小米 11 青春版官宣：号称轻薄好看、性能强大

IT之家 3 月 27 日消息 小米将于下周一（3 ⽉ 29 ⽇）举行春季发布会，这次发布会将有一大波新品，官方甚至称 “可能是有史以来新品最多的一次发布会”，此前官方已经公布小米 11 Pro & Ultra、小米 MIX、小米笔记本 Pro、小米新一代空调、小米全新高端路由器将亮相此次发布会，不过此次发布会还将会有另外一款手机新品。

据小米 CC 产品经理、品牌发言人 @Cici_老魏 在微博称，小米 11 青春版也将亮相此次发布会，并且称其 “轻薄好看、性能强大”。

此前数码博主 @数码闲聊站 爆料，小米 11 青春版采用 OLED 单孔屏，搭载高通新一代中端处理器骁龙 775G，基于 6nm 工艺制程打造，采用 “4+4”的八核架构，拥有主频达 2.4GHz 的 A77 大核，GPU 则为 Adreno 640。该机还搭载 6400 万像素主摄像头，5 倍长焦相机。

IT之家了解到，此前海外博主晒出的渲染图显示，全新的小米 11 青春版整体上将采用与小米 11 基本一致的外观设计，正面采用的是一块左上角打孔的挖孔显示屏，不同之处的在于受成本影响其边框较定位旗舰的小米 11 要略宽一些。而在机身背部，该机同样采用了类似小米 11 的方形后置三摄相机模组，不过在细节上有所区别。此外，该机背部两侧同样采用了曲面的设计。

据雷军在微博透露，此次新品发布会新品实在太多，“内容至少 4 小时，我在考虑是不是砍掉一些新品？”