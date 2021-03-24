【IT之家评测室】哈苏来了屏幕靓了，影像机皇一加 9 Pro 体验评测

一加 9，它来了！谁也没想到，今年的一加变化这么大。从合作哈苏到影像革新，从 LTPO 材料到可变刷新率技术，从 Color OS 到 50W 无线闪充，每一个升级都拨人心弦，所以在拿到产品之后，水水迫不及待的体验了一番，看看它到底有多厉害。

哈苏与影像

一加 9 Pro 这次最大的卖点就是与哈苏合作的影像系统，选择与哈苏合作的理由不言而喻，一加希望借助哈苏对自身的影像进行变革，重塑相机体验。哈苏作为拥有 80 年历史沉淀的影像品牌，对色彩和审美的理解都非常深刻，一加与其合作正是看中了它丰富专业的行业经验，以及对于色彩的独到表达。所以，这次一加 9 Pro 将哈苏自然色彩带到了相机上，让用户能够通过自己的拍照创作，去传递属于自己的哈苏美学。

除此之外，一加这次的相机由里到外充满了哈苏范儿，从镜头部分的帅气的亮银色哈苏标，到系统相机的全局哈苏自然色彩优化，再到相机应用的哈苏专业模式，处处都 “哈味十足”。

说到这个哈苏专业模式，用心的小细节可不少。首先相机界面使用了哈苏标志性的橙色快门图标，按下的快门也是完全复刻了哈苏相机的。专业模式的 UI 也进行了定制，用户可以直观的在拍摄界面看到当前取景时的曝光直方图和水平仪，确保拍出来的图片曝光准确，角度工整，不至于拍出来后总感觉哪里不对。当你在调整横握还是纵握手机的姿势时，UI 也会随之改变方向，这个细节绝对要好评。

调整取景框底部一栏的专业参数，下面或者右侧会出现专业的虚拟刻度拨钮，更加符合用户直觉。而且调节参数的时候，系统会调用 X 轴的 Haptic 振动马达进行真实的物理反馈，虽然过去专业模式也能振动，但虚拟刻度拨钮由明亮到暗淡的渐隐效果，加上画面和直方图的实时变化，让你能够真切感受到那种仿佛在使用哈苏相机的爽感。

拍照和拍摄视频中对焦是非常重要的，虽然现在的手机自动对焦已经很厉害了，可多数普通消费者还是没法非常精准的判断按下快门的时候，焦点对在哪儿，到底对没对上，而且手动选择对焦点测光也会立刻改变，所以专业模式中还提供了峰值对焦橙线，开启后非常直观的展示了对焦区域，再也不用担心虚焦、跑焦，对错焦的问题。

当然，专属的哈苏水印也不能缺席。一加这次在 Shot on OnePlus 的基础上又加上了 x Hasselblad 字样，同样支持扩展用户名，随手一拍就能得到一张气质不凡的水印照。在专业模式下，用户还能直接拍摄 12bit 色深的 RAW 格式照片，并且按照哈苏的色彩标准呈现，方便对其进行更加专业的后期处理。

随着镜头硬件素质的升级，其他拍摄模式下也有不少细节的改进。比如现在支持最高录制 4K/120 帧的升格视频，也可以拍摄 8K/30 帧的超高清视频。夜景模式中支持了更长曝光的脚架模式等。以上这些都是一加 9 Pro 相机的 “软实力”，那硬件方面一加 9 Pro 又进行了哪些升级呢？

一加这次采用了 2 大 + 2 小的四摄镜头组合。两大指的是主摄和超广角镜头，其中主摄采用的是与索尼联合定制的全新传感器 IMX789，拥有 4800W 像素，1/1.35 的大底和 1.12um 像素尺寸，支持双原生 ISO、OIS 光线防抖，以及全像素全向对焦，可以输出 12bit 色深的 RAW 格式照片；

