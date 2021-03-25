华为将发布六大重磅创新产品和技术，今年投入超 2 亿美元建设生态

3 月 25 日消息，华为技术有限公司高级副总裁、云与计算 BG 副总裁张顺茂在会上表示，华为将在 HDC.Cloud 2021 重磅发布六大创新技术和产品，所涉及的领域包括云原生、人工智能、数据库、多方可信计算、操作系统和智能开发工具。此外，华为计划在 2021 年投入超过 2 亿美元，用于生态建设。

据悉，HDC.Cloud 2021 将于 2021 年 4 月 24 日 - 26 日在深圳大学城举行，作为华为 ICT 基础设施业务面向全球开发者的年度盛会，HDC.Cloud 2021 将汇聚业界大咖、华为科学家、顶级技术专家、天才少年和众多开发者，共同探讨和分享最新的 ICT 技术在行业的深度创新和应用。张顺茂表示：“华为希望通过 HDC.Cloud 2021，为全球开发者搭建一个学习、交流、展示、提升的平台，推动 ICT 产业的高速发展。”

在张顺茂看来，开发者不仅是 ICT 产业生态的灵魂，更是企业创新的引擎和改变世界的力量。华为云将华为 30 多年在 ICT 领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，成为最佳应用构建平台，支持开发者在‘黑土地’上构建面向千行百业的应用，助力各行各业数字化转型。

2019 年，华为发布了沃土计划 2.0，宣布将在未来五年内投资 15 亿美元用于生态建设，全球发展 500 万开发者。2020 年，华为在生态建设方面投入 2 亿美元，覆盖高校、开发人员、合作伙伴及初创企业。华为方面表示，2021 年华为仍将继续加大投入，生态建设预算超过 2 亿美元。在合作伙伴方面，华为云汇聚了 19,000 多家伙伴，基于鲲鹏和昇腾累计完成认证伙伴的数千个解决方案。