方，更加符合大众的审美。表框部分采用了 316L 不锈钢材质，据官方资料，OnePlus Watch 每一只表框都由 3-5 年传统手表打磨经验的匠人历经数日手工打磨抛光。至于如何打磨，笔者这里就不深究了，更多的是和各位读者朋友谈一下对这款手表设计的主观感受。

都说设计是手表的灵魂，智能手表也不例外。OnePlus Watch 在设计上给笔者最大的感受，就是尽可能在保证简约设计的大框架下，呈现出更多属于那些昂贵手表特有的精致、高级感，比如 OnePlus Watch 的银色表框，当你拿到这款手表的时候，首当其冲吸引你的也一定是这个表框，因为它太纯净，太“光亮夺目”了，这种极致细腻的镜面效果，总是忍不住让人拿在手里好好“盘”一下。

在表框的右侧，OnePlus Watch 还有两枚按键，最上方的按键还印有“ONE PLUS”的 logo。

高级感是 OnePlus Watch 设计上的灵魂，这种高级感，也来自这块略有 2.5D 弧面的表镜。在 OnePlus Watch 的银色表框之上，是完整覆盖的 1.39 英寸 AMOLED 屏幕，表镜采用了 2.5D 设计，仔细观察会发现屏幕略高于表框，亮屏时画面会更加通透和立体，当屏幕暗下去之后，这块屏幕会和银色表框浑然一体，呈现出智能设备特有的息屏美学，就俩字 —— 高级。

当然，因为表镜是完全裸露在外面的，日常使用也难免遇到磕碰问题，OnePlus Watch 这里采用了大猩猩玻璃镜片，可以有效的保护屏幕，笔者使用一周，屏幕也并没有出现划痕。

OnePlus Watch 的外圈采用了同心圆纹理，浅灰色的纹理非常隐秘，只有在光照下才能看到光影闪烁的效果，这种设计“不显山不露水”，但却又随处可见细腻，高级感刷地一下又上来了。

OnePlus Watch 的这块屏幕采用了 454×454 分辨率，拥有 326PPI，达到了视网膜级别，显示效果细腻，色彩艳丽，在设置内还可以选择自动亮度，户外强光下仍有着不俗的显示效果。

表带方面，OnePlus Watch 采用了氟橡胶材质，防水防汗，更适合运动场景，表带上也印有类似跑道的纹理。此外，OnePlus Watch 的表带同样采用了快拆设计，但和其它产品相比，OnePlus Watch 表带的快拆拨杆体积要更大一些，方便快速定位。

OnePlus Watch 整机重量为 76g（包含表带），重量控制尚可，戴在手上有一定的分量感。表身尺寸为 46.4×46.4mm×10.9mm（不含心率检测凸起部分），标准的 46mm 尺寸，对于身高 177cm，体重 160 斤的笔者而言，OnePlus Watch 戴在手腕上大小刚刚适合，一些手腕细小的女生戴上或许会显大一些。

充电方面，OnePlus Watch 采用了传统的磁吸顶针充电，充电器为线器一体化设计。OnePlus Watch 搭载了 Warp 闪充技术，30 分钟可充电 90%，60 分钟内可充满 402mAh 的电池，官方表示充电 20 分钟，就可以获得长达一周的续航。

第二部分：运动健康

在智能穿戴领域，OnePlus Watch 的入场不算早，但该有的功能一个都不缺。首先是运动方面，据官方说法，OnePlus Watch 支持 110 多种的运动模式，包括跑步，骑行，健走，泳池游泳，椭圆机，划船机，羽毛球，登山，越野，板球，瑜伽，自由训练等。此外，OnePlus Watch 也支持运动自动识别检测。

在算法方面，一加官方表示 OnePlus Watch 采用了与国家体育总局合作的 GoMore 体能算法，提供专业 AI 运动算法支持，智能评估用户的体力体能，生成专业的健身指导。





▲每日运动 GIF 演示

OnePlus Watch 支持 IP68 和 50 米防水，同时支持 4 种卫星定位（GPS/Galileo/GLONASS/ 北斗）。以户外跑步为例，OnePlus Watch 的搜星速度非常快，基本十几秒表盘里的 GPS 信号就显示满格状态了。在锻炼之前，OnePlus Watch 还会进行体能评估，根据不同用户在跑步时的表现，提供更适合的配速和距离。

在锻炼过程中，手表会实时监测用户的运动状态，比如停止时，OnePlus Watch 会自动暂停运动，锻炼结束后，OnePlus Watch 会展现运动时长、消耗的卡路里、心率区间等等信息。





