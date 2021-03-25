小米国际总裁周受资离任，他这 6 年都经历了什么

3 月 24 日下午 3 点，周受资开完了自己在小米的最后一次董事会，他跟所有与会的董事们一一告别。下午 6 点，周受资跟全球各地的国际部干部们开会，宣布了自己将离开小米的信息。

有人震惊，有人惋惜，但小米内部都不约而同的向他表示祝福。

同一时间，小米组织部发布邮件显示，原集团高级副总裁、国际部总裁周受资因个人原因辞去小米集团执行董事职位，董事会已批准。同时周受资向公司请辞，已获集团管理层批准，管理层表示感谢他六年来对公司的辛勤付出和巨大贡献。

小米

时间来到 2011 年，周受资担任 DST 合伙人开始接触小米，此时的小米正是风头正劲，第一款手机问世即引爆全网。

据雷帝触网报道，DST 创始人尤里米尔纳 (Yuri Milner）与小米也非常有渊源，2011 年 12 月，雷军当时爆料尤里米尔纳个人入股小米。

初期 DST 选择要投入小米，但小米融资已要结束，DST 来不及进入，但最后尤里米尔纳坚持个人投资小米。雷军对尤里米尔纳评价是 “很敏锐，很聪明。”

小米牵线 DST 除了大佬之间的惺惺相惜，更离不开周受资的功劳。据资本侦探报道，当时为了接触到雷军，周受资先是通过自己的关系网，认识了几位被雷军投资过的创始人，再通过这些创始人的引荐，最终在 2011 年 3 月成功见到了雷军。2011 年 9 月，周受资安排 DST 创始人米尔纳等人拜访小米公司，最终谈成了 5 亿美元投资小米 7% 的股份。一则未经证实的传闻是当时在 DST 投资小米的案子中，周受资在估值定价环节起到非常重要作用，因此被雷军赏识。

正是那次投资以后，让周受资跟小米产生了紧密的连接，因为雷军对其的信任再加上整个创始团队的热情邀请，让这个 30 出头的年轻人作出了加入小米的决定。

六年

公开资料可知，周受资于 2015 年加入小米，担任 CFO；2018 年 4 月，小米任命 CFO 周受资为高级副总裁；同年 7 月 9 日，小米集团成功上市，成为首家同股不同权的港股上市公司，同时也是当时港股市场规模最大的 IPO。

周受资担任集团高级副总裁和 CFO 期间，整体负责集团财务、投资及人力资源等业务。任职期间，生态链及产业上下游投资业务获得长足发展。

周受资卸任小米 CFO 时，小米共投资 270 多家公司，其生态链体系中的华米科技、云米科技、石头科技等开始陆续上市。

周受资履职期间，小米成立湖北小米长江产业基金，一期规模 120 亿元 ，发力 “先进制造”，聚焦上游产业链投资建设。赋能新兴制造业，带来小米整体产业的协同发展和良性循环。

得益于各项业务的成绩，2019 年 10 月 25 日，37 岁的周受资在生日当天，跻身小米集团董事会，担任执行董事。

2019 年 11 月，周受资轮岗担任小米国际部总裁。在小米集团的国际市场开拓方面进行了广泛的布局，近一年来小米的国际业务拓展进入了高速发展阶段，从 80 多个国家和地区的业务规模扩展到了 100 多个国家和地区。

据了解周受资的小米员工称，周受资异常勤奋，2020 年 1 月到 3 月，在疫情仍未在海外开始扩散之时，周受资依次辗转香港、瑞士、东南亚以及欧洲数国，进行业务拓展和合作伙伴的洽谈。

2020 年全年，在全球面临疫情挑战的情况下，周受资带领国际部与上下游供应商通力合作，专注于通过集团捐赠和共同分担的方式，与国际合作伙伴共担风险共度难关。累计向日本、韩国、西班牙、意大利、法国、德国、波兰等各个国家市场捐款捐物。

