真有水？NASA 轨道器拍摄到火星霜冻沙丘照片

3 月 27 日消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）最近发布了其火星勘测轨道飞行器拍摄的新照片，显示火星北部平原上一个直径五千米的陨石坑内存在令人惊叹的霜冻沙丘。

这张照片揭示了火星上沟壑形成的部分细节，这些沟壑可能是随着季节变化而融化的冰形成的。NASA 说，该区域内的许多沙丘似乎已经与主体分离，看起来正在沿着沟壑状的陨石坑斜坡向上蔓延。

这张最新照片是由火星轨道器上的高分辨率成像实验 (HiRISE)相机在距离火星表面 315 公里处拍摄的。照片显示了火星北部高纬度地区一个覆盖着霜冻的陨石坑内的 “一片沙丘”，并揭示了可能是由冰川融化形成的沟壑。

主沙丘的表面覆盖着一系列深色的多边形图案。NASA 说，这些可能是季节性霜冻过程的结果。几个更陡峭的沙丘斜坡指向顺风方向，上面有狭窄的沟壑，暗示着沟壑的形成可能是冰川融化所致。

NASA 火星轨道器自 2006 年以来始终在捕捉火星的图像，传回数十亿字节的照片，并揭示了有关这个古老世界的新细节。其主要目标是寻找证据，证明水曾经流过这颗红色星球的表面，这种流动持续了多长时间，以及这种流动的数量和时间是否足以让生命进化。

冰川融化和沟壑形成的证据，增加了人们对火星的科学认识。陨石坑底部包含各种纹理，包括覆盖在叶状物上的纹理，以及表明升华冰引起季节性融化的条纹图案。

NASA 解释说，在沙丘场对面的陨石坑斜坡上，物质的大范围下坡运动从表面上看类似于沟壑。不过，它们通常并不像地球上其他地方的沟壑那样，有明显的凹室、沟壑或沉积区。这让人们对它们究竟是如何形成的，它们到底是什么，以及它们为什么看起来与火星其他地方的沟壑不同，都充满了疑问。

未来的其他轨道器以及好奇号和毅力号等火星车，可能将有助于回答部分问题。火星勘测轨道器上有六种不同的仪器，能够研究这颗红色星球的各个层面，包括地下层。NASA 希望它至少能运行到 2030 年，因为它已经被用来从两辆火星车发回数据。