▲户外跑步 GIF 演示

OnePlus Watch 内置了扬声器，在运动过程中，还会有相应的语音报告。在运动过程时，手表屏幕右侧则是音乐播放列表，可以在设置中选择控制手机 or 手表的音乐，OnePlus Watch 内置了 4GB 存储空间，在“健康”App 内可以上传音乐。

▲音乐功能

不过很有意思的是，虽然 OnePlus Watch 内置了扬声器，但并不支持手表音乐的外放，换句话说，OnePlus Watch 内置的扬声器目前只能用来蓝牙通话、通知铃声以及运动时的语音播报。当然，这也无伤大雅，因为在跑步的过程中，你可以将蓝牙耳机连接到 OnePlus Watch 上，这样无需携带手机，就可实现独立的音乐播放。

IT之家认为，丰富的运动模式支持以及精准的健康监测，是衡量一款智能手表最为核心的要素，因为手表是始终佩戴在手腕上的，在所有智能设备中，智能手表距离你身体最近，也最容易感知到你的身体状态信息，这一点 OnePlus Watch 做的也比较不错。在健康监测方面，OnePlus Watch 支持全天心率监测、压力监测、睡眠监测、久坐活动提醒、连续血氧记录等等，在“健康”App 内，可以查看更为详细的监测数据。

以血氧为例，血氧饱和度是人体的一个非常重要的健康指标，相较于市面上的同类产品，OnePlus Watch 除了可以进行单次的血氧监测之外，还可以开启睡眠过程中的实时监测，生成血氧曲线，提醒是否有呼吸暂停的风险。

OnePlus Watch 还支持压力自动监测、呼吸放松提醒、心率实时监测，这里就不多介绍了。

在「健康」中，OnePlus Watch 还加入了「家人健康」功能，比如说你的老爸老妈也是一加（或者 OPPO）智能手表用户，添加他们的欢太账号，即可建立共享关系，可查看彼此共享的健康数据，当家人在安静状态下出现心率偏高，或者是每日活动达标时，你的手机或者一加、OPPO 智能手表都会收到提醒，对于那些远在外地、父母年老的朋友们来说，这个功能很重要了。

第三部分：功能体验

国内一加 9 系列手机已经换上了 ColorOS 系统，初次使用 OnePlus Watch 时，需要通过系统自带的健康 App 激活绑定设备。OPPO 手表、手环用户对健康 App 应该非常熟悉了，这是 OPPO 为 AIoT 运动健康设备量身打造的应用，共分为四大模块，分别是首页、运动、管理和我的。

健康 App「首页」包括了你的目前运动信息、运动成就、每日活动、心率、睡眠、血氧饱和度、运动记录等健康信息；运动栏包括了运动计划、跑步、健走、健身、瑜伽等几个项目；管理栏，在这里你可以为手表、手环等设备设置表盘、设置 NFC、闹钟、消息同步、手环应用、手环更新等。

在「管理」中，用户可以给手表添加卡包、管理表盘、同步手机通知、添加音乐、添加常用联系人、运动健康设置、设备更新等等。

首先是表盘方面，OnePlus Watch 提供了 AI 穿搭、照片以及在线表盘三种样式，与此前的 OPPO Watch 基本一致。AI 穿搭是通过拍摄图片，然后系统提取图片中的色彩，自动生成一张表盘，不过因为我们测试该固件版本还不支持这项功能。

你还可以添加自己的照片作为表盘，共支持 10 张照片的添加。

在线表盘方面，OnePlus Watch 提供了运动、简洁、动感、实用、经典、趣味等多种风格，点击添加表盘即可快速同步至手表端，在手表端，长按表盘左右滑动即可选择不同风格的表盘。





▲表盘切换 GIF 演示

▲「红绒」

笔者比较喜欢系统自带的「红绒」风格表盘，这款表盘内置了多张一加味道十足的抽象壁纸，点击屏幕即可切换，一加老用户看到应该会很感动。

在线表盘（部分）

不同风格的表盘：

在功能方面，OnePlus Watch 提供了信息助手、生活助手、音乐互联、便捷支付四大模块，具体功能包括蓝牙通话、音乐、天气、支付宝、钱包、闹钟、秒表、计时器、手电筒、气压计、指南针、找手机等等。

以蓝牙通话为例，OnePlus Watch 可以实现手表接听，还可以主动拨打电话，再比如 NFC 方面，OnePlus Watch 支持超过 300 个城市的公交地铁卡，还可以模拟门禁卡。