2020 年，小米集团的海外业务尤其是欧洲业务得到了历史性的突破。2020 年全年，小米集团智能手机出货量连续三个季度位居欧洲市场前三名，同时进入西欧市场智能手机市场份额前三名并持续保持，西班牙市场也在此期间首次登顶第一，并得到了智能手机出货量连续四个季度市场份额第一的成绩。市场分析人士认为，这也是王翔和周受资这两代小米国际部总裁的成绩。

家人

周受资在小米一待就是 6 年，忙碌的工作让他鲜有时间回家跟家人团聚。

据他身边人透露，为了弥补自己跟家人的分离，他在办公室的显著位置都摆放了自己家人的合影，甚至自己的手机屏保都是家人的照片。

“别人拍美食是为了分享和炫耀，而受资会把照片发给家人，”接近他的身边人说到。“下次你们来，我带你们吃”，这是他每每品尝到美食的第一冲动。

据透露，当时周受资离开 DST 加入小米，还跟家人做了长时间的说服工作，因为小米是一家创业公司，而且需要长时间在北京，离家更远，需要付出更多的代价。

在一个飞速发展的创业公司中，时间得用分秒来计算，诚如雷军此前分享，自己忙碌的时候一天开 20 多个会议，忙碌的时候废寝忘食。

了解周受资的人说，从 DST 加入小米以后，他就开始重新学习在一个中国企业里成长，因为在他过去的履历中大量的跟 “钱”打交道，任职小米 CFO，他还需要对这个全新的组织建立一套成熟的财务管理体系。

显然，在小米的这 6 年，他和小米都在不断迎接变化，小米作为第一家 “同股不同权”的新经济公司登陆港股，他亲身经历的上市前后的全部过程，这样的第一次注定印象深刻。

这些经历更是他人生宝贵的财富。

据了解，这一次周受资终于在工作和家庭的抉择中作出了决定，在离开新加坡 18 年以后，回家是他最渴望的，而这正是他作出加入字节跳动的重要原因之一。

交棒

在 2020 年年度业绩电话会上，小米集团总裁王翔评价说，在周受资统筹下，2020 年，小米集团业务在东南亚和欧洲都取得非常优异的成绩，经受了疫情和全球局势的不确定性的考验。这些年来小米集团的人才架构梳理和组织部的干部培养初具规模，各项业务呈现出稳步增长的良好局势。在此之前，周受资也和公司进行了充分的沟通和交接工作的妥善安排。

因为周受资的离开，小米也并没有引入外部高管，而是让中国区总裁、Redmi 总经理的卢伟冰接任，这也符合小米对于整个国内外市场一盘棋的考量，卢伟冰过去在通信领域丰富的海外市场经验也正符合目前小米快速发展的需求。

最新小米财报显示，小米国内外营收基本各占一半，在如果全球一体化趋势下，中国科技公司更应该把中国市场的积累的丰富经验复制的全球各地的市场。

周受资的离开，卢伟冰的接任，两个管理者的变更，也是小米一直坚持全球一体化发展的延续。

小米集团总裁王翔在接受媒体提问时表示，周受资的离职不会对公司业务带来影响。王翔代表集团感谢周受资近 6 年的贡献和努力，并祝福他未来事业和家庭顺遂。

小米集团董事长雷军也在微博上祝福周受资，祝福他未来的人生无限精彩，永远有一往无前的勇气和生生不息的未来。

周受资自己在微博中称，“我们披露了我即将离开小米的信息。我将加入字节跳动，担任公司的 CFO，得以在离家 18 年之后，base 在我的家乡新加坡”。

据熟悉周受资的人称，他非常顾家，还在任 CFO 时候，每每去香港开业绩会期间，会安排和家人同住方便照顾，在香港遇到新加坡国籍的老友、投资人、媒体记者也会格外的开心。

这一次他终于可以有更多时间跟家人团聚了。18 年，一个人成人礼，他从少年迈入了中年，终于可以回到自己的家乡。