超广角镜头同样采用主摄级别的索尼传感器 IMX766，5000W 高像素和 1/1.56 英寸的 CMOS 尺寸同样不俗，而且一加为这颗镜头加入了一个自由曲面镜头，它可以将边缘部分没有均匀投射的光线校正，让外界进来的光线可以垂直打到传感器上，从而最大程度解决超广角先天的畸变问题。

两小指的是长焦和黑白镜头，其中长焦镜头为 800W 像素，同样支持 OIS 光学防抖，帮助用户在变焦取景时能够稳定的拍摄，黑白镜头为 200W 像素，可以提升更多的进光量，助理暗光拍摄。那实际的表现，IT之家也拍摄了一些样张给大家参考。

0.6x 超广角 21:9 画幅

1x 主摄 21:9 画幅

首先，在上面的一组 21:9 的宽幅对比中可以看到，面对这种大型建筑，即使在 21:9 的画面比例下，也无法轻易拍全，超广角带来的宽广视野可以更好的呈现建筑的宏伟大气。同时，自由曲面镜头很好的消除了边缘畸变，不会让你感觉到建筑的边缘是扭曲的。

上：3.3x 长焦 1:1 竖拍，下：1x 主摄 4:3 竖拍；

在需要展现建筑局部细节的时候，我们可以借助长焦和竖向构图，让场景的视觉更有张力。哈苏自然色彩的加持让画面非常通透和纯净，天空部分会更蓝，建筑的光影细节都得到了很好的展现，清晰度也很不错。

3.3x 长焦 4:3 画幅

当画面主体存在较多鲜艳色彩时，哈苏并没有向高饱和度和对比度方向优化色彩，反而倾向于真实的还原和凸显质感，不过天空部分的色彩还是稍作了一些优化，整体依旧纯净通透。

3.3x 长焦，4:3 竖拍；

从上面一组对比中可以看出，在场景中存在大量物体和建筑时，色彩风格更加真实，同时注重景物的光影细节；而当背景的蓝天范围较大，则会相应进行适当的调色，增强视觉冲击力。

3.3x 长焦，4:3 画幅

在拍摄海边风光景物时，我们更多用到的是接近中画幅的画面尺寸，可以充分发挥高像素 + 哈苏色彩对于场景细节的刻画，这也是哈苏擅长的。

1x 主摄，室内 4:3

在室内场景中，一加 9 Pro 的相机较为注重画面的纯净度，对色彩方面没有过多干涉，发色真实，且优先考虑准确的压制和还原高光部分的细节。

1x 主摄，4:3 食物

拍摄食物时，样张更加强调突出食物表面的质感和光泽，色彩风格依旧偏真实，没有多余的渲染，但还是能够激起人的食欲。

1x 主摄，4:3 画幅

1x 主摄，21:9 画幅

夜景部分比较可惜，青岛一直都是雾蒙蒙的，所以很多样张都被一层白色笼罩着，我找了两张相对正常的场景，可以看到它依旧比较注重测光和高光压制，甚至有些偏保守，导致暗部细节略微损失了一些，但画面的纯净度和建筑的锐度，还有亮部细节都保留的不错。

屏幕与显示

说完了拍照，我们再来聊聊一加 9 Pro 这次的第二大提升——屏幕素质。一加是最早也是为数不多同时在高刷新率和高分辨率上同时发力的手机品牌，自一加 7 Pro 上那块令人惊艳的全面屏开始，就一直刷新着屏幕的观感上限。

从硬件上看，一加 9 Pro 的屏幕素质基本都是目前最高规格的。你比如 6.7 英寸、525ppi、三星柔性 AMOLED 材质、E4 发光材料、1400nit 峰值亮度、原生 10bit 色深、HDR10 + 认证、前后双光线感应器、8192 级亮度调节、出厂校色、JNCD≈0.3，就完全是属于那种好的我全都要的类型。

