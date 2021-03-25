【IT之家评测室】雷电 3、2.5Gb 双网口通通有：技嘉设计师 B550 VISION D-P 评测

技嘉设计师 VISION 系列主板在推出后非常受市场喜欢，区别于 AOURS 和 GAMING 系列的产品，VISION 系列标志性的白色外观让人印象深刻。VISION 系列是极佳面向设计师、创作者群体推出的产品，标志性的白色马甲很别致。这一系列主板也成为不少白色主板爱好者的选择。



技嘉在去年推出了针对 AMD B550 平台的 VISION D 系列产品，今年技嘉带来了它的升级款技嘉设计师 B550 VISION D-P，这一主板采用 ATX 版型，支持 AM4 插口的 AMD 第三代锐龙处理器、锐龙 5000 系列处理器。针对设计师群体，技嘉设计师 B550 VISION D-P 支持 Thunderbolt 3 接口、双网口 + Wi-Fi、最高 128GB 内存扩展、PCIe 4.0 规范支持…… 这些让技嘉设计师 B550 VISION D-P 成为设计师群体的不二之选。IT之家目前已经拿到这款主板产品，一起来看看技嘉设计师 B550 VISION D-P 表现如何。

外观

技嘉设计师 B550 VISION D-P 整体采用黑白配色，ATX 的版型可以适配绝大部分的标准机箱。白色是技嘉设计师 B550 VISION D-P 的重要特征，在背部的 IO 面板、散热甲、南桥芯片等位置均有覆盖标志性的白色涂装。

处理器接口方面，技嘉设计师 B550 VISION D-P 采用了 AM4 接口，支持第三代锐龙处理器以及锐龙 5000 系列处理器。当然未来如果 AMD 还不考虑换针脚的话，技嘉设计师 B550 VISION D-P 这一主板再战五六年应该没啥问题。接口旁边就是 12+2 相供电设计，散热器部分采用分离设计，CPU 供电采用 8 Pin 供电，常规场景下基本上完全足够。

在主板右侧，可以看到带有合金强化的内存插槽和 24 Pin 电源插座。另外还有 LED 故障指示灯，虽然整个主板并没有复杂的光效，但技嘉还是提供了 RGB/ARGB 针脚。

由于 AMD B550 芯片组支持了最新一代 PCIe 4.0 规范，因此在用户在选购比较新的显卡、和 SSD 产品时，可以获得更高的性能、带宽和速度。另外，AMD B550 芯片组还支持 AMD StoreMI 技术，这项技术可以加快传统存储设备的性能，以此来缩短系统启动时间。

技嘉设计师 B550 VISION D-P 支持两路双通道内存，单个内存插槽最大支持 32GB 内存，所有内存插槽最大支持 128GB DDR4 5400MHz 内存，支持 XMP 内存超频技术和 ECC 内存模式。

技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板共有三个不同规格的 PCIe 接口，其中两个支持 PCIe 4.0 规范的 PCIe x16 插槽基于 CPU 总线，规格分别为 PCIe 4.0 x16 和 PCIe 4.0 x8。另外一个 PCIe x16 插槽基于芯片组，规格为 PCIe 3.0 x8。另外靠近 CPU 的 M.2 接口也支持 PCIe 4.0 规范的 SSD。对于设计师和传作者来讲，高速的存储带宽和性能显卡对他们的工作至关重要。在 PCIe 4.0 的支持下，无论是当下还是未来，对于创作者群体来讲都可以得到很好的数据传输支持。技嘉设计师 B550 VISION D-P 对英伟达 Quadro 这类专业卡有很好的支持，同时它也获得了 NVIDIA Quadro QVL 认证。

M.2 接口上，技嘉设计师 B550 VISION D-P 的两个 M.2 接口均配备了散热装甲，防止因大规模文件传输导致的 SSD 降速情况。

在 PCIe 接口旁边就是技嘉设计师 B550 VISION D-P 的音频芯片，整个芯片被白色的装甲所包裹，这里技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板采用了瑞昱 ALC1220-VB 音频芯片，支持 DTS:X Ultra 音效以及最高 7.1 声道的音频输出。

CPU 供电区域，技嘉设计师 B550 VISION D-P 采用了弧形散热器保证 CPU 供电区域热量快速传导，对于超频、追求极致性能以及专业的游戏用户来讲，这样的散热设计可以提供更加稳定、高效的电流传输。

