小米公开电池充电专利，避免鼓包 / 胀气 / 爆炸等危险

IT之家3月25日消息 企查查 App 显示，近日，北京小米移动软件有限公司公开专利 “一种电池充电方法、装置及介质”，专利公开日期为 3 月 23 日，公开号为 CN112542861A。

企查查专利摘要显示：本文公开了一种电池充电方法、装置及介质，此电池充电方法包括：当满足第一条件时，确定当前充电循环是否满足浮充条件，所述第一条件为，电池容量大于设定容量时的持续充电时长大于设定阈值；确定当前充电循环满足浮充条件后，采用设定的浮充模式进行充电。

本文中实时检测充电过程中的电池容量，在电池容量大于设定阈值，并且当前充电循环满足浮充条件时，及时进入浮充模式，避免电池出现鼓包、胀气、爆炸等危险情况，提高电池充电的安全系数。

IT之家获悉，小米在专利中表示，一些电子设备因为场景需要，需要较长时间处于充电状态，只有较短的时间不处 于充电状态，在这种使用场景下，设备的电池充电至充满状态后，终端和充电器继续保持连接，这样使设备的电池长期处于高荷电（State of Charge，SOC）、高电压的浮充状态，处于此场景的设备在高温环境中，容易导致电池出现鼓包、胀气和爆炸等严重问题。

目前主流智能手机的快充能力提升巨大，多款产品实现了最高 120W 的峰值充电速度。这种专利有利于保护锂电池，在快充结束后及时进入浮充模式，避免发生危险。