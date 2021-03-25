【IT之家评测室】iQOO Z3 快速上手：一款游戏体验「饱满」的 “千元机”

在发布真香机 iQOO Neo5 当天，iQOO 官方就宣布了新手机 iQOO Z3 的消息，新机可谓一台接着一台，iQOO 产品线也在不断壮大。iQOO Z3 定位千元机市场，属于一款价格友好型产品，在配置上最大的亮点是搭载了同档位少有的 55W 快充，同时还拥有五重液冷散热系统，游戏时拥有更出色的散热表现，话不多少，下面通过评测，让我们一起更深入的了解这款产品吧！

第一部分：外观设计

iQOO Z3 拥有深空、星云两款配色，IT之家拿到的是星云配色，这种配色有点接近 vivo S9 的印象拾光，光线下，不同的色彩在机身上涌动，鲜艳而又富于变幻。机身采用了淋涂磨砂银面离子镀膜工艺，手感细腻，不过摸久了也会留下一些指纹。

设计方面，iQOO Z3 基本延续了前代 iQOO Z1x 的设计语言，不同的是摄像头模组采用了非常有秩序感的两大一小布局，这也是 iQOO 手机的标志性设计语言了。

细节方面，iQOO Z3 底部和顶部均有月牙状的下凹设计，SIM 卡位于机身顶部，但并非居中，强迫症的朋友可能无法忍受，不过这些小细节对于一款千元机来说，有点吹毛求疵了。

LCD 屏搭配侧面指纹，标准的 LCD 屏手机配置。

机身尺寸方面，iQOO Z3 拥有 163.95 × 75.3 × 8.5mm 的三围，185.5g 的重量，相比 iQOO Z1x 减轻了 14g，这一点值得点赞。

配件方面，iQOO Z3 依旧是蓝厂的标准作风，即便是一台千元机，充电器、保护壳甚至是手机贴膜一个也不能少。

正面，iQOO Z3 搭载了一块 6.58 英寸 LCD 全面屏，分辨率为 2408 × 1080，屏幕对比度为 1500:1，屏幕亮度（典型值）为 460nit。这也是今年少有的 LCD 屏手机，实际上即便是 OLED 屏大行其道的 2021 年，网上“LCD 永不为奴”的声音仍不绝于耳，iQOO Z3 的 LCD 屏幕应该会让不少 LCD 党感到欣慰。

在造型方面，iQOO Z3 采用了水滴屏设计，虽然有些落伍了，但好在水滴黑边控制的很小， 90.61% 的屏占比不比一些打孔屏手机低，不过下巴略宽也是事实，考虑本身的定位和价格，可以理解。

这块屏幕最大的看点，是支持 120Hz 刷新率和支持 180Hz 触控采样率，每秒可以显示 120 帧画面，对于一些竞技类的 FPS 游戏更加友好，因为屏幕的高刷决定了游戏高帧的上限，诸如 FPS 类游戏，在高速移动下画面会更清晰流畅。此外，iQOO Z3 的屏幕还支持 DCI-P3 广色域和 HDR10，色彩表现优秀。

第二部分：性能跑分、游戏体验

快充是最能体现 iQOO 品牌“生而强悍”基因的配置，iQOO 可谓快充领域的先锋者，不仅仅是首批搭载 120W 超级闪充，更是敢于对旗舰快充的下放。比如 iQOO Z3，作为一款千元机，iQOO Z3 搭载了旗舰级别的 55W 快充，Z3 的电量在 15% 时，15 分钟即可充至 60%，最快 52 分钟为 4400mAh 大电池充入 100% 电量。

IT之家实测，从 1% 电量开始，20 分钟即可充电至 50%，53 分钟充电至 100%，57 分钟时完全充满，总共用时不到一小时。对于一款定价千元，并且内置了 4400mAh 电池的手机来说，这个表现已经非常出色。

在性能方面，iQOO Z3 搭载了高通骁龙 768G 处理器，配备了 UFS2.2 和“内存融合”技术，iQOO 和 vivo 的小伙伴应该对“内存融合”技术不陌生，通过算法优化，可以把手机部分 ROM 扩展为 RAM 使用，在不少 iQOO 手机的系统详情中，可以看到运行内存为“8+3 GB”，这就是内存融合技术，实际等效于 11GB RAM。

高通骁龙 768G 处理器发布于去年 5 月份，集成 NSA/SA 双模 5G 基带，具备第五代 AIE 引擎和升级版 Adreno 620 GPU。CPU 部分，Kryo 475 频率可达 2.8GHz，相比骁龙 765G 提升 15%；GPU 部分， Adreno 620 相比骁龙 765G 同样提升 15%。

