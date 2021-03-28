《怪物猎人：崛起》Switch 版追加姿势组合出现问题，卡普空官方道歉

IT之家3月28日消息 《怪物猎人：崛起》Switch 版已经解锁发售，PC 版预计将于 2022 年上线。不过上线后有网友发现，《怪物猎人：崛起》追加姿势组合出现了问题，卡普空官方发布了致歉与公告。
卡普空表示，
目前已发现《Monster Hunter Rise》中出现以下问题：如果将 DLC 追加姿势组合 “攻击姿势”与 “受伤姿势”设置至动作快捷栏，并在彻底关闭游戏后重新进入、继续游玩，该猎人的资料会出现问题，无法开始游戏。
我们正在调查问题原因，找出解决方法后，会立刻准备更新数据以修复此问题。
给各位玩家带来不便，我们深表歉意。
在发布修复问题的更新数据前，请不要将上文提及的 2 种追加姿势组合设置至动作快捷栏。
如果有玩家目前正在游戏，并且已于动作快捷栏设置了这 2 种追加姿势组合（游玩结束后，以休眠模式暂停游戏的玩家），请务必变更设置，改为其他姿势组合。
另外，若通过开始菜单（按 + 键打开）进入姿势组合列表，上文所述的 2 种姿势组合仍可正常使用。
我们为给大家带来的不便，再次致以诚挚的歉意。
IT之家了解到，本作为《怪物猎人》系列正统作品，这次是和风主题，封面怪物为怨虎龙。标题的 “崛起”意指 “无拘无束尽情跃动的动作”，本作新增了「翔虫」的生物，能够飞向猎人指示的方向，并使用特殊的「铁虫丝」将猎人拉近。
据悉，该系列作品中的经典怪物和全新的怪物都会登场，本次还加入了全新的随从「牙猎犬」，能够配合猎人积极地发起连携攻击。猎人还可以骑在牙猎犬的背上进行不消耗猎人耐力的高速移动。