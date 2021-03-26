法拉第未来宣布再获近 1 亿美元债权融资，FF 91 交付提前进入倒计时

北京时间 3 月 26 日下午消息，Faraday Future (以下简称 “FF”) 今天宣布已筹集到近 1 亿美元的债权融资，该轮债权融资由 Ares 领投，Birch Lake 等现有贷款方也参与了本轮融资。Birch Lake 仍然是主要票据购买方和担保融资机制的抵押代理人。

FF 表示，这是 FF 宣布与 PSAC 签署合并协议后获得的债权融资，该笔新融资将加速 FF 产品战略的执行，并将正式启动位于加州汉福德的制造工厂的生产准备，让 FF 91 的交付提前进入倒计时阶段。FF 91 计划在与 Property Solutions Acquisition Corp（以下简称 "PSAC"）合并结束后约 12 个月交付。

据介绍，汉福德工厂的准备和启动工作将包括招聘新员工、新增建设以及设备安装和调试，以确保 FF 91 按时生产和交付。此外，该笔资金还将帮助 FF 进一步进行产品测试，升级领先的 I.A.I（Internet, Autonomous Driving and Intelligence）系统，全面重启供应链合作，构建用户生态与组织，以及加速 FF 中国业务落地等。

" 我们非常感谢 Ares 和 Birch lake 这些顶级金融机构对 FF 的大力支持，” FF 全球首席执行官毕福康（Carsten Breitfeld）博士表示，“这笔资金以及随后与 PSAC 的合并将是 FF 实现整体战略和落地交付产品的重要推动力量。这使得我们可以在现有的基础上加速提升我们的生产计划，并达成按时高质量将 FF 91 交付给消费者的目标。”