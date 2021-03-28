NASA 拟出资 4 亿美元请四家公司开发和建设新空间站

据外媒报道，美国宇航局（NASA）最近公布了所谓的 “商业近地轨道目的地”(CLD)项目，计划在 2021 年第四季度向四家公司授予总计 4 亿美元的资金，帮助启动私人空间站的开发，以取代老化严重的国际空间站。

图 1：2020 年 7 月 1 日，SpaceX 载人龙飞船与国际空间站对接

NASA CLD 项目主任菲尔 · 麦阿里斯特 (Phil McAlister)说：“近地轨道领域主要涉及三个方面，分别是货物运输、宇航员运输和部署空间站。此前这三项活动完全由 NASA 承担。但如果情况一直如此，我们在近地轨道上的雄心将永远受到 NASA 预算不足的限制。通过将私营部门引入这些领域，作为供应商和用户，你就扩大了这个领域的总体范围，就会有更多的人到达近地轨道。”

NASA 将成为空间站的使用者，而不是所有者和运营者，这种成本节约是 CLD 项目的关键动机之一。国际空间站每年花费 NASA 约 40 亿美元预算来运营。此外，国际空间站的开发和建造总共花费了 1500 亿美元，NASA 承担了其中大部分费用，俄罗斯、欧洲、日本和加拿大也都有出资。

启动 CLD 项目的另一个动机是国际空间站硬件老化严重，因为空间站的大部分核心结构都是在 20 世纪 90 年代制造的，最后的加压结构也是在 2011 年增加的。去年，俄罗斯宇航员努力修补了空间站舱内的漏洞。麦阿里斯特说：“国际空间站是个令人惊叹的系统，但不幸的是，它不会永远运行下去，可能在任何时候都会出现无法恢复的异常。”

图 2：NASA 正在向游客开放国际空间站，最早于 2020 年完成了首次尝试

NASA 将 CLD 项目视为一种让多家公司在未来几年参与开发和建设新太空栖息地的方式，这样在国际空间站退役之前，该机构就有了更多选择。麦阿里斯特称，除了 CLD 项目外，NASA 还向航天公司 Axiom Space 授予了价值 1.4 亿美元的合同，为国际空间站建造模块。当国际空间站退役后，Axiom 计划将其模块分离，将其改造为能够独立飞行的空间站。

麦阿里斯特说：“我们在这方面正取得进展，并对此感到非常高兴。我们希望在供应领域有竞争，这就是我们推出 CLD 项目的原因。”

Axiom 的发言人在声明中说，该公司 “广泛支持 NASA 在 LEO 项目中建立多方供应商经济的愿景。”他说：“我们正在筹集私人资金来设计和开发世界上第一个商业太空目的地，以证明真正的商业领导可以推动低地轨道经济的发展。建造 Axiom 空间站最初作为国际空间站的延伸，将扩大短期内可以在空间站上完成的工作，并在国际空间站使用寿命结束时实现及时和无缝的过渡。”

NASA 登记参加简报会的组织名单显示了各种航空航天公司，包括空客美国公司、蓝色起源、波音、柯林斯航空航天公司、萤火虫航空公司、通用动力公司、ispace、洛克希德 · 马丁公司、穆格公司、NanoRacks、诺斯罗普 · 格鲁曼公司、雷神公司、RedWire Space、RUAG Space、内华达山脉公司、SpaceX、维珍银河、维珍轨道、旅行者太空控股公司以及约克空间系统公司。

其中一家公司已经宣布，它将很快公布其私人空间站计划。内华达山脉公司表示，将于 3 月 31 日举行虚拟新闻发布会，披露 “SNC 空间站”的设计。NASA 将在 5 月份发布 CLD 项目的最终公告，第一阶段的资金预计在 10 月至 12 月之间授予。NASA 约翰逊航天中心将通过其商业开发办公室管理 CLD 项目。