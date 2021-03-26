济南地铁 2 号线开通运营：穿过中心城区，四大场站首次实现无缝换乘

IT之家3月26日消息 根据齐鲁晚报消息，济南地铁 2 号线今日正式初步运营。该线路横向串联起 1 号线和 3 号线，形成 H 型交通网，标志着济南地铁正式进入换乘时代。该线路穿过中心城区，经过济南西站、济南火车站、长途汽车总站，可换乘到达济南东站，极大方便了人们出行。

地铁 2 号线从王府庄直通彭家庄，中途经过腊山、济南站北、八涧堡、凤凰路等交通节点，全程共设 19 座车站，长度 36.4 公里，单程时间 50 分钟。

2 号线初期运营时间为 6:00 至 22:00，发车间隔工作日高峰期 6 分 45 秒、平峰期 8 分 30 秒，休息日间隔 8 分钟。为了配合 2 号线运营，济南地铁 1、3 号线末班车时间也延长至 22:00，方便市民出行。

官方表示，从市区乘坐公交车去济南西站和济南东站，至少需要一个小时，开车也会拥堵。地铁 2 号线开通后，可以将通行时间缩短至 30 分钟，而且没有拥堵困扰。

山东大学交通规划设计研究中心主任张汝华认为，按双向客流通过能力计算，1 条地铁线路，相当于双向 6 条中运量公交专用道、60 条小汽车车道。济南地铁 2 号线相当于再建 5 条高架路。

IT之家获悉，目前济南已经开通了 1 号线和 3 号线，但都位于中心城区边缘。2 号线的开通预计运量会大于此前的两条线路，三条线路直接服务范围可达 200 平方公里，有效串联起长清大学城、西客站片区、济南站北广场、长途汽车站、济南东站、中央商务区、龙奥大厦等四大城市枢纽与核心功能区。