SATA 盘支持上，技嘉设计师 B550 VISION D-P 共有 4 个 SATA 3.0 接口，其中 2 个位于南桥下方，2 个位于南桥右侧，右侧的 2 个 SATA 3.0 接口采用横向布局，方便布线。

其他扩展支持上，最值得介绍的，无疑是 Thunderbolt 3 接口，技嘉设计师 B550 VISION D-P 延续了此前 VISION D 产品对 Thunderbolt 3 的支持，上一代技嘉 B550 VISION D 是全球第一款通过英特尔 Thunderbolt 3 认证的 AMD B550 主板，这次技嘉设计师 B550 VISION D-P 同样支持 Thunderbolt 3。这一主板集成了英特尔 Titan Ridge Thunderbolt 3 控制器，两个 USB Type-C 接口均支持 Thunderbolt 3 协议，最高传输速度达到 40Gbps，每个接口最多链接 6 台设备，同样支持 DP 1.4、HDCP 2.3、HDR，最大可以输出 [email protected] 图像，非常适合内容创作人士。

技嘉设计师 B550 VISION D-P 集成了英特尔 AX200 Wi-Fi 6 网卡，因此可以实现 Wi-Fi 6 网络连接以及蓝牙 5.0 支持。除了无线网络的支持，技嘉设计师 B550 VISION D-P 还拥有双 2.5 千兆网卡，分别采用的英特尔 2.5Gb 网络芯片和瑞昱 2.5GbE 网络芯片，可以实现双网络负载平衡，提高大型文件传输速率。

其他接口方面，技嘉 B550 VISION D- P 还拥有 2 个 USB 2.0 接口，3 个 USB 3.2 Gen1 接口，2 个 USB 3.2 Gen2 接口，2 个 Thunderbolt 3 接口，1 个 DP 接口，1 个 HDMI 接口，1 个光纤输出接口，1 组音频接口。

这些接口配置基本上来讲非常丰富了。整体来看，技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板比传统的游戏主板设计上更加克制，复杂的 “光污染”在它身上几乎没有。相比于上一代 VISION D，二者仅在接口配置上有细微的区别，接下来，我们看一下技嘉设计师 B550 VISION D-P 的 BIOS 使用体验如何。

BIOS

技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板 BIOS 延续了 VISION 系列白金配色的特征，针对 AMD 平台也多了很多新的超频选项。进入 BIOS 后，映入眼帘的依旧是简单模式下的系统信息，包括 CPU 基频、内存频率、温度等信息。其中可以快速通过 XMP 配置对内存频率进行调整，实际上技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板最高可以支持 5400MHz 内存。

进入进阶模式后，技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板就提供了很多调整选项，包括内存和 CPU 超频，用户可以根据实际需要调整相关 BIOS 设置。

当然，由于 AMD 超频选项比较多，还有非常多的功能选项在设置功能里，比如 AMD CBS、AMD Overlocking 等功能。

系统信息与启动选项与常规的 BIOS 基本上没有太大差别。系统信息展示设备基本硬件信息，而启动设置则和我们紧密相关，现阶段设备启动基本上都在 UEFI 之上，所以在新设备使用前一定要开启 CSM 支持选项，并开启 UEFI 支持。这样才可以顺利启动设备。

除了超频以及常规的信息选项，技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板还支持 Smart Fan 5 智能风扇调节技术以及 Q-Flash BIOS 快速更新，这里就不再赘述。接下来，我们看看技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板具体硬件表现如何。

性能测试

针对技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板的硬件测试，IT之家采用以下平台进行测试

接下来，我们看看 AMD 锐龙 9 5900X 技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板上的表现，在 CPU-Z 自带的基准测试中，默认频率下这颗锐龙 9 5900X 单核跑分达到 626.8 分，多核跑分达到 8180.3 分。

在 Cinebench R23 测试中，默认频率下，锐龙 9 5900X 单核得分为 1487 分，多核得分为 17008 分。

技嘉设计师 B550 VISION D-P 支持 CPU 与内存超频，这里IT之家对这颗 AMD 锐龙 9 5900X 进行超频，在全核 4.1GHz 情况下，这颗锐龙 9 5900X 的 CPU-Z 多核跑分提升到 8822.8 分。

