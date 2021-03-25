人类史上第一张黑洞照片更清晰了

IT之家3月25日消息 据中国科学院官方发布，北京时间 2021 年 3 月 24 日晚 10 点，曾成功捕获人类有史以来首张黑洞照片的事件视界望远镜（EHT）合作组织，又为揭秘 M87 超大质量黑洞提供了一个崭新视角：它在偏振光下的影像（图 1）。

图 1. 偏振光下 M87 超大质量黑洞的图像，图中线条标记了偏振的方向，它与黑洞阴影周围的磁场有关（图片版权：EHT 合作组织）

偏振片只允许特定方向的偏振光通过。下面这个视频显示了黑洞偏振图像在通过一个偏振平面不断旋转的偏振片后的变化。（视频版权：EHT 合作组织）

大家还记得 2019 年 EHT 发布的首张黑洞照片吗？

图 2. 2019 年 EHT 发布的首张黑洞照片（图片版权：EHT 合作组织）

对比下这两张照片，是不是这次的新照片看起来清晰度更高一些？难道是 EHT 升级了望远镜阵列，像手机升级摄像头一样，提高了像素？并非如此。我们看到的新照片，其实与首张黑洞照片来自于同一批成像观测，但是这张 “照片”是通过处理偏振信号获得的，所以我们称之为 “黑洞在偏振光下的影像”。

2019 年 4 月 10 日，科学家们发布了有史以来第一张黑洞图像，揭示了一个明亮的环状结构及其黑暗的中央区域——黑洞的阴影。此后，EHT 合作组织深入研究了 2017 年收集到的 M87 星系中心超大质量黑洞的数据。他们发现，M87 黑洞周围的相当一部分光是偏振的。

IT之家获悉，这是天文学家第一次在如此接近黑洞边缘处测得表征磁场特征的偏振信息。该结果对理解距离我们 5500 万光年的 M87 星系如何产生能量巨大的喷流十分关键。

什么是电磁波的偏振？为什么EHT能拍摄到黑洞边缘的偏振？怎样拍摄黑洞偏振图像？偏振图像可以告诉我们什么？更多科普可点此查看。