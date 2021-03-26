机械师创物者 15 笔记本今日秒杀：H35 处理器 15 小时续航，售价 4399 元

IT之家3月26日消息 机械师于今年 2 月发布了创物者 15 笔记本，首批搭载英特尔 11 代 H35 标压处理器 i5-11300H。此款笔记本电脑配备四面窄边框屏幕，内置 73Wh 大电池，续航可达 15 小时。今日（26日）下午 16:00，创物者 15 笔记本将在京东开启秒杀，到手价由 4899 元降至 4399 元。

这款产品 A、D 面为铝合金打造，整机重量仅为 1.76 千克，厚度 19.9mm。屏幕打开后，底部会自然抬升 2.3°，提高键盘打字的舒适度。该电脑搭载 16 色幻彩背光键盘，可调五档亮度，同时具备完整的数字小键盘。

创物者 15 搭载的英特尔 i5-11300H 处理器采用了 10nm SuperFin 制程技术，4 核 8 线程，3.1-4.4GHz，35W TDP。处理器内置全新的锐炬 Xe 核显，具备 80 EU，性能超过英伟达 MX350。官方公布了此款电脑的游戏帧数可供参考：

屏幕方面，电脑配备 15.6 英寸广视角液晶屏，色域 72% NTSC，为抗眩光雾面屏设计，屏占比 92%。

机械师创物者 15 标配 2×8GB DDR4 3200MHz 内存、512GB PCIe 固态硬盘，读取速度超 2000MB/s。电脑提供双 M.2 槽位，同时支持 PCIe 4.0，消费者可以升级至更高速的硬盘。此外，电脑还内置 WiFi 6 网卡。

IT之家了解到，为了保证足够的扩展能力，机械师创物者 15 搭载了众多扩展接口，其中包含一个 Thunderbolt 4.0 雷电接口。电源按钮侧置的设计，也能够防止意外触控导致关机或休眠。

这款电脑将于 3 月 26 日 16:00 开启秒杀，到手价低至 4399 元。