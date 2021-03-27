火星上首座虚拟房屋 50 万美元售出：有超大游泳池

3 月 27 日消息，据外媒报道，尽管人类还没有踏上火星，但这颗红色星球上的首座虚拟房屋刚刚被以超过 50 万美元的价格售出。

这栋虚拟住宅名为 “火星之家”（Mars House），是世界上首座数字版 NFT(非同质化代币，即具有唯一性的数字资产)住宅，最近被以 514557.79 美元的价格售出。

“火星之家”的设计者柯尔斯滕 · 金 (Kirsten Kim)将这个虚拟结构以 3D 文件的形式发送到买家的虚拟共享空间 Metaverse 上。她解释说，之所以在新冠肺炎疫情期间设计这个虚拟结构，是为了 “用我的数字禅宗哲学来创造一种治愈的氛围”。

“火星之家”配备了钢化玻璃和织物制成的物品，包括用餐、休息和睡觉区域，还有个超大游泳池。这座虚拟住宅似乎坐落在火星上的一座山顶上，房主可以欣赏到令人惊叹的火星景观。

NFT 与比特币等加密货币相似，它们都存着于区块链网络上。但与传统加密货币不同的是，NFT 是不可替代的，这意味着不能用其他加密货币交换。这种数字资产具有收藏价值，可以代表包括静止图像、GIF、视频、音乐等在内的项目。

用户可以购买虚拟土地来建设数字企业和住宅。金在声明中说：“我希望这个空间能展示我对冥想设计的热情，这是数字时代对前卫奢侈品的一种新定义。我在 2020 年 5 月设计并创作了火星之家，当时正值疫情带来第一波封锁。”

这位艺术家说，她与碎南瓜乐队（The Smashing Pumpkins ）的音乐家杰夫 · 施罗德（Jeff Schroeder）合作创作了平静的伴奏音乐。

火星之家是个用透明玻璃墙围起来的巨大空间。整个住宅有不同的区域，比如吃饭、陪伴和睡觉的地方，为了更多地保护隐私，所有的地方都被分隔开来。房子顶部有个巨大的悬挑屋顶，里面有照明装置，可以在火星的晚上照亮房子。

金希望买家能在地球上欣赏他们的火星家园。这位艺术家说：”每个人都应该在自己的房子里安装一面 LED 墙，以便进行 NFT 艺术创作。这就是未来，火星之家展示了这种可能性的美妙之处。”