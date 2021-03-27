五菱汽车：宏光 MINIEV 马卡龙 24 小时订单破 10000 辆，平均每 8 秒就有一位用户下订

IT之家 3 月 27 日消息 五菱汽车官方微博今天发布消息称，宏光 MINIEV 马卡龙预订首日 10 分钟订单破 1000 辆，24 小时订单破 10000 辆，平均每 8 秒就有一位用户下订。

IT之家了解到，上汽通用五菱旗下五菱宏光 MINIEV 马卡龙版由五菱联合世界权威色彩研究机构 PANTONE UNIVERSE（彩通）联合发布的车型，新车推出柠檬黄、牛油果绿、白桃粉三种车身颜色。该车昨日已经正式开启预订，新车 9.9 元下订即可享受多重优惠，包括 1000 元置换补贴、18 期 0 息贷款、3 年免费道路救援、赠送专属充电插座、优先提车权等，价值共 4888 元。

外观方面，五菱宏光 MINIEV 在老款车型基础上进行了升级，使其更具个性。宏光 MINIEV 马卡龙版在车头增加了 LED 日间行车灯。另外，新车在车身侧面后部增加了全新的徽标，同时换装了一套全新样式的轮毂，使整车看上去更加小巧。

配置方便，新车标配遥控钥匙 + 中控锁、EPS 电子助力转向、坡道辅助、经济 / 运动模式、电动车窗、冷暖空调、倒车影像等。同时，宏光 MINIEV 马卡龙采用 4 座布局，后排座椅可 5/5 独立放倒。

智能娱乐方面，宏光 MINIEV 马卡龙标配 2 个 USB（带电源接口）、蓝牙、车载收音机、2 个扬声器、电池加热及智能保温、APP 车机互联（可远程查询车辆状态）、APP 智能补电功能等。其中，可选装的 “智能语音收放机”还支持免唤醒语音交互、语音导航等功能。

安全配置方面，新车标配 ABS 防抱死 + EBD 制动力分配系统、主驾安全气囊、碰撞自动解锁、行车自动落锁、后排座椅 2 个 ISOFIX 儿童安全座椅接口、主副驾驶三点式安全带、安全带未系提醒、低速行人警示系统和胎压监测功能。

动力方面，宏光 MINIEV 马卡龙版继续搭载一台最大功率 20kW，最大扭矩 85Nm 的电动机，NEDC 续航提供 120km、170km 两种版本，据悉新车将于4月8日正式上市。