此外，骁龙 768G 还支持 120Hz 屏，支持部分骁龙 Elite Gaming 特性，支持 GPU 驱动升级等等。

按照惯例，我们通过安兔兔、Geekbench 对 iQOO Z3 进行跑分测试：

考虑到 iQOO Z3 千元机的定位，iQOO Z3 的跑分性能还是不错的，下面我们通过几个游戏测试一下。

首先是《王者荣耀》，开启最高画质最高帧率，稳定 60 帧，不愧是王者荣耀 KPL 专用品牌，iQOO Z3 在 10 分钟左右的游戏中，基本稳成了一条直线。

▲《王者荣耀》最高画质

《和平精英》流畅画质 + 极限帧率，9 分钟游戏平均帧率为 59FPS。

▲《和平精英》流畅画质 + 极限帧率

《和平精英》HDR 高清 + 超高帧率，20 分钟平均帧率为 39.8FPS。

▲《和平精英》HDR 高清 + 超高帧率

从上述的数据来看，应对诸如《王者荣耀》《和平精英》这样的游戏，iQOO Z3 有着不俗的表现，和骁龙 888 这样的旗舰机相比，帧率已经不是什么差距，只不过后者可以享受更高的画质表现。

紧接着IT之家又测试了《原神》，这款游戏优化并不如意，即便是骁龙 888，也很难保证稳帧运行，堪称性能杀手，那么搭载骁龙 768G 的 iQOO Z3，表现又如何呢？

在游戏设置中，我们将画质选择为低（默认），帧率选择为 60，游戏场景包括野外打怪和行走，可以看到，10 分钟的游戏里，iQOO Z3 的平均帧率为 48.2，虽然是低画质运行，但这个表现已经出乎我的意料了，毕竟这个游戏太吃配置，iQOO Z3 的帧率表现还是相对不错的。在游戏中，遇到场景转换时会感受到些许的卡顿掉帧，但并不太过于影响实际体验。

▲《原神》

作为一款千元机，iQOO Z3 还适配了 14 款高帧率游戏，包括《王牌战士》、《我的世界》、《新神魔大陆》、《零界之痕》等都可以畅玩 120 帧，不过需要说明一点，因为IT之家拿到的并非零售版机型，在测试上述部分游戏时帧率仍显示 60，这里就做演示了。

配置是游戏体验的基石，而配置之外的附加功能，会让游戏体验更加出色，比如 iQOO Z3 具备的鹰眼显示增强 2.0、游戏护眼 2.0、4D 游戏振感、游戏伴侣、游戏魔盒等等，旗舰功能的下放，让 iQOO Z3 也可以享受到旗舰机专属的游戏体验。以鹰眼显示增强 2.0 为例，开启之后画面对比度明显提升，更利于玩家发现敌人。

GIF 演示

额外提一句，iQOO Z3 搭载了五重液冷散热系统，官方表示由超级液冷散热热管 + 多层立体石墨散热片 + 高导散热铜箔 + 导热凝胶 + 6 颗温度传感器，这么多术语，实际上就一句话 —— 充电、玩游戏 iQOO Z3 都不会太热。这一点我们通过测温枪也能证实，在《原神》30 分钟的游戏内，iQOO Z3 的机身温度始终保持在 40°C 上下，手感温热，这一点要比很多骁龙 888 机型更出色。

充电时，iQOO Z3 的机身温度也始终控制在 38°C 之下，即便是早期的峰值功率充电时，机身也不烫手。

第三部分：影像

iQOO Z3 采用了 6400 万像素超清主摄 + 120° 超广角镜头 + 4cm 微距镜头的组合，支持 4K/60fps 视频拍摄和超级夜景 2.0、超级夜景自拍 2.0、视频 EIS 防抖、智能运动追焦等功能。

iQOO Z3 主摄为三星 GW3，拥有 f/1.79 光圈和 6400 万像素，从样张来看，iQOO Z3 的相机表现在这个价位中是合格的，iQOO 对 GW3 的打磨还不错，无论是解析力、边缘画质还是白平衡表现，都符合这个档位的该有的表现。

iQOO Z3 在色彩上依旧是 iQOO 的家族式风格，色彩较为艳丽，饱和度较高，非常适合拍摄一些鲜艳的场景，配合主摄大光圈，在一些美食、鲜花等场景下样张非常讨好眼球。此外，超广角和主摄色彩一致性做到比较出色，至于那颗 4cm 微距，多少有点凑数嫌疑，比起它拍摄超微距，我更倾向选择主摄，毕竟后者有着更好的画质和景深表现。

我们来看一下样张：

小结：

从体验来看，iQOO Z3 是一款很有竞争力的产品，比如鹰眼 2.0、4D 游戏振感、游戏伴侣等旗舰功能的下放，让这款定位千元机的游戏体验也丰富和饱满了起来，再比如快充和游戏时的温控，也有着令玩家们印象深刻的表现。

从参数上来讲，55W 闪充、120Hz 高刷屏、14 款高帧率游戏的支持、高通骁龙 768G + 内存融合 + UFS 2.2，iQOO Z3 的诚意依旧满满，如果你对价格较为敏感，但又是一位手游爱好者，iQOO Z3 不失为你合适的选择。