那此次它在屏幕上最大的提升，则是两项率先使用的屏幕显示技术，LTPO 技术和游戏超频技术。LTPO 作为一种全新的 OLED 屏幕显示技术，相比目前主流的 LTPS 方案，不仅完美保留了后者的所有优点，还在功耗方面做到了突破。其中的秘诀关键就在于可变刷新率特性，它可以根据不同使用场景的呈现内容所需要的刷新率基础支持，在 1Hz-120Hz 之间动态调节，比如看静帧图片时，不需要刷新屏幕，那么刷新率就变为 1Hz，而在玩 90Hz 高刷新率游戏时，就切到 90Hz，真正做到物尽其用，不浪费多余的功耗。

另一个游戏超频技术，也是基于这个可变刷新率特性去实现的，当用户在游戏工具栏中手动开启了超频响应的选项开关后，屏幕会与处理器实时进行超高的频率同步，大幅提升游戏的响应时间，从而降低触控操作的延迟。当然，这个技术目前需要与游戏软件开发商合作适配，像使命召唤手游目前已经支持，而原神则还未适配，所以适用性就得看后期一加与厂商的跟进了。

还有两个软件上的细节，对于一加老用户来说也非常重要。在升级到 Color OS 11 系统后，一加 9 Pro 的暗色模式体验更加全面，不仅支持 3 档暗色风格的选择，还可以专门对系统壁纸、图标的亮度和对比度作调暗处理，确保夜间低光环境下浏览手机，不至于被浅色背景、高对比度的视觉元素刺激双眼。

另一个是一加老用户此前反馈过的低亮度下看非纯黑背景的图片和视频，都会出现色彩断层和偏色问题，这次通过屏幕的升级和系统调校，终于是解决了。IT之家通过将一加 9 Pro 与 iPhone 12 对比，在 20% 亮度下播放同一集电视剧片段，可以看到其显示表现完全正常。

屏幕本身依旧采用的是曲面设计，延续了上一代的瞳孔屏风格，但屏幕过渡到边框明显更加圆润，贴合手掌，几乎和背壳形成了两个对称的前后曲线边缘，上下黑边也几乎做到了一致，整体的屏占比很高。除此之外，屏幕顶部的听筒部分和底部的扬声器开孔，共同组成了立体声双扬声器，支持杜比全景声和通话降噪，音质效果也进一步提升。

外观与设计

一加 9 Pro 的外观设计，基本可以包括为三个维度，即重量 / 弧度、材质 / 颜色工艺、镜头模组设计。一加 9 Pro 拥有 3 种不同的颜色，每种颜色的后壳玻璃工艺都不一样。IT之家这次拿到的是闪银配色，采用了亮面玻璃材质 + 漫反射镜面纹理工艺。亮面玻璃的质感光滑细腻，但漫反射镜面纹理可有些难到我们的摄影小哥了。

因为它的颜色非常特别，直接拍过去是银白色，虽然没有光线折射造成的光带，但肉眼上看，整机从上到下的颜色却是缓慢过渡，交融朦胧的。它的上半身为乳白色，下半身又是亮银色，就好像被薄雾包裹的山峦层峰，看不到山的高度，也看不到山与天的交界，但却又能够品出薄雾间的那种朦胧意境。

摄像头的部分同样在上方，所以也被漆成了乳白色。不过，这次的镜头造型和工艺上，一加不再执着于一体感的视觉风格，而是改成了单个包边的分体镜头设计，2+2 的大小镜头组合，工整的排布在上下，右侧也是较为对称的传感器和闪光灯组合，大镜头和小镜头之间还有一个帅气的白银哈苏标。单颗镜头边缘和整体的镜头模组边缘，也都做了亮银色的包边处理，更显精致感和大气。我不知道其他两种配色感觉如何，但这个闪银色应该就是今年的强调色。

