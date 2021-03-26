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三星 Note 10 系列国行推送 One UI 3.1 系统更新：支持 Buds 耳机自动切换，新增百度网盘

2021/3/26 9:59:20 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 26 日消息 近期，三星 Note10、Note10 + 手机国行开始推送最新的 One UI 3.1 系统更新。带来了日历、提醒从中提取日期和地址并推荐自动注册。IT之家获悉，本次更新还提升了照相机的性能。支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。新添加了应用程序 - 百度网盘。

下面是更新内容

日历

  • 从事件标题中提取日期和地址并推荐自动注册。

  • 从 Samsung Connect 设备接收通知。此类设备还具有指定的时间表通知。

照相机

  • 提升了照相机的性能。

显示

  • 增加了眼睛舒适度保护功能。

  • 屏幕的色温会根据一天中的时间自动调整。

Buds 自动切换

  • 支持在 Galaxy 手机和平板电脑之间自动切换 Buds。

提醒

  • 从提醒备忘录中提取日期和地址，并推荐自动注册以及根据情况提醒重要信息。

分享表单

  • 在社交媒体上分享或发布拍摄的照片前，可以通过删除照片的位置信息以保护您的隐私。

社交平台

  • 同步使用相同三星账户注册的设备上创建的有效链接。

  • 已简化社交媒体服务的使用。只需登录您的三星帐户，即可与朋友们分享个人资料、照片、笔记、计划等等。

新添加的应用程序 - 百度网盘

应用了最新的安卓安全补丁。

  • 提高了设备的安全性。

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关键词：三星Note10三星手机

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