而 Cinebench R23 多核跑分超过了 20000 分大关。如果换成稳定性更好的水冷产品，将会有更好的散热表现。IT之家随后使用 Prime95 对超频后的处理器进行稳定性测试，在 30 分钟的测试过程中，电脑并没有出现蓝屏或者黑屏情况。

IT之家此次测试平台使用芝奇皇家戟 3600Mhz 内存，其 AIDA64 内存测试分数相对来讲也不错，读取速度在 54000MB/s 上下、写入速度在 53000MB/s 上下，拷贝速度在 48000MB/s 上下，时延 70 纳秒左右。

技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板在 XMP 技术加持下，芝奇皇家戟 3600MHz 内存条可以稳定的超频到 4200MHz。至于时序之类的精确参数的调教，技嘉设计师 B550 VISION D- P 主板也都是支持的，只要多花些时间，肯定可以调教出内存的最佳状态。

此时内存条 AIDA64 内存测试读取速度提升到了 62000MB/s 上下，写入速度提升到了 56000MB/s，拷贝速度提升到 55000MB/s，总体的时延降低到了 69 纳秒。

为了进一步验证在技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板下超频后内存的稳定性，IT之家使用了 Prime95 对内存条进行了压力测试。经过 30 分钟的压力测试，内存超频状态下依旧可以稳定的运行。

3D Mark 跑分上，IT之家使用的这块索泰 RTX 3090 天启 OC 显卡在技嘉设计师 B550 VISION D-P 上跑分结果如下：

Time Spy：19233

Time Spy Extreme：9779

Fire Strike：34379

Fire Strike Extreme：23336

Fire Strike Ultra：12113

Port Royal：12562

游戏表现上，IT之家选取了《CS：GO》、《看门狗：军团》、《德军总部：新血脉》、《光明记忆：无限》基准测试、《边境》基准测试、《刺客信条：奥德赛》、《古墓丽影：暗影》、《地铁：逃离》、《刺客信条：英灵殿》、《孤岛惊魂：新曙光》等几款游戏进行测试，针对技嘉设计师 B550 VISION D-P 的游戏测试均在 1080P 场景下进行。

《CS：GO》

最大帧率：398 帧

平均帧率：385 帧

《看门狗：军团》平均帧率

最高画质：106 帧

手动最高画质：105 帧

《德军总部：新血脉》河滨平均帧率

我命休矣：228 帧

究极：231 帧

《光明记忆：无限》基准测试平均帧率

RTX 高 / DLSS 性能：162 帧

RTX 高 / DLSS 质量：128 帧

RTX 极高 / DLSS 质量：115 帧

《刺客信条：奥德赛》平均帧率

很高：114 帧

极高：101 帧

《边境》基准测试平均帧率

DLSS 质量：105.5 帧

DLSS 极致性能：229.9 帧

《地铁：逃离》平均帧率

RTX 高 / DLSS 关闭：112.25 帧

RTX 关闭 / DLSS 关闭：127.71 帧

《古墓丽影：暗影》平均帧率

RTX 最高：136 帧

RTX 关闭：174 帧

《刺客信条：英灵殿》平均帧率

极高画质：91 帧

很高画质：97 帧

《孤岛惊魂：新曙光》平均帧率

极高画质：115 帧

散热表现方面，IT之家对技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板进行 CPU、显卡以及内存三烤，其中 CPU 与内存使用 Prime95 进行烤机，显卡则使用 Furmark 甜甜圈测试。这一过程中，处理器温度飙升到 90 度，显卡温度稳定在 70 度。虽然是 3090 和 5900X 两个发热超级大户，但技嘉 B550 VISION D- P 整体表现稳定，全程并没有出现过热断电活着蓝屏状况。

总结

技嘉设计师 B550 VISION D-P 作为 VISION D 的升级版本，它面向创意人士带来了更多实用的接口，双 2.5Gb 网口设计、Thunderbolt 3 支持、PCIe 4.0 规范的支持，既弥补了上一代的遗憾，也让那些惜时如金的创作者事半功倍。

如果打算拿 AMD 锐龙 5000 系列处理器作为自己的创作工具的话，技嘉设计师 B550 VISION D-P 主板绝对是个不错的选择，独特的白色外观，不错的扩展功能，这些都可以用来搭建一个高性价比的工作站。对于专业的创作者群体来讲，技嘉设计师 B550 VISION D-P 是个不错选择。