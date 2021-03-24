【IT之家开箱】一加首款智能手表 OnePlus Watch 开箱图赏

IT之家 3 月 24 日消息 一加今日推出了一加 9 系列旗舰手机以及一加手表 OnePlus Watch，售价 999 元。现在IT之家也拿到了这款智能手表并为大家带来一份开箱图赏。

一加手表包装盒采用了新明的红色为底，侧印 OnePlus Watch 名称。虽然看上去不算重，但实际上还是很有分量感的。

抽出盒体，验明正身，让我们一起来看一下这款价值 999 元的小东西有什么不一样的地方。

OnePlus Watch 采用了传统的圆形表盘设计，造型较为简洁和大方，更加符合大众的审美。

该手表首次将传统奢侈表品牌选用的钴合金材质引入智能手表中框，硬度可达不锈钢两倍，且经过手工打磨，拥有皮质表带、氟橡胶两种表带。

仅考虑外在观感，贯彻一加手表的主要两个精神就是简约精致、高级感。

值得一提的是，OnePlus Watch 的银色表框，当你拿到这款手表的时候，首当其冲吸引你的也一定是这个表框，因为它太纯净，太 “光亮夺目”了，这种极致细腻的镜面效果，总是忍不住让人拿在手里好好 “盘”一下。

此外，一加手表的按键设计在右侧，也是仅有的两枚按键，最上方的按键还印有 “ONE PLUS”的 logo。

OnePlus Watch 采用了传统的磁吸顶针充电，充电器为线器一体化设计。OnePlus Watch 搭载了 Warp 闪充技术，30 分钟可充电 90%，60 分钟内可充满 402mAh 的电池，官方表示充电 20 分钟，就可以获得长达一周的续航。



高级感来自于 OnePlus Watch 的设计灵魂，这种高级感，也来自这块略有 2.5D 弧面的表镜。

你仔细观察会发现，一加手表的屏幕略高于表框，亮屏时画面会更加通透和立体，当屏幕暗下去之后，这块屏幕会和银色表框浑然一体，呈现出智能设备特有的息屏美学，就俩字 —— 高级。

OnePlus Watch 的这块屏幕采用了 454×454 分辨率，拥有 326PPI，达到了视网膜级别，显示效果细腻，色彩艳丽，在设置内还可以选择自动亮度，户外强光下仍有着不俗的显示效果。





OnePlus Watch 的表带同样采用了快拆设计，但和其它产品相比，OnePlus Watch 表带的快拆拨杆体积要更大一些，方便快速定位。

OnePlus Watch 表身尺寸为 46.4×46.4mm×10.9mm（不含心率检测凸起部分），标准的 46mm 尺寸，整机重量为 76g（包含表带），重量控制尚可，戴在手上有一定的分量感。

OnePlus Watch 定位长续航时尚运动手表，走的是类似华为 Watch GT 的路线，在设计上采用了精钢材质打磨的圆形表盘，运动健康方面与国家体育总局体育科学研究所独家合作伙伴 Gomore 体力体能算法，提供了 110 多种的运动模式和丰富的健康监测功能。

运动方面，包括跑步，骑行，健走，泳池游泳，椭圆机，划船机，羽毛球，登山，越野，板球，瑜伽，自由训练等。此外，OnePlus Watch 也支持运动自动识别检测。

在健康监测方面，OnePlus Watch 支持全天心率监测、压力监测、睡眠监测、久坐活动提醒、连续血氧记录等等，在“健康”App 内，可以查看更为详细的监测数据。

此外，该手表支持离线播放。手表屏幕右侧就是音乐播放列表，你可以在设置中选择控制手机 or 手表的音乐，它拥有 4GB 存储空间，可通过“健康”App 上传音乐。

在功能方面，OnePlus Watch 提供了信息助手、生活助手、音乐互联、便捷支付四大模块，具体功能包括蓝牙通话、音乐、天气、支付宝、钱包、闹钟、秒表、计时器、手电筒、气压计、指南针、找手机等等。

细节图赏：