在机身的尺寸和重量上，一加 9 Pro 遵循克制、无负担的理念，整机裸重 197g，比去年轻了 2g，机身厚度与去年基本相同，大概是 8.7mm，不过在身材比例方面，一加 9 Pro 相比上代要稍胖一点，应该是基于弧度调整后的手感考量。

在机身的细节上，一加 9 Pro 再次保留了其经典的三段式实体情景拨钮，配合一加历来重视的 X 轴 Haptic 振动马达，给需要在不同状态和场景下切换的用户继续带去特别的静音体验。在振感调教上，一加也是国产手机品牌中率先发力的，经过几年的沉淀之后，在诸如指纹识别，长按屏幕，滑动虚拟按键甚至是游戏场景中，都能带来丰富且具有层次感物理反馈。

配置与性能

一加在硬件配置上向来不吝啬堆料，这次的一加 9 Pro 搭载了 2K/120Hz 屏幕，高通骁龙 888 处理器，最高 12GB LPDDR5 + 256GB UFS3.1 的存储组合，4500mAh 电池，65W 的有线闪充，50W 无线闪充，支持无线反向充电。

一加还专门为 9 系列推出了全新一代的 50W 无线充电座，并在细节上进行了诸多改进。相比前代，靠背内侧的两边做了适当的微曲弧面；散热风扇由背面挪到了底部，并换成了线缆分离设计，可直接用手机自带的数据线和充电器。50W 无线快充在业内属于第一梯队的水平，而且实际使用时的机身发热相比上一代也有明显改善。IT之家实测 30 分钟即可充入 58% 的电量，54 分钟完全充满 4500mAh。

我们这次选取了 3 款游戏对一加 9 Pro 的性能释放进行测试，测试环境为室温 25 度，2K+120Hz 屏幕显示模式。首先是使命召唤手游，默认特效全开的情况下，20 分钟吃鸡竞技模式下，全程稳定在 60 帧，机身温热，可以说应对这种主流的 FPS 游戏，一加 9 压力不大。

接着是崩坏 3，我们选取了活动地图 + 日常地图 + 记忆战场 + 后崩坏书副本作为测试项目，画质特效直接拉满，30 分钟游戏后平均帧数 55.7 帧，前三个场景下帧数也能稳定在 60 帧，后崩坏书部分的帧数波动略大，但没有明显的掉帧降频。30 分钟游戏耗电 15%。

最后是原神，同样的IT之家选取了日常任务 + 野外 BOSS + 秘境副本 + 螺旋秘境作为测试项目，全高特效并关闭垂直同步和动态模糊，30 分钟游戏后平均帧数 47.5 帧，帧率波动比较明显但没有出现持续降频，耗电 16%。3 款游戏除了原神和后崩坏书场景会让手机表面最高温达到 42.6 度，其余游戏和场景下机身均为温热，长时间游戏体验相比上代进步明显。

最后说两句 Color OS 11 新系统，从水水短暂的上手来看，这不是一款简单粗暴替换移植的新系统，它保留了不少氢 OS 的特性，UI 和桌面插件等视觉也都保留了原汁原味的一加风。所以，对待它大家不妨在产品上市后先去实体店体验一番，也许会给你带来不一样的感受。

总结

从 9 系列的产品升级上来看，今年是一加重塑品牌，提升实力的重要一年。而影像机皇的定位，便是一加破局的第一步。哈苏感的自然色彩、哈苏范的产品细节、哈苏般的操作体验，显然这次一加不再满足于镜头硬件参数的堆料，而是更强调与哈苏合作能够带给用户什么，一加手机能够呈现怎样的相机体验。

从一加 9 Pro 选择在专业模式上发力，并且提供了强大的 RAW 格式原片直出，不难看出一加仍旧追求更加专业和硬核的体验，但手机拍摄作为消费大众记录生活的一种方式，又是一件自然普通的事情，做好这种最平凡的体验，就是一加心目中影像机皇该有的风范。总之，我这个老加油还是希望，今年的一加 9 系列能够大卖。

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