讲完了这些基础功能，IT之家在这里和小伙伴们一起聊一下 OnePlus Watch 在体验上更多不一样的地方。

首先是系统流畅度，OnePlus Watch 给笔者最大的感受，就是系统非常非常的流畅，按照行业共识，通常情况下这些主打长续航的智能手表设备，系统交互的流畅度基本都是“能用就行”，为了保证续航能力，厂商们将屏幕的显示帧率限制到了 30 帧以内，因此体验上会让用户觉得有点“卡顿”，当然这并不是卡顿，只是过低的显示帧率让人觉得不流畅。

OnePlus Watch 不一样，它在保证了出色的长续航的前提下，把显示帧率从行业常见的 30 帧左右提升到了 50 多帧，系统流畅度已经达到了诸如 OPPO Watch 这种“真智能手表”的程度，甚至不夸张的说，OnePlus Watch 是笔者测试过所有主打长续航的智能手表中，系统交互最流畅的一款产品。不管你是点击还是滑动，OnePlus Watch 的图标、文字在屏幕上显示时，都有一种行云流水般的流畅感，大家可以通过下面的 GIF 图简单感受一下：

▲系统流畅度 GIF 演示（因GIF限制，实际肉眼所见比动图演示更为流畅）

▲系统流畅度 GIF 演示

另外一处让笔者感到惊喜的地方，是出色的线性马达调教，OnePlus Watch 的振感虽然和手机上的 X 轴线性马达还存在一定的差距，但在同级别的产品中表现已经非常出色，振感细腻真实，没有丝毫“嗡嗡嗡”的廉价感。此外，OnePlus Watch 还针对闹钟、来电振动等场景做了优化，比如来电的时候，手表的振动效果是和铃声同步的。

比如在呼吸训练时，吸气时马达会模拟由快到慢的过程。

在续航方面，OnePlus Watch 坚挺的续航能力让笔者印象深刻，在拿到产品不足 50% 的初始电量的前提下，在开启各种推送、闹钟、全天候心率监测、睡眠血氧监测实时开启、每天抬腕亮屏 100 + 次等前提下，连续佩戴了 1 周才用到 10% 的低电量状态。

按照官方的说法，全天佩戴、开启心率智能检测，开启夜间睡眠检测、开启消息通知（每天 150 次消息、6 次来电、3 次闹钟）、每天亮屏 100 次、蓝牙通话 30 分钟 / 周、独立音乐播放 30 分钟 / 周、每周平均锻炼 90 分钟 （GPS 开启）、每天门禁和刷卡各 4 次，OnePlus Watch 最长续航可达 14 天，经过IT之家实测来看，这个数据并不存在水分。最重要的是，这一切的体验都是基于高帧流畅的基础上，同类产品也有类似的长续航，但在一定程度上，它们是牺牲了高帧来换取的部分长续航。

当然，OnePlus Watch 并非 100% 完美，毕竟是一加的首款智能穿戴设备，OnePlus Watch 体验上也存在一些不足之处，比如或许是为了保证长续航能力，OnePlus Watch 并不支持常显模式，最高息屏时间也仅为 8s，再比如虽然内置了扬声器，但不支持音乐外放，再比如不支持零星小睡监测，全天睡眠评价必须要达到 4 小时以上（笔者熬夜睡眠不足 4 小时，睡眠报告就无法生成）。

总结：

作为一加的首款智能手表设备，OnePlus Watch 来的虽晚，但在体验和功能上丝毫不差前辈们，特别是在保证了长续航的前提下，显示帧率的提升让系统交互流畅度达到了一个全新的高度。在设计上，一加的“精品”路线贯穿产品全身，手工打磨的表框和 2.5D 的微弧表盘相得益彰，处处彰显着一款手表该有的高端、精致感。

在以往，一加手机用户想要购买智能手表设备，只能选择其它品牌，毕竟不是亲生的，第三方品牌智能手表、软件和一加手机之间的匹配或多或少的会存在一些问题，比如杀后台，再比如部分功能无法体验等等。OnePlus Watch 的发布，终于补足了这个遗憾，现在一加的手机用户们也有了更合适的智能手表选择。更重要的是，伴随着一加 9 系列用上 ColorOS 系统，一加手机可以更好地融入到欢太 loT 生态布局中，OnePlus Watch 也将成为一加手机用户们，开启 loT 万物互联智慧生活必不可少的钥匙。