三星 Note 10 系列国行推送 One UI 3.1 系统更新：支持 Buds 耳机自动切换，新增百度网盘

IT之家 3 月 26 日消息 近期，三星 Note10、Note10 + 手机国行开始推送最新的 One UI 3.1 系统更新。带来了日历、提醒从中提取日期和地址并推荐自动注册。IT之家获悉，本次更新还提升了照相机的性能。支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。新添加了应用程序 - 百度网盘。
下面是更新内容
日历
从事件标题中提取日期和地址并推荐自动注册。
从 Samsung Connect 设备接收通知。此类设备还具有指定的时间表通知。
照相机
提升了照相机的性能。
显示
增加了眼睛舒适度保护功能。
屏幕的色温会根据一天中的时间自动调整。
Buds 自动切换
支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。
提醒
从提醒备忘录中提取日期和地址，并推荐自动注册以及根据情况提醒重要信息。
分享表单
在社交媒体上分享或发布拍摄的照片前，可以通过删除照片的位置信息以保护您的隐私。
社交平台
同步使用相同三星账户注册的设备上创建的有效链接。
已简化社交媒体服务的使用。只需登录您的三星帐户，即可与朋友们分享个人资料、照片、笔记、计划等等。
新添加的应用程序 - 百度网盘
应用了最新的安卓安全补丁。
提高了设备的安全性。